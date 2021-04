Cổ đông Nam A Bank bức xúc vì chưa nhận được cổ tức

Một số cổ đông nói thẳng, họ trông chờ ngân hàng chia cổ tức năm 2019 mà chờ mãi nhưng lãnh đạo ngân hàng đưa ra lý do phải chờ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận. Vậy cổ tức năm 2019 của cổ đông ở đâu khi các chỉ số kinh doanh khá tốt ? Cổ đông phải đợi đến khi nào mới được nhận được cổ tức tiền mặt? Ông Phan Đình Tân trả lời, các cổ đông lớn cũng mong muốn được chia cổ tức. Thế nhưng trong năm nay, do tình hình dịch bệnh, chủ trương của NHNN tập trung mọi nguồn lực chia sẻ khó khăn cho khách hàng ảnh hưởng dịch và chỉ được cho chia cổ tức bằng cổ phiếu tăng vốn nên không được chia cổ tức bằng tiền mặt. Đó là lí do, Nam A Bank chi trả cổ tức bằng cổ phiếu nhằm mục tiêu hỗ trợ cho kế hoạch tăng vốn điều lệ, giúp ngân hàng có nền tảng tài chính ổn định để tiếp tục phát triển bền vững và lớn mạnh hơn.