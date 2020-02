'Chuyện Việt Nam không làm được bu-lông, ốc vít đã trở thành dĩ vãng'

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ thăm gian hàng sản phẩm của An Phát Holdings tại hội nghị

Tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

Đây là lần đầu tiên một chương trình tư vấn phát triển công nghiệp hỗ trợ được tổ chức cho riêng một tỉnh, với sự kết hợp của 3 bên là Trung ương - Địa phương - Doanh nghiệp, và Hải Dương là tỉnh đầu tiên được lựa chọn. Sự kiện được kỳ vọng là đòn bẩy mạnh mẽ để nền công nghiệp hỗ trợ của tỉnh phát triển, các doanh nghiệp trong tỉnh có thêm nhiều cơ hội và gia tăng thêm sức mạnh để tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết: “Tôi hi vọng rằng sau chương trình này, với sự hỗ trợ của tập đoàn Samsung Việt Nam sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp của tỉnh Hải Dương tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu và quan trọng hơn, Hải Dương sẽ trở thành địa bàn hấp dẫn để thu hút, phát triển công nghệ cao, đạt tỷ lệ nội địa hóa cao trong tương lai”.

Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh, ông Choi Joo Ho, Tổng giám đốc Samsung VN và Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển ký kết biên bản ghi nhớ

Trong các cụm công nghiệp của đất nước, Hải Dương có nền công nghiệp hỗ trợ phát triển, nhiều tiềm năng, hội tụ đầy đủ các yếu tố thuận lợi về cơ sở hạ tầng, nguồn lực. Những năm gần đây, mục tiêu tăng trưởng theo hướng công nghệ cao, gia tăng tỷ lệ nội địa hóa là một trong các yếu tố hàng đầu trong định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ của chính quyền tỉnh, với sự hợp tác của công ty Samsung Việt Nam.

Đặc biệt, tỉnh có nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia được vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn trên toàn cầu… Những ưu thế này đã góp phần để Hải Dương được lựa chọn là doanh nghiệp đầu tiên trong cả nước triển khai chương trình Tư vấn hỗ trợ cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị

An Phát Holdings tiên phong phát triển nội địa hóa

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành, An Phát Holdings hiện là doanh nghiệp đi đầu của tỉnh Hải Dương trong phát triển công nghệ cao, gia tăng tỉ lệ nội địa hóa, đặc biệt là kinh nghiệm hợp tác lâu năm với các tập đoàn đa quốc gia lớn như Samsung, Honda, Toyota, Yamaha, Panasonic… Đặc biệt, tập đoàn đã chính thức trở thành nhà cung ứng cấp 2 của Samsung - Tập đoàn sản xuất điện thoại di động lớn nhất toàn cầu từ tháng 3.2019 và đang thực hiện các hoạt động đầu tư, cải tiến bài bản để với định hướng trở thành nhà cung ứng cấp 1 của Samsung trong thời gian tới.

Ngoài Samsung, An Phát Holdings đã được nhiều doanh nghiệp FDI khác tin tưởng hợp tác để sản xuất được các sản phẩm có giá trị công nghệ và hàm lượng chất xám cao, góp phần tạo nên những chiếc ô tô, xe máy hay điện thoại, máy in… nổi tiếng toàn cầu.

Mục tiêu dài hạn của An Phát Holdings là nâng cao tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm, phát triển mảng sản phẩm mang hàm lượng công nghệ cao, mở rộng đầu tư, tiến sâu và nâng tầm vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Bên cạnh đó, tập đoàn liên tục kiện toàn hệ thống sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chuẩn hóa hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất trên thế giới như ISO 9000, 90001, 14001 và đang hướng đến tiêu chuẩn IATF16949 trong thời gian sắp tới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh Xuân Cường, Phó chủ tịch, Tổng giám đốc Tập đoàn APH cho biết sẽ tập trung vào việc đẩy nhanh tiến trình nội địa hóa, chuyển giao công nghệ, làm chủ sản xuất. “Trong vấn đề nội địa hóa, chúng tôi đã và sẽ nỗ lực tăng số lượng, hàm lượng chất xám Việt Nam trong các sản phẩm linh kiện để cung cấp cho những chiếc điện thoại, ô tô, xe máy, máy in, máy giặt… vốn đòi hỏi sự đầu tư bài bản, kỹ lưỡng vào nguồn vốn, công nghệ, con người”, ông Cường nói.

Phó chủ tịch, Tổng giám đốc Tập đoàn An Phát Holdings Đinh Xuân Cường phát biểu tại hội nghị

Ông Cường khẳng định: “Về công nghệ, chúng tôi tự hào là doanh nghiệp đi đầu của tỉnh trong vấn đề hiện đại hóa sản xuất. Hệ thống cơ sở vật chất luôn được đầu tư hiện đại và tối tân để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Trong thực tế, các dây chuyền sản xuất khuôn mẫu, linh kiện điện thoại, máy in… của chúng tôi tại tỉnh Hải Dương luôn đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế”.

“Tôi tin rằng câu chuyện Việt Nam không làm được bu-lông, ốc vít đã trở thành dĩ vãng với ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam”, ông nói.

Hiện nay, An Phát Holdings được đánh giá là doanh nghiệp công nghệ cao hàng đầu tại tỉnh Hải Dương với hệ thống nhà xưởng, trang thiết bị bậc nhất. Trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, APH có 2 doanh nghiệp tại tỉnh Hải Dương là An Trung Industries & Công ty TNHH Cơ khí Chính xác & Khuôn mẫu Việt Nam (VMC), tập trung vào việc sản xuất linh kiện điện - điện tử và khuôn mẫu. An Phát Holdings cũng đang là nhà cung ứng cấp 2 của Samsung và đã trực tiếp tham gia vào chương trình tư vấn cải tiến của Samsung và Bộ Công thương.

Ngoài 2 công ty tại Hải Dương, An Phát Holdings có một công ty thành viên khác là CTCP Nhựa Hà Nội, trụ sở tại Long Biên, Hà Nội, chuyên cung cấp linh kiện, phụ tùng cho ngành ô tô - xe máy với các khách hàng lớn toàn cầu như: Honda, Toyota, Piaggio, LG Electronics…