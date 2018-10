Cổ phiếu TPBank đã được giao dịch ký quỹ sau 6 tháng niêm yết

HOSE đưa cổ phiếu TPB ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ sau khi hết thời hạn 6 tháng kể từ ngày giao dịch đầu tiên (19.4.2018).

Trên thị trường chứng khoán, margin được xem là một đòn bẩy tài chính, cho phép nhà đầu tư vay tiền để mua số lượng cổ phiếu có giá trị lớn hơn giá trị ròng của nhà đầu tư có trong tài khoản chứng khoán.

Số tiền nhà đầu tư được vay còn tùy thuộc vào cổ phiếu mà nhà đầu tư nắm giữ, tùy thuộc vào từng thời điểm, tùy thuộc vào cơ chế của từng công ty chứng khoán, mà tỷ lệ đòn bẩy sẽ khác nhau. Tuy nhiên, nhà đầu tư có thể vay tối đa 50% giá trị tài sản đảm bảo, là cổ phiếu mà nhà đầu tư đang nắm giữ.

Kết thúc 9 tháng năm nay, TPBank ghi nhận tổng thu nhập hoạt động đạt hơn 4.035 tỉ đồng, tăng 61% so với năm 2017. Trong đó, thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 440 tỉ đồng, tăng 3,4 lần so với 2017; dư nợ cho vay đạt hơn 80 nghìn tỉ đồng; huy động vốn đạt hơn 113 nghìn tỉ đồng. Lợi nhuận trước thuế của nhà băng đạt 1.613 tỉ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2017.

Nợ xấu của ngân hàng ở mức 1,2%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình toàn ngành cũng như mức kế hoạch đã đề ra. Hệ số ROA, ROE lần lượt là 1,37% và 20,4%. Có thể thấy, trong 6 năm qua, quá trình tái cơ cấu và hoạt động kinh doanh ổn định đã giúp quy mô tài sản cũng như lợi nhuận của ngân hàng tăng mạnh, các chỉ số ROA, ROE ngày càng được cải thiện. Điều này cho thấy việc sử dụng tài sản của ngân hàng cũng như đồng vốn của các cổ đông trong việc tạo ra lợi nhuận của nhà băng rất tốt.