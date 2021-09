Dai-ichi Life vươn lên mạnh mẽ trong thách thức

Dựa trên triết lý kinh doanh “Thinking People First - Tất cả vì con người”, thương hiệu Dai-ichi Life, thương hiệu bảo hiểm nhân thọ (BHNT) hàng đầu đến từ Nhật Bản, tiếp tục giữ vững cam kết trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy trọn đời của khách hàng, phục hồi mạnh mẽ để đón chào cơ hội mới.

Tiền thân là công ty bảo hiểm nhân thọ (BHNT) tương hỗ đầu tiên tại Nhật Bản, Dai-ichi Life Holdings, Inc. được cổ phần hóa, niêm yết trên thị trường chứng khoán Tokyo vào năm 2010, được chuyển sang cơ cấu công ty cổ phần vào năm 2016. Với bề dày lịch sử 119 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực BHNT,Tập đoàn Dai-ichi Life đã mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh tại các quốc gia như Việt Nam, Mỹ, Ấn Độ, Thái Lan, Úc, Indonesia, Campuchia, Myanmar; đặt thêm Trụ sở Khu vực châu Á Thái Bình Dương tại Singapore và Trụ sở Khu vực Bắc Mỹ tại New York và hiện nay, đang trở thành một trong những Công ty BHNT hàng đầu trên thế giới.

Đại dịch Covid-19 và cơ hội cho bước nhảy vọt

Báo cáo năm Tài chính kết thúc ngày 31.3.2021 của Tập đoàn Dai-ichi Life ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan với tổng doanh thu phí bảo hiểm (Premium Income) hơn 4.730 tỉ JPY (43 tỷ USD), thu nhập đầu tư (Investment Income) đạt gần 2.720 tỉ JPY (24,65 tỷ USD). Nhờ các hoạt động đầu tư hiệu quả, lợi nhuận thông thường (Ordinary Profit) đạt 552,9 tỉ JPY (5 tỷ USD), tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (Net Income per share) đạt 325,6 JPY (gần 3 USD), tăng hơn 11 lần so với năm ngoái và ở mức khá cao trên thị trường. Tập đoàn sở hữu tổng giá trị tài sản hơn 63.593 tỉ JPY (578 tỉ USD) và xây dựng đội ngũ nhân sự lớn mạnh với gần 65.000 thành viên. Những con số này đã minh chứng các hoạt động kinh doanh hiệu quả của Dai-ichi Life trên nhiều dịch vụ tài chính đa dạng, bao gồm bảo hiểm nhân thọ, quỹ hưu trí và quản lý tài sản.

Đặc biệt trong năm 2021, trong bối cảnh đầy khó khăn do tác động của dịch Covid-19, Tập đoàn đã đánh dấu một cột mốc vô cùng quan trọng khi Công ty TAL Dai-ichi Life Australia (TAL) mua lại mảng kinh doanh bảo hiểm của Tập đoàn Ngân hàng Westpac (Westpac Banking Corp) tại Úc, với giá 900 triệu AUD (660 triệu USD). Westpac là ngân hàng đầu tiên và là công ty lâu đời nhất của Úc. Bằng việc chia sẻ chung niềm tin vào giá trị nhân văn của BHNT, cả TAL và Westpac đều mong muốn mang đến sự thành công cùng chất lượng cuộc sống cho mọi người dân Úc. Dự kiến thương vụ này sẽ được hoàn tất vào nửa cuối năm 2022, mở ra một liên minh chiến lược độc quyền kéo dài 20 năm giữa hai tập đoàn Dai-ichi Life và Westpac.

Có thể nói, đây là thỏa thuận quan trọng trong năm 2021, giúp Dai-ichi Life thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại thị trường trọng điểm Úc trên chiến lược toàn cầu hóa. Trước đó, vào năm 2018, Dai-ichi Life cũng đã mua lại mảng bảo hiểm nhân thọ của Tập đoàn tài chính Suncorp với giá 640 triệu AUD (480 triệu USD).

Đại dịch Covid-19 trong hai năm qua đã tác động đến hầu hết các doanh nghiệp. Tuy nhiên, bằng khả năng phục hồi mạnh mẽ, các công ty thành viên của Dai-ichi Life trên toàn thế giới vẫn duy trì hoạt động hiệu quả, triển khai thành công chiến lược làm việc làm việc từ xa, đảm bảo dịch vụ khách hàng xuyên suốt. Khả năng phục hồi này được củng cố bởi các giá trị cốt lõi đề cao sự “Nhạy bén”, tính “Chính trực” và sự “Kết nối” bền chặt của nhân viên, khách hàng, các đối tác kinh doanh và cộng đồng, giúp Dai-ichi Life sẵn sàng đối mặt và vượt qua thử thách, thực hiện cam kết “Gắn bó dài lâu” với vai trò là đối tác trọn đời của khách hàng.

