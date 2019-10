Chủ đầu tư The Pearl Hoi An hợp tác với Tập đoàn Ascott

Công ty cổ phần Tri Việt Hội An, chủ đầu tư dự án The Pearl Hội An vừa ký kết hợp tác chiến lược với The Ascott Limited, tập đoàn quản lý, vận hành căn hộ dịch vụ, khách sạn hàng đầu thế giới , giới thiệu ra thị trường thương hiệu CitadinesPearl Hoi An.

CitadinesPearl Hoi An là dự án khách sạn, căn hộ dịch vụ đầu tiên của Ascott tại Hội An. Với diện tích 9 ha, quy mô 364 phòng khách sạn, 218 căn hộ dịch vụ, CitadinesPearl Hoi An là dự án nghỉ dưỡng phức hợp 5 sao với nhiều loại hình căn hộ du lịch mang phong cách sang trọng, hiện đại, diện tích đa dạng, mức giá hợp lý.

nghệ thuật - Trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng có hệ thống siêu thị, nhà hàng và hơn 76 shophouse để du khách mua sắm cùng cụm nhà hàng phong cách quốc tế . Tổ hợp cũng đầu tư rạp chiếu phim đầu tiên và hiện đại nhất Hội An, cùng với dự án khu phức hợp giải trí giáo dục quy mô sẽ được ra mắt năm 2020.