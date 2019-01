Chung kết Blue Venture Award 2018: Gay cấn, hấp dẫn và đầy cảm xúc

Sau những màn thuyết trình đầy nhiệt huyết đến từ top 5 Startup xuất sắc, cuộc thi đã tìm ra chủ nhân cho ngôi vị cao nhất của Giải thưởng Doanh nhân cộng đồng - Blue Venture Award 2018.

Sau 3 tháng tìm kiếm và chọn lọc, Giải thưởng Doanh nhân cộng đồng - Blue Venture Award đã tìm ra được 5 gương mặt xuất sắc với các dự án cộng đồng đầy tính nhân văn, giải quyết được những nhu cầu thiết thực cho cộng đồng và xã hội.

Phát biểu tại sự kiện, ông Patrick Castanier - Giám đốc điều hành Công ty Pernod Ricard Việt Nam và cũng là đại diện của nhà tài trợ chương trình cho biết: “Công ty chúng tôi luôn muốn hỗ trợ cho cộng đồng và các startup đặc biệt là những dự án hướng đến xã hội, cả trong và ngoài nước… Và với sự phát triển nhanh chóng, việc chúng ta có thể tạo ra những dự án trách nhiệm với cộng đồng là vô cùng quan trọng. Chúng ta có thể tạo ra những dự án có ích cho cộng đồng, đảm bảo lợi nhuận những vẫn tác động tích cực đến xã hội”.

Ông Patrick Castanier - Giám đốc điều hành Công ty Pernod Ricard Việt Nam, đại diện nhà tài trợ chương trình phát biểu tại sự kiện

Quán quân của Giải thưởng Doanh nhân cộng đồng tại Thái Lan năm 2015 - Ms.Aliza Napartivaumnuay cũng đã có đôi lời phát biểu ấn tượng tại sự kiện. Chia sẻ về kinh nghiệm tham gia cuộc thi quốc tế The Venture 2015, cô nói: “Tôi rất vui khi được có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm của tôi về hành trình tham dự The Venture quốc tế 2015 với các bạn Top 5 ngày hôm nay… Được tham dự vòng thi quốc tế, tôi đã có cơ hội gặp gỡ nhiều thí sinh đến từ các nước khác nhau và có cơ hội hiểu hơn về những vấn đề xã hội ở những quốc gia đó. Lời khuyên của tôi là các bạn đừng ngại và hãy luôn đặt câu hỏi! Hãy bước ra ngoài kia và làm những điều khác biệt! Một điều nữa các bạn cần nhớ là hành trình này sẽ không dễ dàng, hãy chọn những người hiểu những điều các bạn đang làm và tại sao các bạn lại làm nó. Nếu không có đội ngũ của mình, tôi sẽ không trở thành tôi như ngày hôm nay. Tôi tin rằng thành công đến từ sự phối hợp hoàn hảo của một đội ngũ - “Success is a Blend”. Blue Venture Award là cơ hội tuyệt vời, chúng ta ở đây để cùng nhau bắt đầu một cuộc hành trình tạo nên những thay đổi tích cực, không chỉ cho Việt Nam mà cho toàn thế giới”.