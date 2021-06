Chuyến bay chở nụ cười, cùng Vietjet lan tỏa điều tích cực

Nhân ngày lễ đặc biệt dành cho “thiên thần nhỏ”, Vietjet đã dành cho các khách hàng nhí những món quà bất ngờ với mong muốn lan tỏa nụ cười, niềm hạnh phúc, lạc quan, hướng tới những điều tích cực trong cuộc sống đến với khách hàng và cộng đồng.

Với thông điệp “trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”, trong suốt chuyến bay, các hành khách nhí đã tự tay trang trí những chiếc khẩu trang, một phụ kiện không thể thiếu để đảm bảo an toàn trong những ngày gần đây theo sở thích, sức sáng tạo và đam mê. Các bé trang trí đẹp và sáng tạo cũng nhận những món quà lưu niệm từ Vietjet.

Các bạn nhỏ thích thú, say mê tạo nên những tác phẩm khẩu trang đặc biệt của riêng mình với rất nhiều hình ảnh dễ thương

“Con ước mau hết dịch để có thể thỏa thích bay đến nhiều nơi”

“Con hy vọng Việt Nam cùng chung tay đẩy lùi Covid-19”

Các tác phẩm hoàn thành trong chuyến bay đặc biệt ngày 1.6 được các bạn nhỏ và ba mẹ đặc biệt trân trọng và chia sẻ, gửi gắm những thông điệp lạc quan

Mỗi chiếc khẩu trang từ những vật vô tri bỗng trở nên đầy ý nghĩa khi mang đến một thông điệp đáng yêu của các bạn nhỏ

Các khách hàng khác trên chuyến bay cũng hào hứng tham gia cùng các bạn nhỏ trên tàu

Tất cả phi hành đoàn Vietjet đến nay đều an toàn, không ai lây nhiễm dịch bệnh, nỗ lực mang tới những trải nghiệm bay tốt nhất cho khách hàng

Chung tay vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế , những chuyến bay Vietjet luôn đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn phòng dịch cao nhất, đảm bảo hoàn thành sứ mệnh chuyên chở và còn mang đến tinh thần lạc quan, hướng tới tương lai tốt đẹp. Khách hàng an tâm bay cùng Vietjet - hãng hàng không đươc xếp hạng 7/7 sao chứng nhận quốc tế cao nhất về phòng dịch Covid-19, tất cả các chuyến bay Vietjet đều tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh. Đến nay tất cả cán bộ, nhân viên, phi hành đoàn Vietjet đều an toàn.

Ngoài ra, tất cả hành khách bay cùng Vietjet còn nhận được miễn phí gói bảo hiểm “Bay an toàn” với quyền lợi bảo hiểm tai nạn 24 giờ lên đến 20 triệu đồng kèm theo chi trả chi phí điều trị cho tai nạn, hỗ trợ chi phí sinh hoạt, mất giảm thu nhập do bị cách ly bởi dịch bệnh với mức 1 triệu đồng một ngày. Với kế hoạch chi trả phí bảo hiểm lên tới hàng chục tỉ đồng, hãng hàng không thế hệ mới Vietjet luôn mang tới sự an tâm và an toàn tuyệt đối cho tất cả khách hàng.