Cổ phiếu nhà sách Fahasa lên sàn cao hơn nhiều ngân hàng

Ngày 1.11, Công ty cổ phần Phát hành sách TP.HCM (Fahasa) chính thức đưa 9,1 triệu cổ phiếu lên giao dịch trên UPCoM với mã chứng khoán FHS. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 15.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng nhà sách này được định giá khoảng 144 tỉ đồng trong khi vốn điều lệ là 91 tỉ đồng.

Fahasa là đơn vị phát hành sách lớn nhất Việt Nam, chiếm khoảng 60% thị phần toàn quốc. Công ty hiện có hệ thống phân phối sách gồm 5 Trung tâm sách trực tiếp quản lý 104 nhà sách tại 45 tỉnh thành trong cả nước từ bắc đến nam.

Các năm gần đây, doanh thu của Fahasa đều vượt qua 100 triệu USD. Lợi nhuận sau thuế năm 2017 ghi nhận 21,7 tỉ đồng, tăng trưởng 25%. Kế hoạch cho năm 2018 đạt lợi nhuận sau thuế 23 tỉ đồng. Công ty cũng chi trả cổ tức đều đặn 14% bằng tiền mặt từ năm 2014 đến nay.

Tính đến ngày 21.5, Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn là cổ đông tổ chức lớn nhất chiếm 30,5% vốn điều lệ. Tiếp đến là Chủ tịch Phạm Minh Thuận nắm 35,08% vốn và Phó chủ tịch Lê Thị Thu Huyền sở hữu cá nhân 5,15% vốn.

Dù quy mô khiêm tốn, nhưng giá cổ phiếu lên sàn của Fahasa hiện bỏ xa nhiều cổ phiếu ngân hàng với vốn điều lệ thuộc hàng khủng. Ví dụ cổ phiếu này có giá cao hơn gấp đôi so với cổ phiếu SHB của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội đang có giá 7.500 đồng. SHB là ngân hàng có vốn điều lệ hơn 12.000 tỉ đồng.

Giá cổ phiếu Fahasa cũng cao hơn gần 72% so với giá 9.200 đồng cổ phiếu LPB của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt hiện có vốn điều lệ 7.500 tỉ đồng; cao hơn 60% so với giá 9.400 đồng cổ phiếu NVB của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân với vốn điều lệ hơn 3.000 tỉ đồng; cao hơn 54% so với giá 10.300 đồng cổ phiếu KLB của Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long với vốn điều lệ hơn 3.237 tỉ đồng; cao hơn 31,6% so với giá cổ phiếu STB của ngân hàng Sacombank có vốn điều lệ 18.852 tỉ đồng và cao hơn 15% so với giá 13.700 đồng cổ phiếu EIB của ngân hàng Eximbank với vốn điều lệ 12.355 tỉ đồng.