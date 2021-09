Cùng Taiwan Excellence khám phá các giải pháp y tế hàng đầu Đài Loan tại Pharmedi 2021

Những thương hiệu y tế nổi bật đến từ Đài Loan

Được thành lập vào năm 1973, Asiatic Fiber là một cái tên không còn xa lạ trong ngành dệt may Đài Loan. Với sự tập trung vào nghiên cứu - phát triển các sản phẩm dệt may đặc thù với chất lượng cao, Asiatic Fiber Corporation đã khẳng định được vị thế dẫn đầu trong sản xuất sản phẩm phòng sạch và chống tĩnh điện tại châu Á.

Đến với triển lãm Pharmedi 2021, Asiatic Fiber đem tới sản phẩm vải y tế với nhiều đặc tính ưu việt. Được chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế EN13795 và AAMI PB-70 cấp 2, các sản phẩm vải y tế cao cấp của Asiatic Fiber như T01, T80 và T65 có thể được sản xuất thành áo choàng phẫu thuật chất lượng cao với khả năng kháng khuẩn, chống nước, chống trơn trượt và chống bám bẩn tối đa; góp phần giảm thiểu các vấn đề môi trường bắt nguồn từ rác thải y tế.

Sản phẩm vải y tế cao cấp của Asiatic Fiber đảm bảo hiệu suất chống nước sau 75 lần giặt và khử trùng

Cùng đến với triển lãm, Taiwan Surgical Corporation giới thiệu các sản phẩm hỗ trợ cho phẫu thuật của hãng là InnoClip. Kìm kẹp clip InnoClip với clip titan, cơ chế kẹp tự động, chống bật lại và giữ mô ở đúng vị trí đảm bảo sự chắc chắn trong hàm khi phẫu thuật nội soi hoặc nội soi ổ bụng. Đặc biệt, tay cầm của InnoClip có thiết kế cho phép xoay một ngón tay tiện lợi và có thể tái sử dụng nhiều lần, chống chịu tốt với quá trình sát trùng và tương thích với nhiều kích thước clip khác nhau. InnoClip cùng các sản phẩm hỗ trợ phẫu thuật khác đến từ Taiwan Surgical Corporation giúp tăng cường tính an toàn về y tế cho phẫu thuật.

Kìm kẹp clip InnoClip với kẹp tự động và clip titan

Trong số các sản phẩm y tế xuất sắc được Taiwan Excellence giới thiệu tại triển lãm Pharmedi 2021, không thể không nhắc đến băng vết thương dạng xịt NewEpi Plus của thương hiệu JOYCOM - thương hiệu Đài Loan nổi tiếng với các sản phẩm chăm sóc da và chất khử trùng vết thương. NewEpi Plus nổi bật với khả năng kích thích hồi phục nhờ có thành phần Oligopeptides và ECM Polysaccharides, cho tác dụng kích thích sự phục hồi tự nhiên của tế bào. Đặc biệt, dạng xịt lỏng 3-D cho phép NewEpi Plus phân bố đều, bao phủ kín vết thương gồ ghề, từ đó giúp bảo vệ mô mới lành và chống nhiễm trùng hiệu quả.

Dạng xịt lỏng 3-D giúp NewEpi Plus bao phủ kín vết thương, bảo vệ mô mới lành và chống nhiễm trùng

Một thương hiệu nổi bật nữa là Leadtek với sản phẩm máy đo oxy kẹp đầu ngón tay cùng máy đo ECG đeo tay amor H2 Plus. Máy đo oxy kẹp đầu ngón tay Leadtek cho phép đo chính xác độ bão hòa oxy động mạch (SpO2) và nhịp tim (Pulse) chỉ trong vài giây. Với thiết kế không gây xâm lấn, màn hình OLED màu, kích thước nhỏ gọn, máy đo oxy kẹp đầu ngón tay Leadtek dễ sử dụng và phù hợp với đa dạng đối tượng. Liên tục cập nhật và lưu trữ các chỉ số quan trọng, kết nối với điện thoại, thiết bị giúp theo dõi sức khỏe của người dùng dễ dàng hơn.

Không kém phần nổi bật, máy đo ECG đeo tay amor H2 Plus có khả năng cá nhân hóa, với các chức năng chính bao gồm ghi lại điện tâm đồ, biến thiên nhịp tim, chỉ số mệt mỏi, chỉ số tuần hoàn, theo dõi lối sống, … Đặc biệt, với thế mạnh về công nghệ, Leadtek ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT) trong các sản phẩm của mình.

Các dòng sản phẩm Amor H2, trong đó, Amor H2 Plus đặc biệt cá nhân hóa với đa dạng chức năng

Taiwan Excellence tham dự triển lãm Pharmedi 2021

Các sản phẩm và thương hiệu nổi bật nói trên đều vinh dự đạt giải thưởng Taiwan Excellence –giải thưởng uy tín nhằm vinh danh các sáng tạo đột phá xuất sắc của Đài Loan.

Đến với Triển lãm Y tế Quốc tế Việt Nam Pharmedi 2021 được tổ chức từ ngày 15.9 - 15.10, Taiwan Excellence giới thiệu đến các đối tác và chuyên gia tại Việt Nam 14 thương hiệu tiên tiến cùng các giải pháp Y tế và Chăm sóc sức khỏe đột phá của Đài Loan. Dù là lần đầu tiên tham dự triển lãm Pharmedi, gian hàng Taiwan Excellence Pavillion vẫn thu hút sự quan tâm đặc biệt.

Ngoài ra, trong khuôn khổ sự kiện, Taiwan Excellence sẽ tổ chức Hội thảo trực tuyến về các Giải pháp Y tế Đột phá vào ngày 23.9, giúp khách tham dự tìm hiểu chi tiết về sản phẩm. Đem tới những thương hiệu hàng đầu trong ngành y dược Đài Loan, Taiwan Excellence hứa hẹn trở thành cầu nối giữa các doanh nghiệp Việt - Đài trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, cùng nhau cung cấp giải pháp y tế tối ưu cho mọi người.