Công ăn việc làm - Vấn đề lớn nhất hiện nay

Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong 6 tháng ở mức thấp nhất so với tốc độ của cùng kỳ nhiều năm qua, nhưng vẫn mang dấu dương. Đây là kết quả tích cực trong điều kiện tăng trưởng âm của toàn cầu, trong đó của một số nền kinh tế còn bị giảm sâu.

Với việc mở sớm mặt trận thứ hai và với tư duy chống suy thoái kinh tế như chống giặc, kỳ vọng tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng cuối năm sẽ cao lên (dự đoán nếu 6 tháng cuối năm tăng bằng với tốc độ tăng của quý I (%), thì cả năm sẽ tăng 2,84% - cao hơn tốc độ tăng của 6 tháng đầu năm (1,81%) và đạt 3,68% tăng trưởng dương cao hơn).

Cán cân thanh toán của Việt Nam tiếp tục được cải thiện. Hàng hóa xuất siêu trong 6 tháng cao hơn cùng kỳ năm trước cả về quy mô tuyệt đối (4,04 tỉ USD so với 1,76 tỉ USD), cả về tỷ lệ xuất siêu (3,33% so với 1,44%). Xuất siêu hàng hóa lớn và tăng so với cùng kỳ năm trước do xuất khẩu giảm ít hơn nhập khẩu (giảm 1,1% so với giảm 3%). Do lạm phát có xu hướng chậm lại, tỷ giá VND/USD thấp (tháng 6 so với tháng 12/2019 mới tăng 0,47% và bình quân 6 tháng so với cùng kỳ mới tăng 0,12%) góp phần không gây áp lực cho việc găm giữ ngoại tệ nên dự trữ ngoại hối tiếp tục tăng, vượt ranh giới an toàn tài chính theo thông lệ thế giới khi đã đạt trên 4 tháng nhập khẩu...