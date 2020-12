‘Cú hích’ mới cho thị trường BĐS Thuận An

Astral City là dự án duy nhất tọa lạc tại mặt tiền đại lộ “vàng”, khẳng định lực hấp dẫn khổng lồ trên thị trường BĐS khu vực phía Nam.

Theo ông Trần Minh Tú - Phó Giám đốc Khối Đầu tư CBRE: Về lâu dài, quy hoạch của UBND tỉnh Bình Dương sẽ đưa trục đại lộ kinh tế, tài chính, dịch vụ trở thành “trái tim” của tỉnh nói chung và của TP.Thuận An nói riêng.

Nhằm nâng tầm giá trị cho trục đại lộ “vàng” trong tương lai, Bình Dương mạnh tay “rót” hơn 4.000 tỉ đồng mở rộng lộ giới quốc lộ 13 lên 64m, hướng từ cầu Vĩnh Bình tới giáp ranh TP.Thủ Dầu Một.

Trục đại lộ dịch vụ, kinh tế, tài chính lớn nhất Bình Dương sắp được triển khai tại thành phố Thuận An

Theo đề án quy hoạch, quốc lộ 13 đoạn từ trung tâm Lái Thiêu tới đường Nguyễn Văn Tiết sẽ trở thành trục đại lộ lớn nhất Bình Dương với hệ thống dịch vụ, hạ tầng đẳng cấp. Khi hoàn thành, đại lộ sẽ như “trục nam châm” thu hút hàng loạt các chủ đầu tư lớn đến phát triển các công trình biểu tượng, các tòa tháp tài chính, bệnh viện, đại học, khu dân cư cao cấp, tháp văn phòng, khách sạn 5 sao,...

Hiện nay, tính trên 2km dọc theo đại lộ, gần như toàn bộ tiện ích “khủng” nhất của Bình Dương đã tập trung tại đây như: 2 trung tâm thương mại lớn là Lotte Mart và Aeon Mall; sân Golf Sông Bé 27 lỗ; bệnh viện quốc tế Becamex,... Đồng thời, trong 2 năm tới, trường đại học Việt Nam - Singapore, bệnh viện quốc tế, phố đi bộ cùng hàng loạt các công trình quy mô sẽ hình thành tại đây, đưa khu vực này trở thành tâm điểm sôi động nhất “thủ phủ công nghiệp” Bình Dương.

Trước thông tin quy hoạch này, ngay lập tức tạo thành đòn bẩy khổng lồ cho thị trường BĐS Thuận An bứt phá. Theo công bố của CBRE, trong 9 tháng đầu năm 2020, thị trường căn hộ Bình Dương ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ khi có tới 8.289 căn từ 8 dự án được chào bán, tương đương với nguồn cung của TP.HCM. Phần lớn các dự án mới tập trung tại khu vực TP.Thuận An.

Tuy nhiên, ngay vị trí quy hoạch trung tâm dịch vụ, kinh tế, tài chính lớn nhất Bình Dương, hiện chỉ có duy nhất dự án Astral City do Phát Đạt làm chủ đầu tư, Tập đoàn Danh Khôi làm đơn vị hợp tác đầu tư. Sở hữu lợi thế độc tôn về vị trí, ngay từ khi ra mắt, Phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp Astral City đã xác lập “sức nóng” kỷ lục chưa từng có tại Bình Dương. Điều này thể hiện rõ nhất tại sự kiện giới thiệu dự án cách đây 2 tuần.

Không khí “nóng” chưa từng có tại lễ giới thiệu dự án Astral City - Phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp nhất khu vực Thuận An

Tại sự kiện, DKRA Vietnam - Tổng đại lý tiếp thị và phân phối dự án chỉ giới thiệu ra thị trường hơn 700 căn hộ. Tuy nhiên, sự kiện thu hút hơn 1.500 khách hàng đến tham dự và tìm kiếm cơ hội đầu tư - an cư tại Phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp Astral City.

Theo ông Nguyễn Hoài Phương Nam - Giám đốc sàn phân phối BĐS tại Bình Dương: “Chưa bao giờ Bình Dương xuất hiện dự án căn hộ nóng như Astral City. Sự kiện bắt đầu từ rất sớm, nhưng không khí sôi động kéo dài đến tận cuối giờ chiều. Theo ghi nhận, mặc dù đội ngũ nhân sự hỗ trợ tại khu vực làm thủ tục đã hoạt động hết công suất, nhưng vẫn không kịp đáp ứng nhu cầu quá lớn của khách hàng”.

Sự kiện ra mắt dự án Astral City thu hút hơn 1.500 khách hàng đến tham dự và tìm kiếm cơ hội an cư, đầu tư

Bên cạnh đó, giới chuyên gia cùng nhận định: Thị trường bất động sản Thuận An sẽ “nóng” cực đỉnh trong năm 2021. Khi các “ông lớn” bất động sản đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư đón đầu quy hoạch. Theo đó, BĐS khu vực ven trục đại lộ có thể tăng trung bình từ 30 - 50% trong 1 - 2 năm tới. Trong điều kiện quỹ đất phát triển có giới hạn, đối với phân khúc căn hộ, Astral City hiện là dự án nằm trên trục đại lộ dịch vụ, kinh tế, tài chính đang chiếm hoàn toàn ưu thế.

Hiện Astral City đang ra mắt thị trường tòa tháp The Rigel sở hữu phong cách Aqua Resort. Theo DKRA Vietnam - Tổng đại lý tiếp thị và phân phối dự án, tháp The Rigel đang được áp dụng chính sách ưu đãi thanh toán 30% cho đến khi nhận nhà. Trong đó, đợt đầu chỉ thanh toán 15% giá trị sản phẩm và 5% mỗi 6 tháng tiếp theo. Đặc biệt, ngân hàng VPBank hỗ trợ tài chính với khoản vay lên đến 70% giá trị sản phẩm trong vòng 25 năm, ân hạn gốc và tài trợ lãi suất trong vòng 24 tháng. Với chính sách giãn tiến độ thanh toán hợp lý, The Rigel mở ra cơ hội sở hữu “trong tầm tay” cho khách hàng và nhà đầu tư trong giai đoạn cuối năm 2020.