Đã là doanh nhân phải nghĩ lớn

Phạm Văn Tam là một trong số những doanh nhân khá chịu khó trau chuốt bề ngoài ngay cả khi làm việc trực tiếp tại nhà máy. Ông đến buổi hẹn phỏng vấn trước 10 phút với chiếc áo vest tự giới thiệu là hàng Việt 100%. “Nhân hiệu và thương hiệu phải đi đôi với nhau. Tôi không coi trọng chiếc áo bạn mặc trên người là hàng hiệu gì, nhưng tôi đánh giá cao những đường kim mũi chỉ tinh xảo trên sản phẩm. Điều này chứng tỏ người tạo ra sản phẩm đó đã đặt tâm huyết, tình cảm và tính chuyên nghiệp cao vào “đứa con” tinh thần của mình. Khi làm hàng điện tử cũng vậy, chất lượng là vấn đề được chú trọng, nhưng hình thức mẫu mã, độ an toàn tiện ích đến mức hoàn hảo của sản phẩm là điều tôi đặc biệt chú ý”, ông Tam bộc bạch.



Không muốn bỏ lỡ miếng bánh tỉ đô

Ông từng khẳng định đầu tư xây dựng các nhà máy không cần vay ngân hàng và tự tin với nguồn vốn tự có. Kế hoạch IPO có phải để huy động vốn mà không phải phụ thuộc vốn ngân hàng như ông từng chia sẻ?

Đúng thế. IPO để có dòng tiền ổn định, dài hạn không phải chạy theo việc cứ làm và trả lãi ngân hàng hằng năm. Tại Việt Nam, riêng về mảng đầu tư làm hàng điện tử, Asanzo chỉ đứng sau Samsung về quy mô đầu tư nhà máy. Chúng tôi đã có 7 nhà máy với 2.000 công nhân viên không chỉ sản xuất phục vụ thị trường trong nước, xuất khẩu mà làm hàng OEM (sản xuất theo thiết kế, thông số kỹ thuật được đặt trước và bán sản phẩm cho công ty khác - PV) cho nhiều khách hàng lớn. Các hãng điện tử của Nhật, Hồng Kông trước đây là khách hàng lớn của các đối tác ở Trung Quốc nay muốn chuyển hợp đồng sang Việt Nam. Thực tế, xu hướng này đã có từ năm trước, khi hàng điện tử được sản xuất từ Trung Quốc xuất sang thị trường Nga, Nhật gặp khó khăn. Tuy nhiên, đến cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung mới xảy ra, khó khăn cho hàng “made in China” lên đỉnh điểm. Nhiều đơn hàng của các hãng điện tử lớn từ Hàn Quốc, Hồng Kông, Nhật đang gõ cửa chúng tôi, nhưng lớn quá, chúng tôi không dám nhận ngay. Đó là sự thật mà ai đang làm trong ngành này cũng hiểu rõ. Các nhà cung cấp linh kiện cho chúng tôi nói thẳng họ muốn chia sẻ những đơn hàng của họ về Việt Nam, Thái Lan... vì làm ở Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ gặp khó. Tôi nghĩ đây là cơ hội lớn cho doanh nghiệp điện tử Việt. Chiếc bánh này rất lớn, trong tương lai gần, nếu kịp có nhà máy, mỗi năm thu về từ 5 - 7 tỉ USD là trong tầm tay.

Nghĩa là IPO để có thể "ăn" miếng bánh lớn này...?

Quả thật tôi hơi sốt ruột vì đây là cơ hội mà chúng tôi đã “sờ” thấy được. Các đối tác Nhật, Hàn, Trung Quốc đã tự tìm đến mình chứ không cần phải đấu tranh để giành đơn hàng. Nhưng nếu không nắm lấy, những đơn hàng này sẽ chảy sang thị trường Thái, Malaysia mất. Thế nên, mở rộng nhà máy, tăng quy mô, IPO của Asanzo với mục đích muốn chia sẻ bớt các mảng, giao quyền điều hành các mảng riêng cho nhà đầu tư có năng lực như cách làm của các tập đoàn điện tử Hàn Quốc trước đây. Tăng vốn, đầu tư nhà máy lớn hơn để thực hiện các đơn hàng lớn cho khách hàng lớn là mục tiêu sắp tới của Asanzo.

