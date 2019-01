Cienco4 và Cty Thuận An ký gói thầu XL.02 đầu tiên dự án cầu Cửa Hội

Căn cứ Quyết định số 1664/QĐ-BGTVT ngày 6.8.2018 của Bộ GTVT về việc phê duyệt dự án ĐTXD cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh; Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 24.12.2018 giữa Ban QLDA 6 và Liên danh Tập đoàn Cienco4 - Công ty CP Phát triển xây dựng và thương mại Thuận An về việc thực hiện gói thầu XL.02 thuộc dự án ĐTXD cầu Cửa Hội bắc qua Sông Lam, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh.

Theo Quyết định số 2861/QĐ-BGTVT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu XL.02: Thi công xây dựng cầu dẫn từ trụ T14 đến mố M2 và kết cấu phần trên nhịp N14, đường đầu cầu phía Hà Tĩnh, Dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh do Thứ trưởng Lê Đình Thọ ký. Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Tập đoàn Cienco4 - Công ty CP Phát triển xây dựng và thương mại Thuận An; với giá trúng thầu là 341,57 tỉ đồng, loại hợp đồng là hợp đồng đơn giá điều chỉnh, thời gian thực hiện hợp đồng là 18 tháng.

Với uy tín bề dày kinh nghiệm thi công nhiều dự án lớn trên cả nước nói chung và tại địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh nói riêng Liên danh Nhà thầu tin tưởng rằng sẽ hoàn thành vượt tiến độ chỉ tiêu dự án đề ra.