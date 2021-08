Đà Nẵng nỗ lực “về đích” đúng kịch bản

Theo UBND TP.Đà Nẵng, GRDP 6 tháng đầu năm 2021 ước tăng gần 5% so với cùng kỳ năm 2020; tăng 1,05% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, khu vực dịch vụ chiếm trên 60% trong cơ cấu GRDP. Nếu tốc độ tăng GRDP năm 2021 đạt mức 5,5 - 6,0% như phương án đề ra, quy mô GRDP năm 2021 của TP.Đà Nẵng sẽ tương đương với quy mô GRDP năm 2018 và bằng khoảng 95% so với năm 2019.