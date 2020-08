Chọn tư gia thỏa mãn những chuẩn mực mới về cuộc sống đẳng cấp

Tinh tế định hình đẳng cấp

Căn hộ chung cư đang là lựa chọn của đại đa số người có nhu cầu nhà ở tại các đô thị lớn ở Việt Nam. Tốc độ đô thị hóa cao, tỷ lệ tăng dân số đô thị trung bình hằng năm từ 2 - 3,4% khiến nguồn cầu về nhà ở ngày càng gia tăng chính là nguyên nhân dẫn đến lựa chọn trên. Theo báo cáo của Tập đoàn Jones Lang LaSalle (JLL), tổng nguồn cung căn hộ đã hoàn thành tại TP.HCM và Hà Nội năm 2019 đạt lần lượt 201.707 căn và 224.179 căn ở tất cả phân khúc, tương đương với tỷ lệ 17 căn hộ/1.000 người. Năm 2020, con số này dự kiến sẽ còn nhiều hơn, tạo điều kiện cho người mua có thêm nhiều lựa chọn.

Ông Đặng Xuân Tâm, đại diện chủ đầu tư dự án The Zei cho biết, người mua nhà chung cư, đặc biệt là chung cư cao cấp xác định sẽ sống trong không gian cộng đồng nên quan tâm nhiều đến không chỉ chất lượng xây dựng mà cả yếu tố tiện ích và tính chất cộng đồng cư dân. Với chung cư cao cấp, khách hàng đặc biệt quan tâm dự án có hiện diện đầy đủ tiện ích đáp ứng nhu cầu vui sống - làm việc - hưởng thụ hay không. “Cùng với thời gian, đòi hỏi từ phía người mua đang ngày càng cao hơn. Hiện, người mua quan niệm, một tổ ấm viên mãn, không đơn thuần là tọa lạc ở vị trí đắc địa hay tiện ích xung quanh mà còn phụ thuộc vào những điểm cộng nhỏ trong không gian sống, “hàng xóm” của mình là ai. Chủ nhân căn hộ của tương lai tin rằng những thứ nhỏ mới làm nên đẳng cấp”, ông Tâm nhấn mạnh.

Viết lại định nghĩa về tiêu chuẩn sống cao cấp

Hiểu được nhu cầu mới của khách hàng nhưng đáp ứng được những đòi hỏi đó, buộc các chủ dự án phải nỗ lực không ít. KTS Nguyễn Thế Phương - Liên minh Thiết kế Finko - đơn vị thiết kế kiến trúc The Zei cho biết, để viết lại định nghĩa về tiêu chuẩn chung cư cao cấp, anh cùng các cộng sự phải thay đổi, thậm chí là “hy sinh” quyền lợi của chủ đầu tư. Ví dụ, The Zei chấp nhập xây dựng 4 tầng khối đế với chiều cao khoảng 27m. Con số này tương đương tầng 9 các dự án khác nhưng bù lại, không gian cao có thể dùng bố trí các tiện ích đa dạng, hứa hẹn mang đến trải nghiệm hoàn toàn khác biệt về mặt không gian cho khách hàng. Tương tự, The Zei trang bị đến 14 thang máy, giảm tỷ lệ chia sẻ phương tiện di chuyển chỉ còn 60 căn hộ/thang, tương đương tiêu chuẩn khách sạn 5 sao.

Từng chi tiết tại "thành phố thẳng đứng" đều được chủ đầu tư chú trọng, đảm bảo tiêu chuẩn cao cấp

Cùng với trải nghiệm đẳng cấp, chủ nhân căn hộ The Zei còn được chăm sóc đời sống tinh thần bằng những thiết kế rất tinh tế. Toàn bộ dự án đều có khoảng xanh thông minh với vườn treo tại mỗi 3 tầng. Đặc biệt, tại tầng mái, cư dân The Zei sẽ được tận hưởng những tiện ích đặc quyền chất lượng cao: vườn sinh vật, vườn thiên văn, vườn thiền, vườn picnic, vườn sinh vật học…

Những đặc quyền dành riêng này giúp cư dân của The Zei có điều kiện hưởng thụ, thư giãn, làm giàu cho đời sống nội tâm sau thời gian làm việc. “Khả năng kết nối cộng đồng là một trong những yếu tố làm nên hạnh phúc cho mỗi cư dân”, ông Đặng Xuân Tâm nhận xét.

May mắn sở hữu vị trí liền kề hồ điều hòa 18ha, các căn hộ của The Zei đều được thiết kế ban công và cửa sổ lớn giúp đối lưu không khí, mang khí tươi mát vào từng không gian sống. Không chỉ gắn thiên nhiên vào trong thiết kế, vật liệu xây dựng công trình cũng hết sức thân thiện với chất liệu sàn tre có độ dày 15mm, chống ẩm, chống cong vênh, cách âm, bền đẹp lâu năm.

Bốn tầng khối đế với chiều cao vượt trội đảm bảo không gian sống khu căn hộ luôn yên tĩnh

Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho thấy Hà Nội có khoảng 2,2 triệu hộ gia đình. Đây là khu vực có tỷ lệ người dân sống tại chung cư cao nhất cả nước, ở mức 12,9%, với 2,8% có dự định mua nhà hoặc căn hộ mới. Mạnh dạn đón đầu những thay đổi trong thị hiếu dân cư, hướng đến những trải nghiệm vi tế và chấp nhận hy sinh giá trị kinh tế đổi lại không gian, The Zei, một dự án đắc địa, nằm ngay trái tim Mỹ Đình được chờ đón hơn cả trong hàng loạt các dự án đón đầu nhu cầu căn hộ của người dân thủ đô cũng là điều tất yếu.