Về định hướng năm 2021, ông Seiji Inagaki - Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Holdings, Inc. chia sẻ: “Năm 2021 là năm đầu tiên Tập đoàn thực hiện kế hoạch quản lý trung hạn. Các thành viên Dai-ichi Life cần thoát khỏi những ràng buộc và rào cản bị áp đặt bởi các quy chuẩn và mô hình kinh doanh hiện có, tiếp tục phát huy tinh thần lấy khách hàng làm trọng tâm. Đặc biệt,các công ty thành viên sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số nhằm đạt mục tiêu nâng cao trải nghiệm, kỳ vọng của khách hàng, đáp ứng mọi nhu cầu chất lượng cuộc sống”. Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh năm 2021 là bước đi đầu tiên cực kỳ quan trọng, tiền đề cho sự chuyển mình nhằm trở thành lựa chọn ưu tiên của khách hàng, đối tác kinh doanh và xã hội.

Ông Seiji Inagaki - Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Holdings, Inc.

Dai-ichi Life Việt Nam không ngừng nỗ lực tăng trưởng bền vững

Việt Nam là thị trường nước ngoài đầu tiên mà Tập đoàn Dai-ichi Life có công ty BHNT sở hữu 100% vốn. Thành lập từ tháng 1.2007, sau hơn 14 năm hoạt động, Dai-ichi Life Việt Nam đã xây dựng nền tảng vững chắc, giữ vững vị thế là một trong bốn công ty BHNT hàng đầu tại Việt Nam, đứng vị trí thứ ba về mạng lưới kinh doanh với 290 văn phòng và tổng đại lý “phủ sóng” khắp 63 tỉnh thành. Công ty tự hào hướng đến mốc son phục vụ 4 triệu khách hàng vào cuối năm 2021 và kỷ niệm 15 năm đồng hành cùng người dân Việt (18.1.2007 – 18.1.2022).

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục duy trì tăng trưởng khả quan với tổng doanh thu phí bảo hiểm 6 tháng đầu năm 2021 đạt trên 8.767 tỉ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó doanh thu phí khai thác mới đạt gần 3.307 tỉ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2020.

Song hành với nỗ lực kinh doanh hiệu quả, Dai-ichi Life Việt Nam đã khởi xướng nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng thiết thực và ý nghĩa với số tiền đóng góp trên 54 tỉ đồng trong hơn 14 năm qua. Đặc biệt, trong đợt cao điểm tái bùng phát dịch bệnh Covid-19 từ tháng 6.2021 đến nay, Dai-ichi Life Việt Nam đã đóng góp 3 tỉ đồng cho Quỹ Vaccine phòng, chống dịch Covid-19 và dành hơn 3 tỉ đồng hỗ trợ khẩn cấp cho tuyến đầu chống dịch và người dân có hoàn cảnh khó khăn bao gồm tặng máy trợ thở, đồ bảo hộ, nhu yếu phẩm và tiền mặt, tại các “điểm tâm dịch”: Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hà Nội, TP.HCM, Tiền Giang, Bình Dương và Long An.

Ngoài ra, Công ty đã triển khai Chương trình hỗ trợ tài chính tự nguyện với ngân sách 60 tỉ đồng với mong muốn lan tỏa thông điệp “Kết nối triệu yêu thương”, đồng hành san sẻ khó khăn với các Khách hàng không may bị nhiễm Covid-19.

Theo khảo sát và công bố của Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam ngày 9.7.2021, Dai-ichi Life Việt Nam đã xuất sắc vươn lên vị trí thứ 3 trong Top 10 Công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín năm 2021, tăng một bậc so với năm 2020. Kết quả ấn tượng này một lần nữa một lần nữa minh chứng niềm tin yêu của khách hàng và cộng đồng vào Dai-ichi Life Việt Nam trong việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ ưu việt, cũng như những nỗ lực thực hiện trách nhiệm xã hội, góp phần mang đến cuộc sống an bình, thịnh vượng cho hàng triệu khách hàng và gia đình tại Việt Nam.