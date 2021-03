Đà Nẵng trở lại 'đường đua': Giảm giá đất, hỗ trợ doanh nghiệp

Hôm qua 29.3, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã công bố các nghị định, quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về phát triển Đà Nẵng. Cụ thể, công bố chủ trương đầu tư dự án cảng Liên Chiểu với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỉ đồng. Tại lễ công bố, ông Lê Quang Nam, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, đã công bố quyết định giảm giá đất để hỗ trợ doanh nghiệp (DN). Theo ông Nam, do ảnh hưởng bởi Covid-19, các DN kinh doanh ngành du lịch dịch vụ, nhà hàng... tại TP giảm mạnh doanh thu. Nhiều DN phải đóng cửa, phá sản, trong khi vẫn phải nộp tiền thuê đất theo quy định.

Trên tinh thần hỗ trợ giúp DN sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này, sớm khôi phục sản xuất kinh doanh, Đà Nẵng xét thấy một số nội dung tại bảng giá đất TP quy định không phù hợp với thực tế. Ngày 27.3, UBND TP.Đà Nẵng đã ban hành quyết định điều chỉnh 2 nội dung tại bảng giá đất chu kỳ 2020 - 2024. Theo đó, TP điều chỉnh tỷ lệ phần trăm giá đất thương mại dịch vụ và sản xuất kinh doanh so với giá đất ở cùng vị trí. Cụ thể, giá đất thương mại dịch vụ từ 80% thành 70% (giảm 10% so với hiện nay); giá đất sản xuất kinh doanh điều chỉnh từ 60% thành 50% (giảm 10% so với hiện nay). Việc điều chỉnh giảm nêu trên sẽ tạo điều kiện giảm giá trị nộp tiền thuê đất cho nhà đầu tư.