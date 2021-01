Dai-ichi Life VN đạt danh hiệu 'Top 10 Sản phẩm Vàng - Dịch vụ Vàng VN 2020'

Danh hiệu danh giá này vừa được trao tại Lễ trao Chứng nhận Nhãn hiệu hàng đầu, Sản phẩm Vàng, Dịch vụ Vàng Việt Nam năm 2020, được tổ chức long trọng tại Hà Nội. Đây là lần thứ ba Dai-ichi Life Việt Nam tham gia chương trình bình chọn này và đạt kết quả vượt trội khi đáp ứng xuất sắc các tiêu chí đánh giá gắt gao về sản phẩm và thương hiệu.

Chương trình vinh danh “Nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam - Sản phẩm Vàng, Dịch vụ Vàng Việt Nam” được Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam tổ chức thường niên nhằm thúc đẩy chiến lược xây dựng và bảo vệ thương hiệu, đồng thời tôn vinh những thương hiệu đã khẳng định được uy tín, chất lượng, được xã hội ghi nhận và đánh giá cao. Doanh nghiệp được bình chọn theo bốn tiêu chí: Sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao; Thương hiệu có uy tín trên thị trường trong nước; Phát triển bền vững, duy trì đà tăng trưởng; Có những đóng góp tích cực về mặt môi trường và xã hội.

Sản phẩm Bảo hiểm Chăm sóc Sức khỏe Toàn cầu của Dai-ichi Life Việt Nam được Hội đồng Giám khảo bình chọn vì có nhiều ưu thế vượt trội và được xem là bước đột phá trong dòng bảo hiểm chăm sóc sức khỏe trên thị trường, mang đến sự đảm bảo và an tâm tài chính cho khách hàng trước các rủi ro khi ốm đau, tai nạn không chỉ ở Việt Nam mà còn trên phạm vi toàn cầu. Các điểm nổi bật của sản phẩm được đánh giá cao như: Với mức phí đóng hợp lý - chỉ cần tiết kiệm từ 20.000 đồng/ngày, khách hàng sẽ được chăm sóc sức khỏe với các dịch vụ y tế tiên tiến ở bất cứ nơi đâu trên thế giới; Cam kết thanh toán chi phí y tế cho hầu hết các bệnh/thương tật thường gặp với mức chi trả cao lên đến 1 tỉ đồng cho mỗi bệnh/thương tật; Chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình trên cùng một hợp đồng; Hệ thống bảo lãnh viện phí rộng khắp Việt Nam và quốc tế; Bảo vệ dài hạn đến 75 tuổi, cao hơn tuổi thọ trung bình của người Việt Nam hiện nay.

Ông Trần Đình Quân, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam chia sẻ: “Với thông điệp “Kết nối triệu yêu thương”, Dai-ichi Life Việt Nam luôn hướng đến các giá trị nhân văn cốt lõi - gia đình, sức khỏe, tình yêu thương và bình an - để xây dựng các giải pháp bảo vệ tài chính và sức khỏe cho người dân Việt. Chúng tôi vô cùng tự hào khi thương hiệu Dai-ichi Life Việt Nam và sản phẩm Bảo hiểm Chăm sóc Sức khỏe Toàn cầu vinh dự góp mặt trong “Top 10 Sản phẩm Vàng - Dịch vụ Vàng Việt Nam 2020”.

Bên cạnh những lợi thế cạnh tranh về sản phẩm, Dai-ichi Life Việt Nam luôn chứng tỏ bản lĩnh, vị thế tiên phong và tiềm lực tài chính mạnh mẽ trên thị trường. Vượt qua khó khăn do dịch bệnh Covid-19, Dai-ichi Life Việt Nam đã ghi dấu ấn 14 năm hoạt động tại Việt Nam với thành tích ấn tượng: tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2020 đạt trên 15.600 tỉ đồng, tăng 20% so với năm 2019 và chiếm 12% thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm, giữ vị trí Top 3 công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài về thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm. Tổng tài sản do Dai-ichi Life Việt Nam quản lý đạt hơn 36.500 tỉ đồng, cao hơn 6.500 tỉ đồng so với năm 2012, tự hào phục vụ cho 3,6 triệu khách hàng và gia đình.

“Với triết lý kinh doanh “Khách hàng là trên hết”, chúng tôi luôn lấy sự hài lòng của khách hàng làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Giải thưởng “Top 10 Sản phẩm Vàng – Dịch vụ Vàng Việt Nam 2020” là nguồn động viên lớn lao để Dai-ichi Life Việt Nam không ngừng cải tiến sản phẩm và dịch vụ. Bên cạnh sứ mệnh bảo đảm cuộc sống bình an và tương lai tươi sáng cho khách hàng và gia đình, Dai-ichi Life Việt Nam đã và đang hướng đến mục tiêu trở thành người bạn đồng hành chăm sóc sức khỏe cho họ trên mọi hành trình cuộc sống”, ông Quân chia sẻ thêm.

Song hành với hoạt động kinh doanh hiệu quả, việc thực hiện tốt trách nhiệm đối với cộng đồng cũng luôn được Dai-ichi Life Việt Nam đặc biệt quan tâm. Trong suốt 14 năm qua, công ty đã đóng góp hơn 48 tỉ đồng cho các dự án cộng đồng trên khắp cả nước, xuyên suốt các lĩnh vực: giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và các hoạt động xã hội từ thiện. Riêng năm 2020, Quỹ Trách nhiệm Xã hội “Vì cuộc sống tươi đẹp” của Dai-ichi Life Việt Nam đã đóng góp 12 tỉ đồng để triển khai hàng loạt các dự án vì cộng đồng, trong đó có 6 tỉ đồng cho các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 và 5 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.