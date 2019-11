Crystal Bay và chiến lược tạo đột phá trên thị trường du lịch

Kiến tạo những tiện ích - dịch vụ mới lạ, vượt trội

Trong dòng chảy của xu hướng du lịch trải nghiệm, du khách Việt và những vị khách quốc tế mong đợi những tiện ích – dịch vụ quy mô quốc tế và khác biệt sẽ xuất hiện tại Việt Nam. Bức tranh trải nghiệm của du lịch Việt cần thêm những màu sắc mới, đột phá để thu hút, làm thỏa lòng và khiến du khách quay trở lại thêm nhiều lần nữa.

“Đây là động lực thúc đẩy Tập đoàn Crystal Bay khởi tạo các dự án bất động sản du lịch All - in - one giúp du khách thỏa mãn các nhu cầu nghỉ dưỡng - trải nghiệm - khám phá - giải trí , từ đó du khách sẽ lưu trú nhiều ngày hơn. Tổ hợp giải trí thể thao tuyết lớn thứ 3 thế giới tại Việt Nam, trong dự án mới nhất Sailing Bay Ninh Chữ (Ninh Thuận) là ví dụ điển hình”, ông Ngô Hữu Trường - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Crystal Bay khẳng định.

Crystal Bay khởi tạo các dự án bất động sản du lịch All - in - one với những tiện ích mới lạ

Theo đó, tại vùng sa thảo Ninh Thuận, trong lòng dự án Sailing Bay Ninh Chữ, du khách sẽ trải nghiệm cái lạnh và tuyết như tại trời Âu với tổ hợp giải trí thể thao tuyết Ski Ninh Chữ Bay. Đó là những khoảnh khắc đắm mình giữa những bông tuyết rơi, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp băng lóng lánh, thích thú hòa mình trong thế giới của những chú chim cánh cụt, khám phá làng Bắc Âu chân thực…

Tổ hợp giải trí thể thao tuyết Ski Ninh Chữ Bay với quy mô 8.000 m2 lớn thứ 3 thế giới là một phần trong hành trình không ngừng kiến tạo những trải nghiệm mới lạ của Crystal Bay dành cho du khách tại mỗi dự án. Sailing Bay Ninh Chữ trong mô hình ApartHotel được bao phủ bởi chuỗi tiện ích - dịch vụ hiếm có như tổ hợp giải trí thể thao tuyết, 2 ha rừng dương cho các hoạt động ngoài trời, công viên nước tái hiện mô hình waterworld nổi tiếng ở Los Angeles, hàng loạt khu trình diễn nghệ thuật, hoạt động chiếu phim bãi biển…

Tại Ninh Thuận, nhằm thúc đẩy du lịch vùng đột phá, Crystal Bay sẽ tiếp tục khởi tạo nhiều dự án mô hình “all - in - one” khác như Mũi Dinh Ecopark quy mô 766 ha, Bãi Cốc Resort tại vùng Vịnh Vĩnh Hy…

Những trải nghiệm hấp dẫn có khả năng thúc đẩy du lịch như cánh đồng khinh khí cầu sẽ có mặt ở Ninh Thuận

Cùng với phát triển các dự án quy mô lớn, Crystal Bay xây dựng đề án phát triển Ninh Thuận trở thành điểm đến mới của châu Á. Hàng loạt trải nghiệm mới lạ sẽ lần đầu tiên có mặt ở Ninh Thuận, như công viên chuyên đề (Theme Park), cánh đồng khinh khí cầu, sân golf và safari trên sa mạc Mũi Dinh Ecopark, trung tâm Outlet theo mô hình Outlet Village, trung tâm biểu diễn văn hóa giải trí và nghề thuật, phố đi bộ dọc biển “Phan Rang Beach Walking Street”...

Phát triển hệ sinh thái du lịch bền vững

Là nhà đầu tư và phát triển du lịch có hơn 20 năm kinh nghiệm khai thác lữ hành quốc tế, Tập đoàn Crystal Bay thấu hiểu nhu cầu của du khách từ khắp nơi trên thế giới. Crystal Bay đưa những nhu cầu này thành hiện thực thông qua việc xây dựng hệ sinh thái du lịch trọn vẹn, mà các dự án bất động sản du lịch là một hợp phần đột phá trong hệ sinh thái đó.

Mở lối đi riêng, khác biệt nhưng đầy triển vọng, bắt kịp xu hướng tất yếu của thế giới, Crystal Bay đã và đang tạo ra một hệ sinh thái du lịch khép kín nhờ hệ thống 30 công ty thành viên hoạt động trong hai lĩnh vực chính là dịch vụ và đầu tư phát triển du lịch. Chỉ bằng một kết nối, du khách được đáp ứng “trọn gói” cho một hành trình, từ di chuyển bằng đường bộ, đường thủy, đường hàng không cho tới dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, tham quan, trải nghiệm và mua sắm.

Những dự án được khởi tạo sẽ đón dòng khách quốc tế lớn và liên tục tăng trưởng của Crystal Bay

Trên nền tảng này, Crystal Bay trở thành cái tên được du khách quốc tế gửi trọn hành trình khám phá Việt Nam. Năm 2018, trong hơn 600.000 du khách Nga đến Việt Nam, có tới 360.000 du khách sử dụng dịch vụ trọn gói của Crystal Bay. Cũng trong năm 2018, 4.3 triệu phòng/đêm đã được thuê tại Nha Trang, Ninh Thuận, Bình Thuận, Phú Quốc chỉ để phục vụ cho dòng khách Nga của Crystal Bay. Trong 8 tháng đầu năm 2019, Crystal Bay đã đưa 250.000 khách Nga đến Việt Nam.

Cũng trong năm nay, Crystal Bay đã đặt dấu ấn trên thị trường Đông Bắc Á. Hàng ngàn du khách Hàn quốc đã đến Việt Nam bằng dịch vụ của Crystal Bay. Trong 3 tháng cuối năm, Crystal Bay sẽ đón 25.000 lượt khách của xứ sở kim chi. Tiếp tục vươn tới Ấn Độ, kết nối tour đến Thái Lan, Crystal Bay đang đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng chung của lượt du khách quốc tế tới Việt Nam trong những năm tiếp theo.

Bằng những bước đi chắc chắn, chiến lược và dẫn đầu xu thế phát triển du lịch bền vững, Crystal Bay sẽ đón thêm hàng triệu du khách trên những chuyến bay thuê chuyến từ khắp nơi, mang đến sự tận hưởng đẩng cấp cho du khách trong mỗi dự án và chất lượng dịch vụ chuẩn 5 sao quốc tế.