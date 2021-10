Chuỗi siêu thị Big C tại Hà Nội chính thức đổi tên thành Tops Market

Tập đoàn Central Retail Việt Nam (đơn vị quản lý vận hành hệ thống siêu thị GO!, Big C, Tops Market), chuỗi siêu thị Tops Market được thiết kế đảm bảo 3 tiêu chí: thực phẩm hữu cơ tươi sống đa dạng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng uy tín, và đặc biệt là dịch vụ khách hàng tận tâm.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Central Retail Việt Nam, cho biết: “Đầu tháng 3.2021, chúng tôi đã hoàn tất việc chuyển đổi 3 siêu thị Big C tại TP.HCM thành siêu thị Tops Market. Trên cơ sở thành công đó, chúng tôi tiếp tục chuyển đổi các siêu thị Big C quy mô vừa, đặt tại các tòa nhà chung cư ở Hà Nội, nâng cấp thành siêu thị Tops Market.

Trước đó, trong tháng 3, Tập đoàn Central Retail Việt Nam thông báo đã hoàn tất việc chuyển đổi 3 siêu thị Big C tại TP.HCM thành siêu thị Tops Market (An Phú, Thảo Điền, Âu Cơ).

Dự kiến, siêu thị Big C Lê Trọng Tấn (Hà Nội) cũng sẽ hoàn thành việc chuyển đổi thành Tops Market trước 7.10, và Big C The Garden cũng sẽ hoàn thiện việc chuyển đổi trong thời gian sớm nhất.