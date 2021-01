Cổ phiếu BSR trên hành trình ‘vượt bão’

Nhu cầu đi lại hạn chế do giãn cách xã hội, thu nhập giảm khiến sức tiêu dùng kém, các hoạt động sản xuất công nghiệp bị đình trệ khiến cho triển vọng của thị trường chứng khoán nói chung và nhóm cổ phiếu Dầu khí nói riêng không mấy khả quan trong 6 tháng đầu năm 2020.

Tuy nhiên, thị trường chứng khoán đã khởi sắc trở lại trong nửa cuối năm 2020, niềm tin của nhà đầu tư được cải thiện sau khi Việt Nam kiểm soát tốt dịch Covid-19 và các yếu tố vĩ mô tích cực đóng góp đáng kể vào đà tăng của thị trường. Nhóm cổ phiếu Dầu khí cũng không nằm ngoài xu hướng vận động chung đó, nhiều cổ phiếu hồi phục mạnh mẽ, trong đó có Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (UPCOM: BSR).

Giá cổ phiếu BSR có thời điểm lao dốc mạnh xuống mức đáy của năm 2020 là 4.800 VNĐ/cổ phiếu vào phiên 31.3.2020. Tuy nhiên, giá sau đó đảo chiều tăng trở lại, có những thời điểm vượt lên trên mệnh giá và đạt đỉnh của năm ở mốc 10.500 VNĐ/cổ phiếu tại phiên 30.12.2020. Chốt năm 2020 giá cổ phiếu đạt mức tăng trưởng 20,7% so với đầu năm và tăng hơn 106% so với mức đáy của năm. Đây được xem là mức tăng khá tốt so với các doanh nghiệp cùng ngành. Thanh khoản bình quân cũng tăng trưởng vượt bậc từ mức 1,73 triệu cổ phiếu/phiên trong năm 2019 lên 3,64 triệu cổ phiếu/phiên trong năm 2020 và đứng Top 3 của ngành. Cổ phiếu nhận được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư, được giao dịch sôi động hơn, đặc biệt lượng giao dịch trong hai tháng cuối năm có những phiên đạt hơn 10 triệu cổ phiếu.