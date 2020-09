Chủ tịch HĐQT TNG Holdings Vietnam nhận bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao bằng khen cho các điển hình tiên tiến tiêu biểu, trong đó có Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TNG Holdings Vietnam.

Tham dự Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng hơn 1.500 đại biểu, đại diện cho các tầng lớp nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, các điển hình tiên tiến tiêu biểu.

Đại hội đã tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2015-2020. Theo đó, 5 năm qua, nước ta đã đạt những thành tựu nổi bật về kinh tế, xã hội: kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng duy trì ở mức khá cao; sức cạnh tranh, tiềm lực, quy mô nền kinh tế được nâng lên. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tác động rất lớn đến nước ta, gây nhiều tổn thất năng nề nhưng chúng ta đã cơ bản kiểm soát, ngăn chặn được sự lây lan của dịch bệnh, từng bước phục hồi sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống.

Những thành tựu trên đạt được là kết quả của nhiều yếu tố, trong đó có sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc. Nhân dịp này, Đại hội đã biểu dương những điển hình tiên tiến tiêu biểu toàn quốc, trong đó có Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư TNG Holdings Vietnam Nguyễn Thị Nguyệt Hường.

Chủ tịch HĐQT TNG Holdings Vietnam Nguyễn Thị Nguyệt Hường (đứng giữa) nhận bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Chủ tịch Nguyễn Thị Nguyệt Hường đã có các thành tích nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước. Cụ thể, bà trực tiếp lãnh đạo, quản lý Công ty CP Đầu tư TNG Holdings Vietnam (Tập đoàn TNG Holdings Vietnam) đạt mức tăng trưởng doanh thu bền vững qua từng năm. Đến nay, TNG Holdings Vietnam được biết đến là tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu với gần 5.000 cán bộ nhân viên, hoạt động trên nhiều lĩnh vực: phát triển và quản lý bất động sản, cho thuê bất động sản; thương mại và dịch vụ; khách sạn – resort; năng lượng; nông nghiệp và tài chính - ngân hàng.

Tập đoàn TNG Holdings Vietnam do bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường lãnh đạo đã tích cực đóng góp cho các phong trào của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thông qua các hoạt động an sinh xã hội như: trao tặng hơn 5.000 phần quà cho các hộ gia đình khó khăn và bị thiệt hại do thiên tai, các hộ gia đình chính sách tại nhiều địa phương với số tiền trên 4 tỉ đồng; nhận phụng dưỡng suốt đời 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng; tặng quà cho các học sinh nghèo vượt khó học giỏi, các làng trẻ em SOS với số tiền trên 10 tỉ đồng; xây dựng 40 nhà tình nghĩa, ủng hộ Quỹ vì người nghèo…

Từ đầu năm 2020 đến nay, dịch Covid-19 diễn ra đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế xã hội, bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường cùng Tập đoàn TNG Holdings Vietnam đã đóng góp gần 7 tỉ đồng chung tay cùng cả nước phòng chống dịch. Bà cũng ủng hộ 1 tấn gạo nhằm chia sẻ khó khăn với các cá nhân, gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Những đóng góp thiết thực của bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường nói riêng và Tập đoàn TNG Holdings Vietnam nói chung không chỉ nhằm hưởng ứng các phong trào thi đua do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động mà còn duy trì, phát huy truyền thống tốt đẹp đã có từ ngàn xưa của dân tộc. Kể từ khi thành lập (năm 1996) đến nay, hàng năm, Tập đoàn đều tổ chức các hoạt động hướng về cộng đồng (CSR), góp phần tích cực trong công tác phát triển giáo dục, an sinh xã hội, tri ân và phụng dưỡng người có công… Hướng đến kỷ niệm 25 năm xây dựng và phát triển Tập đoàn (1996 - 2021), TNG Holdings Vietnam sẽ tiếp tục kế thừa và đẩy mạnh hơn nữa những hoạt động như thế.