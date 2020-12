Covid-19 đã ‘lấy’ của Việt Nam 19 tỉ USD xuất khẩu

Trong khi đó, ông Lê Tiến Trường, Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt may, cho biết ngành dệt may Việt Nam là nước duy nhất trong top 5 các nước xuất khẩu lớn nhất thế giới không bị cách ly và không bị dừng sản xuất. Đây có thể nói là nguyên nhân quan trọng nhất giúp cho dệt may Việt Nam có mức giảm thấp nhất trong xuất khẩu, xét về mặt hàng quần áo.