Chủ đầu tư dự án Rosa Alba Phú Yên làm đúng quy định pháp luật

Theo ông Trần Minh Phúc, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thiên Quang (chủ đầu tư dự án Rosa Alba Phú Yên), trước đó một số khách hàng đã có đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng, cho rằng chủ đầu tư dự án Rosa Alba Phú Yên có hành vi gian dối, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng, nên công ty đã chủ động đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên vào cuộc làm rõ.

Sau thời gian xác minh, ngày 23.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã có công văn (do thượng tá Lê Tiến Hồng, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên ký) trả lời ông Trần Minh Phúc và một số khách hàng đã có đơn tố cáo, trong đó khẳng định: “Việc Công ty Cổ phần Thiên Quang và một số khách hàng ký thỏa thuận giữ các căn biệt thự thuộc dự án Rosa Alba Phú Yên có tranh chấp nội dung trong thỏa thuận, chưa thanh toán theo tiến độ, chưa thống nhất ký hợp đồng mua bán, chưa chi trả lợi nhuận từ việc thuê căn biệt thự, là những tranh chấp dân sự, được giải quyết tại tòa án theo cam kết đã ký giữa hai bên. Công ty Cổ phần Thiên Quang thực hiện đúng quy định pháp luật trong việc kinh doanh bất động sản. Các căn biệt thự đã thỏa thuận giữ căn với khách hàng không bị thế chấp, không bán, chuyển nhượng, thỏa thuận giữ căn cho người khác. Việc thỏa thuận giữ căn, giao nhận tiền đặt cọc, thỏa thuận hợp đồng mua bán căn biệt thự du lịch thuộc dự án Rosa Alba Phú Yên là tự nguyện các bên. Công ty Cổ phần Thiên Quang không có hành vi gian dối, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng, không có sự việc phạm tội xảy ra như đơn tố cáo của công dân”.

Những khu biệt thự của dự án nằm ven biển nên không khí rất trong lành ẢNH: MINH PHÚC

Dự án Rosa Alba Phú Yên đã được UBND tỉnh Phú Yên chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 13.10.2017. Sau khi hoàn thành dự án, Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên đã nghiệm thu và đã báo cáo UBND tỉnh Phú Yên. Ngày 9.9.2019, UBND tỉnh Phú Yên đã có công văn số 4639/UBND-ĐTXD chấp thuận phương án kinh doanh bất động sản đối với dự án Rosa Alba Phú Yên.

Dự án Rosa Alba có bể bơi lớn nhất tỉnh Phú Yên ẢNH: MINH PHÚC

Ông Phúc chia sẻ: “Trong phương án kinh doanh đã được UBND tỉnh Phú Yên chấp thuận, gồm: 40 căn hộ du lịch và 79 căn biệt thự du lịch vào mục đích lưu trú, không hình thành đơn vị ở và thời hạn sở hữu bất động sản gắn liền với thời hạn sử dụng đất của dự án là 50 năm. Chủ đầu tư cũng đã đề nghị Sở TN-MT tỉnh Phú Yên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho từng thửa đất căn hộ du lịch và biệt thự du lịch. Sở TN-MT tỉnh Phú Yên cũng đã phát hành giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất từng thửa đất căn hộ du lịch và biệt thự du lịch, nhưng sau đó thì tạm dừng phát hành do chờ hướng dẫn của Chính phủ. Chủ đầu tư đã nỗ lực hết sức để cơ quan chức năng có thẩm quyền sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất từng thửa đất căn hộ du lịch và biệt thự du lịch cho khách hàng, nhưng đến nay vẫn chưa cấp giấy là do khách quan, chứ không phải lỗi từ chủ đầu tư”.

Khu biệt thự của dự án Rosa Alba - ẢNH: MINH PHÚC

Ông Phúc cũng lưu ý thêm: “Những khách hàng đã ký thỏa thuận giữ căn với công ty mà chậm thanh toán thì phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ theo thỏa thuận đã ký kết. Nếu khách hàng vẫn cố tình chây ì thì công ty sẽ chấm dứt hợp đồng theo điều 7 và xử lý tiền đặt cọc theo khoản 2 điều 5 của thỏa thuận giữ căn mà khách hàng đã ký với công ty”.