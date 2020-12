Cuộc cách mạng về công nghệ diệt khuẩn trong các sản phẩm gia dụng

Nỗi lo về những nguồn lây nhiễm khuẩn khó lường

Cuộc sống hiện đại đi kèm với sự hối hả, bận rộn, thiếu thời gian của mỗi gia đình. Là người quán xuyến, các bà mẹ chắc chắn luôn thường trực mối quan ngại về sức khỏe cho từng thành viên. Ăn gì, mặc gì sao cho tốt, cho sạch là mối quan tâm của nhiều bà mẹ.

Chị Thu Giang (Q.Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Bận rộn đi làm, lại tất bật chăm con, tôi thường tranh thủ đi chợ mỗi cuối tuần, mua đồ ăn tích trữ. Tuy rất cẩn trọng chọn lựa đồ ăn sạch, tươi để đảm bảo dinh dưỡng nhưng khi phải để lâu ngày trong tủ lạnh, tôi thấy rất lo lắng vì sợ thực phẩm bị nhiễm khuẩn”.

Chị Mai An (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) lại bày tỏ sự lo lắng về chuyện giặt đồ. “Quần áo trẻ con thường nhiều và bẩn, tôi rất mất thời gian trong việc phân loại, tẩy trùng. Thời buổi không khí ô nhiễm, nhiều bụi, nấm mốc, vi khuẩn, rất khó để đảm bảo áo quần con luôn sạch sẽ, thơm tho. Chưa kể, những ngày âm u, không có nắng, vi khuẩn được đà sinh sôi, quần áo xuất hiện mùi khó chịu và khó diệt khuẩn hoàn toàn”.

BlueAg - cuộc cách mạng về công nghệ diệt khuẩn

Với sứ mệnh “Sức khỏe, sự tiện nghi của bạn là sứ mệnh, nguồn cảm hứng của chúng tôi”, Panasonic mang đến các giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện cho tất cả mọi người. Dựa trên công nghệ ức chế vi khuẩn thông thường bằng tinh thể bạc, công nghệ diệt khuẩn cao cấp BlueAg của Panasonic đã được cải tiến với sự kết hợp giữa ánh sáng xanh (trên tủ lạnh) hoặc tia UV (trên máy giặt) cùng các ion bạc tăng khả năng ức chế và tiêu diệt tới 99,99% vi khuẩn (dựa trên kết quả thử nghiệm của Viện Công nghệ sinh học thử ngiệm ở chế độ “diệt khuẩn” trên vi sinh vật Escherrichia coli và Staphylococcus aureus).

Cơ chế vận hành vượt trội của “chuyên gia diệt khuẩn” BlueAg

BlueAg đã được thử nghiệm và chứng nhận về khả năng diệt khuẩn, gồm cả khuẩn E.coli và khuẩn tụ cầu vàng Staphylococcuasureu, nguyên nhân gây bệnh đường ruột và kích ứng da, đã được cấp chứng nhận từ các viện nghiên cứu uy tín như Viện Nghiên cứu thực phẩm Nhật Bản - Japan Food Laboratory, Viện Đánh giá chất lượng BOKEN - Nhật Bản và Viện Sudsachsen Wasser (Đức).

BlueAg - ‘người bảo vệ’ ngay tại gia đình

Với dòng sản phẩm tủ lạnh, BlueAg được tích hợp trên ngăn đông mềm siêu tốc Prime Fresh+ chuẩn -3 độ C. Công nghệ diệt khuẩn BlueAg gồm hệ thống đèn LED ánh sáng xanh và bộ lọc ion bạc. Các ion bạc được kích hoạt dưới ánh sáng xanh từ đèn LED sẽ giải phóng ra lượng lớn các gốc -OH. Các gốc -OH sẽ bám dính và hấp thụ hydro của vi khuẩn, ức chế hoạt động và giảm thiểu vi khuẩn phát triển trong ngăn đông mềm.

Ưu việt hơn, các dòng sản phẩm tủ lạnh nhập khẩu từ Nhật Bản được trang bị thêm công nghệ nanoeX. Các hạt ion cỡ nanoe phát tán mọi ngóc ngách bên trong giúp nhân đôi hiệu quả khử khuẩn, ngăn chặn mùi khó chịu, đồng thời giảm dư lượng thuốc trừ sâu trong rau củ quả lên tới 2,8 lần.

Công nghệ ưu việt BlueAg được tích hợp trên dòng sản phẩm tủ lạnh và máy giặt Panasonic

Dòng máy giặt cửa trước được tích hợp công nghệ BlueAg với ngăn đựng tinh thể bạc giúp tạo lượng lớn các ion bạc theo luồng nước vào lồng giặt. Những tinh thể này kết hợp với tia UV tạo ra gốc -OH, bám dính và tiêu diệt 99,99% vi khuẩn(*), bảo vệ quần áo đến 18 giờ sau khi giặt.

BlueAg vẫn phát huy tác dụng ngay cả khi giặt bằng nước lạnh. Các chất liệu dễ hư hại như vải len, lanh, lụa khi giặt bằng nước lạnh sẽ tránh tình trạng co rút hư hỏng, đồng thời, thời gian và điện năng tiêu thụ cũng được tiết kiệm tối đa.

Ông Shunsuke Takahashi - Giám đốc khối kinh doanh điện máy công ty Panasonic Sales Vietnam tự hào chia sẻ: “Trách nhiệm của chúng tôi là đảm bảo người tiêu dùng luôn hài lòng với mỗi sản phẩm và công nghệ của Panasonic. Tôi tin rằng những ứng dụng công nghệ như BlueAg sẽ giúp cho cuộc sống của bạn trở nên an toàn, tiện lợi, mạnh khỏe hơn”.