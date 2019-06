Chuẩn bị khai trương TTTM Vincom Plaza đầu tiên, giá BĐS Dĩ An tăng mạnh

Sắp khai trương TTTM Vincom Plaza đầu tiên tại Bình Dương

Đầu tháng 6, cả thị trường Dĩ An xôn xao trước thông tin sắp khai trương TTTM Vincom Plaza đầu tiên của Bình Dương. Vincom Plaza Dĩ An nằm trong khuôn viên dự án căn hộ cao cấp Charm City.

Theo khảo sát, hiện tại Vincom Plaza Dĩ An đã xây dựng lên tầng 5, chuẩn bị cất nóc, và dự kiến sẽ khai trương trong quý 4/2019 với: hai tầng thời trang trung cao cấp, hai tầng ẩm thực với hàng chục nhà hàng đa phong cách, hai khu vui chơi giải trí hiện đại cho trẻ em và giới trẻ, rạp chiếu phim Lotte lớn nhất Dĩ An, siêu thị VinMart, siêu thị điện máy VinPro, chuỗi cửa hàng cà phê - trà sữa và khu phố shophouse sầm uất.

Sự xuất hiện của Vincom Plaza Dĩ An không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm, ăn uống, giải trí cho cư dân địa phương, mà còn được xem là đòn bẩy khổng lồ khiến bất động sản Dĩ An, Bình Dương nóng chưa từng có trong quý 3/2018.

TTTM Vincom Plaza khai trương tạo đòn bẩy cho bất động sản Bình Dương tăng mạnh

Khảo sát các khu vực lân cận dự án Vincom Plaza Dĩ An, thời điểm từ tháng 11.2018 khi dự án này chính thức khởi công, giá đất nền tại phường Thống Nhất (nơi tọa lạc của dự án Vincom Plaza Dĩ An) đã tăng lên đáng kể so với thời điểm chưa khởi công.

Sau Vincom Plaza Dĩ An khởi công, bất động sản Dĩ An, Bình Dương có nhiều khởi sắc Cụ thể, đầu năm 2018, giá đất nền tại phường này chỉ rơi vào khoảng 25 triệu đồng/m2, đến thời điểm cuối năm 2018, giá đất nền đã được đẩy lên trên 35 triệu đồng/m2, tăng khoảng 40%.

Đỉnh điểm của sự tăng giá rơi vào những tháng sau Tết khi Vincom đẩy nhanh phần thô, giá đất nền tại các tuyến đường huyết mạch như DT743B và DT743 đã dao động từ 35 triệu đồng/m2 đến hơn 40 triệu đồng/m2 (tăng gần gấp đôi so với thời điểm trước khi xuất hiện dự án Vincom Plaza Dĩ An).

Tại các tuyến đường quanh khu TTTM Vincom Plaza như N1, N2 cũng đang được mua đi bán lại với mức giá khoảng từ 30 - 40 triệu đồng/m2, tăng khoảng 40% so với thời điểm trước tết.

Anh Thanh Bình, cư dân sống tại phường Thống Nhất, thị xã Dĩ An, chia sẻ: Từ ngày Vincom Plaza Dĩ An khởi công, giá đất khu vực này tăng mạnh. Tính từ thời điểm cuối năm 2018 đến nay mà đất nền đã tăng ít nhất 10 triệu đồng/m2. Riêng các lô đất có diện tích 50 m2 mặt tiền các tuyến đường chính có giá giao dịch khoảng 5 tỉ đồng, tương đương 100 triệu đồng/m2. Con số này dự đoán sẽ tiếp tục tăng khi TTTM Vincom Plaza Dĩ An chính thức khai trương.

Nhiều dự án xuất hiện sau thông tin Vincom Plaza Dĩ An sắp khai trương

Trước sức nóng của thông tin TTTM Vincom Plaza đầu tiên tại Bình Dương sắp khai trương, hàng loạt các dự án bất động sản cũng đổ bộ về đây để đón đầu tiềm năng tăng giá.

Trước mắt, trong tháng 6 này, thị trường bất động sản quanh Vincom Plaza Dĩ An sẽ đón nhận gần 500 căn hộ của dự án căn hộ cao cấp Charm City.

Vincom Plaza Dĩ An nằm trong khuôn viên dự án căn hộ cao cấp Charm City Theo chủ đầu tư DCT Group, khối căn hộ mới sắp được công bố sẽ thuộc phân khúc cao cấp, hướng tới đối tượng khách hàng là các chuyên gia nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp VSIP, Sóng Thần… xung quanh dự án.

Bên cạnh đó, khu phức hợp căn hộ cao cấp Charm City có trung tâm thương mại Vincom Plaza Dĩ An trong khuôn viên, được xem là lợi thế đặc biệt để dự án này trở thành lựa chọn hàng đầu của các chuyên gia nước ngoài tại Dĩ An.