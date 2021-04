Chuyển chỗ đón khách cho 1 hãng xe công nghệ tại sân bay Tân Sơn Nhất

Cách thức đón xe qua ứng dụng Be tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Với khách hàng: Khi có nhu cầu di chuyển bằng xe ô tô từ sân bay Tân Sơn Nhất, khách hàng chủ động đặt xe qua ứng dụng Be. Sau khi đặt xe thành công, khách hàng sẽ nhận được thông báo di chuyển qua làn B - Ga đến Quốc tế để chờ xe đón. Tại khu vực đón khách của Be ở làn B, sẽ có nhân viên điều phối sắp xếp thứ tự đón xe cho khách hàng. - Với tài xế: Sau khi nhận chuyến, tài xế sẽ di chuyển vào khu vực bãi đậu xe đệm để được nhân viên Be sắp xếp vị trí. Tài xế chủ động liên hệ với khách hàng để xác nhận vị trí đón và di chuyển từ khu vực bãi đậu xe đệm của Ga Quốc tế vào làn B để đón khách. Thống kê vận hành của Be cho thấy, thời gian trung bình từ lúc khách hàng đặt xe thành công đến khi chính thức bắt đầu chuyến đi là chưa đầy 10 phút. Giá cước hiển thị trên ứng dụng Be khi đặt xe đã bao gồm 15.000 đồng phí điểm đón tại sân bay Tân Sơn Nhất. Bên cạnh giá cước hiển thị trên ứng dụng, khách hàng phải trả thêm cho tài xế tiền vé vào cổng 10.000 đồng.