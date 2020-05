Đất nền tại đô thị trung tâm, dòng sản phẩm “sáng giá” hậu Covid-19

“Bùng nổ” nhu cầu mua đất có sổ hậu Covid-19

Nhiều chuyên gia cho biết, vào giai đoạn quý 2.2020 trở đi, bất động sản sẽ là lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng bậc nhất vì thị trường bị “nén” lại khá lâu chờ dịp bùng nổ. Tiêu biểu nhất là việc tăng giá của các sản phẩm truyền thống như căn hộ cho thuê, bất động sản công nghiệp; đất nền dự án. Trong đó, đất nền sổ đỏ được đánh giá là kênh đầu tư an toàn nên nhu cầu mua đất nhanh chóng “bùng nổ” mạnh mẽ hậu Covid-19.

Theo thống kê, vào quý 1 vừa qua, vì ảnh hưởng chung của dịch bệnh mức độ quan tâm đối với phân khúc trung cấp và cao cấp giảm 21 – 25% và giảm 13% ở phân khúc bình dân. Trong đó, đất nền là loại hình ít chịu tác động hơn cả. Điều đó cho thấy nhu cầu đầu tư và nhu cầu sở hữu đất ở luôn rất lớn tại thị trường Việt Nam.

Đất nền có sổ tại đô thị trung tâm Hậu Giang ngày càng hấp dẫn nhà đầu tư.

So với các kênh đầu tư trong bối cảnh hiện tại thì sản phẩm đất nền diện tích nhỏ, pháp lý đầy đủ và phù hợp với tầm tài chính vừa phải sẽ là cứu cánh an toàn giúp đồng tiền giữ giá trị tốt. Điều này cho thấy, các sản phẩm đất nền vẫn là sản phẩm đặc thù có tính an toàn, bền vững cao để đầu tư.

Từ giữa tháng tư vừa qua, thị trường ghi nhận sự “bùng nổ” nhu cầu mua đất có sổ ngay khi lệnh giãn cách xã hội được nới lỏng. Nhiều dự án được đầu tư bài bản được tung ra thị trường ngay sau đó đã nhận được sự phản hồi tích cực từ nhóm NĐT trung và dài hạn. Đặc biệt, tại các thị trường vùng ven, các đô thị trung tâm tỉnh đón lượng lớn sóng đầu tư.

Đại diện Cát Tường Group – chủ đầu tư chuyên các sản phẩm nhà phố và đất nền tại các đô thị trung tâm tỉnh cho biết, đầu tháng 5 vừa qua, phố thương mại Bến Thành Norlan thuộc dự án Cát Tường Western Pearl 2 tại trung tâm TP.Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) vừa công bố mở bán đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ nhà đầu tư, điều này cho thấy nhu cầu mua đất dự án đang tăng cao trên thị trường.

Xu hướng mới, chuyển mua đất ở các đô thị trung tâm tỉnh

Với đặc điểm giá mềm, tính an toàn được đảm bảo cùng với tiềm năng gia tăng giá trị cao trong đầu tư dài hạn, mua đất tại các đô thị trung tâm tỉnh đang trở thành xu hướng trong 2 năm trở lại đây, khi nguồn cung dự án nội đô ngày càng trở nên khan hiếm.

Khu đô thị Cát Tường Western Pearl được đánh cao nhờ tiềm năng gia tăng giá trị tốt.

Đặc biệt, sau dịch Covid-19, tâm lý nhà đầu tư cũng trở nên thận trọng và nhạy bén hơn, họ không còn thích “lướt sóng” mà chỉ chủ yếu tập trung tìm kiếm đầu tư những dự án có tính an toàn cao, đảm bảo tiềm năng gia tăng giá trị trong dài hạn và có mức giá hợp lý để không cần phụ thuộc vào đòn bẫy tài chính, bởi những sản phẩm như vậy không chịu sự tác động của thị trường nên có “sức đề kháng” tốt ngay cả khi tình hình trở nên khó khăn thì sản phẩm đất nền có sổ tại các đô thị trung tâm tỉnh là sự lựa chọn tối ưu.

Các chuyên gia đánh giá, với các dự án đất nền khi pháp lý đã hoàn chỉnh, có sự đầu tư bài bản về cơ sở hạ tầng, vị trí giao thương đắc địa sẽ đem lại khả năng sinh lời và tính thanh khoản cực tốt trong thời gian tới.

Khu đô thị Cát Tường Western Pearl sở hữu tiến độ hạ tầng vượt trội chỉ sau 6 tháng ra mắt.

Nhờ đáp ứng tốt các nhu cầu trên, Cát Tường Western Pearl 2 đã nhanh chóng “làm mưa làm gió” tại thị trường Hậu Giang khi tung ra sản phẩm mới. Được biết, chỉ với 250 triệu (35%) khách hàng đã có thể sở hữu đất nền tại Phố thương mại Bến Thành Norlan – vị trí đắt giá kề cận khu kinh tế đêm The Regina Khánh Ngọc. Cát Tường Western Pearl 2 còn chinh phục nhà đầu tư bởi vị trí đắt giá ngay tại trung tâm TP.Vị Thanh – thủ phủ tỉnh Hậu Giang và là đô thị vệ tinh giáp ranh thành phố “hạt nhân” Cần Thơ mà dự án sở hữu. Đây là dự án “tâm điểm” tại thị trường Hậu Giang được nhiều nhà đầu tư tin tưởng nhờ hệ thống tiện ích đồng bộ, quy hoạch bài bản với quy mô lên đến 60ha, đặc biệt dự án đã có GCNQSDĐ.

Nhiều NĐT đánh giá, mặc dù là thị trường mới nổi nhưng Hậu Giang đang ở chu kỳ đầu tăng trưởng với hạ tầng giao thông đang được đẩy mạnh triển khai nên tiềm năng gia tăng giá trị tại khu vực này rất lớn, do đó không khó lý giải vì sao Cát Tường Western Pearl 2 được NĐT có tầm nhìn dài hạn ưu ái.