Theo ông cần một nhà máy quy mô cỡ nào để đón các hợp đồng tỉ USD như ông vừa nói?

Ông có thể nói thêm một chút về dự án khu công nghiệp điện tử Asanzo?

Theo kế hoạch của tập đoàn, năm 2021, Asanzo sẽ phát hành cổ phiếu lần đầu tiên ra công chúng, khoảng 30 - 40% tổng lượng cổ phần doanh nghiệp, chiếm khoảng 1.500-2.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, Mỗi lần huy động vốn chỉ đặt mục tiêu thu về tầm 300 - 500 tỉ đồng để mở rộng sản xuất. Song song đó, lập khu công nghiệp dành riêng cho ngành điện tử để thu hút các doanh nghiệp sản xuất linh kiện nước ngoài vào đầu tư sản xuất, gia tăng tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm và tạo đà giúp ngành sản xuất điện tử trong nước đi lên.

Liệu mục tiêu đó có quá lớn với một ngành điện tử còn quá non trẻ của VN không thưa ông?

Tôi vẫn trung thành với triết lý đã là doanh nhân, phải nghĩ lớn, làm lớn. Không làm lớn ngay được cũng phải nghĩ lớn. Bất luận thế nào cũng phải nghĩ lớn. Tôi không ngại thất bại bởi ý tưởng làm giàu, thay đổi, cải tiến... tôi có mỗi ngày.

Chúng tôi thừa sức làm hàng tốt cho người Việt

Phát triển đến một quy mô nào đó, các công ty lớn sẽ chuyển sang mô hình đa ngành, ông có ý định lấn sân sang một lĩnh vực nào khác không, bất động sản chẳng hạn?

Đầu tư bất động sản thì dễ mà. Tôi có vài cơ hội và nếu làm tôi đã làm từ lâu. Tôi vẫn tâm niệm thế này, phải có sản xuất, có sản phẩm cụ thể, tạo công ăn việc làm, mang lại hiệu ứng xã hội tốt cho dù không giàu nhanh bằng đầu tư bất động sản nhưng nó bền vững. Ngay từ khi thành lập doanh nghiệp, tôi chỉ đặt ra mục tiêu làm cái gì mà khi nói đến cái tên đó, người ta biết ngay là thương hiệu Việt Nam. Tôi khát khao xây dựng một thương hiệu Việt, cho dù thời gian đầu không sản xuất toàn bộ như mong muốn, nhưng phải có sản phẩm riêng của người Việt mới nói chuyện với người ta được. Sau 5 năm gầy dựng thương hiệu, tôi có thể tự tin mà nói rằng, chúng ta có quyền hy vọng và tin tưởng vào sản phẩm điện tử “made in Vietnam”.

Có một thực tế là rất nhiều công ty trong nước là đối tác uy tín của các hàng nước ngoài nhưng tại thị trường nội địa, cạnh tranh với hàng Thái, hàng Trung Quốc cũng khó khăn, ông đánh giá thế nào về khả năng cạnh tranh của hàng hóa "made in Vietnam”?

Tôi kể bạn nghe câu chuyện này. Một đối tác của chúng tôi ở Hồng Kông nói họ biết người Việt thích hàng điện tử của Thái Lan. Họ có thể xuất linh kiện sang Thái Lan để lắp ráp gắn mác “made in Thailand” xuất về Việt Nam cho tôi kinh doanh lấy lãi được không. Tôi nói thẳng ngay, chúng tôi không cần vậy. Ở Việt Nam chúng tôi đang có nhiều cơ hội để phát triển, chúng tôi có khách hàng, có thương hiệu, có hạ tầng máy móc thừa để làm chiếc máy lạnh “made in Vietnam” không thua gì hàng lắp ráp ở Thái. Cùng nhà cung cấp linh kiện, cùng thương hiệu, nếu sản xuất ở Thái Lan, người tiêu dùng Việt phải trả thêm tiền vận chuyển 20 USD/bộ máy lạnh, thêm 5% thuế nhập khẩu thay vì mua “made in Vietnam” chất lượng hoàn toàn như nhau. Người Việt chuộng hàng “made in Thailand” nhưng phải hiểu thực chất của sản phẩm được làm từ linh kiện nào.