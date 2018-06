Chủ đầu tư cũng là nạn nhân của môi giới

Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC46), Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Việt Hưng Phát, Công ty Kim Phát, có đề cập đến một số dự án mà hai công ty này môi giới, tự ý nâng giá bán, thay đổi tên dự án, sau đó thu tiền và chiếm đoạt tài sản của khách hàng tại 6 dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Trong đó có dự án khu dân cư Phước An ở xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, do Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư. Sau đó HUD ký hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án cho Công ty cổ phần Xây dựng Phúc Khang, Công ty TNHH Phúc Khang Đông Sài Gòn, Công ty cổ phần Đầu tư Đại Phúc. Tiếp đó Công ty cổ phần Xây dựng Phúc Khang và Công ty TNHH Phúc Khang Đông Sài Gòn ký hợp đồng dịch vụ tiếp thị và phân phối độc quyền dự án cho Công ty Việt Hưng Phát.