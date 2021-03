Công thức thành công của dự án căn hộ hạng sang The Marq

Tuy nhiên, với các nhà đầu tư Việt, danh tiếng chủ đầu tư và tiện ích đỉnh cao là 2 yếu tố không kém phần quan trọng tạo nên thành công trong kinh doanh bất động sản. The Marq - một trong số các dự án sở hữu 3 yếu tố quan trọng trên đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư lẫn người mua nhà.

Vị trí, vị trí và vị trí

Có một sự thật không thể chối cãi rằng, chúng ta có thể thay đổi tình trạng hay kích thước của bất động sản (BĐS), tuy nhiên, điều không thể thay đổi là vị trí của chúng. Những vị trí đắc địa luôn có một sức hút đặc biệt, tạo ra khao khát, nhu cầu, và chính nhu cầu sẽ đẩy giá trị BĐS lên cao.

Với vị trí đắc địa tại trung tâm quận 1, ngay góc giao giữa đường Nguyễn Đình Chiểu và Mạc Đĩnh Chi, The Marq là dự án hiếm hoi tại lõi trung tâm hiện nay sở hữu pháp lý đầy đủ. Trong bối cảnh hạn chế nguồn cung do thành phố dừng cấp phép cho các dự án căn hộ thuộc khu trung tâm, đặc biệt là khu vực quận 1, khiến giá căn hộ tại khu vực này liên tục tăng cao, The Marq được kỳ vọng trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tinh nhạy.

The Marq - Nơi chuẩn sống sang trọng được nâng tầm

Danh tiếng của Hongkong Land

Bên cạnh giá trị bất biến về vị trí, The Marq còn thu hút các nhà đầu tư bởi danh tiếng của chủ đầu tư Hongkong Land. Với hơn 130 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, quản lý và phát triển BĐS, Hongkong Land hiện sở hữu và quản lý hơn 850.000m² BĐS văn phòng và bán lẻ tại nhiều thành phố lớn của châu Á như Hồng Kông, Singapore và Bắc Kinh…

The Marq không chỉ là dự án căn hộ hạng sang thể hiện chuẩn mực chất lượng của Hongkong Land tại Việt Nam, mà còn là một công trình kiến trúc được thực hiện bởi một trong những nhà thầu chính có uy tín là Coteccons cùng các đơn vị tư vấn, quản lý khác như P&T Group, Ptang, Ecoplan và Savills, nhà quản lý vận hành BĐS chất lượng quốc tế… Danh tiếng của chủ đầu tư Hongkong Land cùng sự đồng tâm và cam kết của các đối tác chiến lược đã tạo nên dự án The Marq và để đáp lại sự kỳ vọng của quý khách hàng, nhà mẫu mới đang được tiến hành xây dựng ngay tại dự án và dự kiến hoàn thành trung tuần tháng 4.2021.

Không gian sống đẳng cấp với tiện ích xứng tầm

So với nhiều dự án trên thị trường, The Marq được xây dựng chỉnh chu và bàn giao hoàn thiện cho người mua nhà với thiết kế trần cao 3,2m, thậm chí lên đến 6,9m tại các căn hộ 4 phòng ngủ - một con số cực kỳ ấn tượng, mở ra khoảng không gian thoáng đãng để mang lại trải nghiệm sống khác biệt cho chủ nhân. Đặc biệt, một số căn hộ lớn có phòng khách được thiết kế thông tầng, sảnh thang máy riêng, lối đi dịch vụ riêng thể hiện phong cách sống tinh tế. Bên cạnh đó, nội thất sang trọng như sàn và tường đá cẩm thạch, thiết bị bếp Kuppersbusch, Mobalpa, thiết bị vệ sinh Duravit, phụ kiện Axor… cũng tạo nên điểm nhấn cho các căn hộ The Marq.

Một dự án hạng sang như The Marq hẳn nhiên không chỉ gắn với các tiện ích bên trong căn hộ, mà còn mang đến những thời khắc thư giãn đáng nhớ, cụ thể như trên không gian Sky Deck của tầng thượng. Ở đó, sau một ngày vất vả nơi công sở, bạn và gia đình với những phút giây sống tận hưởng đúng nghĩa trên tầm cao mới và theo một cách rất riêng.

Tận hưởng tiện ích tầm cao, thu trọn quang cảnh thành phố

Trong dịp giới thiệu nhà mẫu vào trung tuần tháng 4.2021 tại khuôn viên dự án và sự kiện mở bán mới, khách hàng có cơ hội tận hưởng nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn. Những khách hàng có quan tâm đăng ký mua căn hộ sẽ được tặng 1 voucher Starbuck trị giá 2 triệu đồng, các khách hàng mua căn hộ 1 và 2 phòng ngủ sẽ được tặng gói nội thất trị giá 400 triệu đồng/căn 1 PN và 600 triệu đồng/căn 2PN theo đúng tiêu chí “Nhà sang, nội thất sang” và khách mua loại căn hộ 3 và 4 phòng ngủ theo chính sách “Nhà sang, xe sang” sẽ được lựa chọn giảm trừ trực tiếp vào căn hộ hoặc nhận xe BMW 320i Sport Line hay BMW X3 xDrive20i tương ứng.

Đặc biệt, khi khách hàng hoàn tất việc ký hợp đồng sẽ được tham gia chương trình bốc thăm may mắn với giải thưởng là 1 xe BMW X7-xDrive40i -Pure Excellence trị giá 6,889 tỉ đồng. Đừng bỏ lỡ cơ hội nhà mới, may mắn mới cùng The Marq.