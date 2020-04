Cung- cầu bất động sản sụt giảm kỷ lục

Bất động sản nghỉ dưỡng – biệt thự biển “thê thảm” nhất

Các phân khúc như đất nền, nhà phố biệt thự, bất động sản nghỉ dưỡng không có nhiều tín hiệu tích cực. Đồng thời, mức giá và tình hình giao dịch thứ cấp giảm mạnh cho thấy tính thanh khoản của thị trường khá thấp.

Trong đó, phân khúc đất nền quý 1/2020 chỉ có 3 dự án mới ra mắt thị trường, cung cấp khoảng 175 nền, giảm đến 74% so với nguồn cung mới của quý trước (khoảng 677 nền) và giảm 32% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là quý có nguồn cung thấp nhất kể từ năm 2015 đến nay. Tỷ lệ tiêu thụ nguồn cung mới đạt 81% (khoảng 142 nền), giảm 77% so với lượng tiêu thụ của quý trước và giảm 37% so với cùng kỳ năm 2019.

Phân khúc căn hộ, nguồn cung thấp kỷ lục trong 5 năm qua khi toàn thị trường có 7 dự án được mở bán trong quý 1, cung ứng khoảng 1.547 căn hộ, giảm 70% nguồn cung so với quý trước và giảm 47% so với cùng kỳ năm 2019. Tỷ lệ tiêu thụ nguồn cung mới cũng chỉ đạt 74% (khoảng 1.146 căn), giảm đến 74% so với quý trước. Quý 1/2020 cũng là quý ghi nhận nguồn cung mới và lượng tiêu thụ thấp nhất kể từ năm 2015 đến nay.

Phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng - biệt thự biển thống kê cho thấy, thị trường biệt thự biển trong quý 1 chỉ có nguồn cung mới khoảng 16 căn, bằng 3% so với quý trước và bằng 8,5% so với cùng kỳ năm 2019. Tỷ lệ tiêu thụ nguồn cung mới đạt 25% (4 căn), chỉ bằng 1,6% lượng tiêu thụ so với quý trước. Nguồn cung và lượng tiêu thụ chỉ đến từ 1 dự án tại Phú Quốc.

Thị trường bất động sản hiện nay gần như đóng băng do tác động một phần của dịch cúm Covid-19 Ảnh: Đình Sơn

Phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng – Condotel , thị trường trầm lắng hoàn toàn khi ở loại hình condotel cũng chỉ ghi nhận 1 dự án mới được mở bán vào thời điểm trước Tết Nguyên đán (tháng 1.2020), cung ứng ra thị trường 82 căn condotel, bằng 3,9% so với quý trước và bằng 4,7% so với cùng kỳ năm 2019. Tỷ lệ tiêu thụ đạt 30% (25 căn), bằng 3,7% so với quý trước, thậm chí chỉ bằng 2% so với quý 1/2019.

Ở phân khúc nhà phố và biệt thự có phần khởi sắc hơn khi có 8 dự án được mở bán, cung ứng khoảng 718 căn, chỉ giảm 9% so với quý trước nhưng tăng đến 132% so với nguồn cung cùng kỳ năm 2019. Tỷ lệ tiêu thụ trong quý đạt 50% nguồn cung mới (khoảng 359 căn), tăng nhẹ so với quý trước và tăng 58% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lượng tiêu thụ tập trung chủ yếu vào những dự án mới mở bán trong tháng 1 và tháng 2.2020, với mức giá khoảng 15 tỉ đồng/căn có vị trí đẹp và tiến độ xây dựng tích cực.

Quý 2 tiếp tục khó

Theo dự báo của Công ty DKRA Vietnam, đất nền vẫn sẽ tiếp tục khan hiếm và không có nhiều dự án mới mở bán. Trước tác động của dịch Covid -19 lên các hoạt động kinh tế và đời sống, sức cầu chung của thị trường bất động sản tiếp tục suy giảm do áp lực tài chính và tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư.

Ở phân khúc căn hộ, nguồn cung có thể sẽ tăng nhẹ so với quý 1, dao động khoảng 2.000 - 2.500 căn. Loại hình căn hộ cao cấp và trung bình vẫn dẫn dắt thị trường trong khi căn hộ hạng C tiếp tục khan hiếm. Sức cầu chung trong ngắn hạn chưa có nhiều dấu hiệu khởi sắc, có thể sẽ duy trì xu hướng giảm ở quý 1.

Đối với nhà phố/biệt thự, nguồn cung mới có thể sẽ giảm trong quý 2, dao động ở mức 400 - 500 căn, tập trung ở một số dự án có quy mô lớn. Các dự án có mức giá dao động trong khoảng 10 tỉ đồng/căn luôn được thị trường ưu tiên lựa chọn.

Trong quý 2, thị trường dự báo sẽ còn tiếp tục khó khăn Ảnh: Đình Sơn

Ở phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng, nguồn cung mới biệt thự biển và condotel có thể sẽ lên đến khoảng 200 - 300 căn đối với biệt thự biển và khoảng 600 - 800 căn đối với condotel. Các dự án đa phần vẫn tập trung ở những thị trường quen thuộc như Bình Thuận , Khánh Hòa, Phú Quốc, Bà Rịa - Vũng Tàu và Đà Nẵng. Sức cầu chung tiếp tục xu hướng giảm từ cuối quý 1 và duy trì ở mức rất thấp trong quý 2.

Theo nhận định chung của DKRA Vietnam, trong quý 2 và có thể đến cả quý 3, thị trường bất động sản TP.HCM sẽ phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức về nguồn cung lẫn sức cầu. Với những dự án có nguồn cung mới, tình hình giao dịch có thể sẽ biến động phụ thuộc vào sức cầu và diễn biến của thị trường.