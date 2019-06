Đầu tư căn hộ hạng sang quận 1 đảm bảo lợi tức cho thuê trong 2 năm

Trong khi đó, dư địa tăng giá cũng rất cao khiến dòng sản phẩm căn hộ này luôn hấp dẫn các nhà đầu tư BĐS trong và ngoài nước.

Tỷ suất sinh lợi lớn từ việc cho thuê

Theo một khảo sát của Savills, lợi tức cho thuê BĐS tại TP.HCM nằm ở mức khoảng 6%. Đây là một con số rất ấn tượng, đặc biệt là tỷ suất lợi tức từ việc cho thuê căn hộ tại quận 1 còn cao hơn. Bởi khu vực trung tâm luôn là điểm cư ngụ lý tưởng của các khách du lịch hạng sang, các quản lý cấp cao của những tập đoàn đa quốc gia hay Việt kiều khi về nước.

Bà Elena Goh - một khách hàng mua căn hộ The Grand Manhattan, nhà đầu tư BĐS người Singapore, cho rằng so với những thị trường khác mà bà đã đầu tư như Hong Kong, giá một căn bộ hạng sang tại TP.HCM thấp hơn nhiều, trong khi tỷ suất sinh lợi cho thuê ở trung tâm thành phố TP.HCM lên tới 4-5%, tại Hong Kong, con số này chỉ xấp xỉ 1-2%.

Có thể nói việc đầu tư vào căn hộ hạng sang ở trung tâm để cho thuê cũng đang được xem là phương án khá tối ưu với nhiều nhà đầu tư dài hạn so với các kênh đầu tư khác. Bởi theo nhiều chuyên gia thì hiện những kênh đầu tư vốn dĩ rất hấp dẫn hiện đang chững lại như condotel thì vướng pháp lý, chứng khoán bất bênh, rủi ro và cũng không phải nhà đầu tư nào cũng có khả năng đầu tư mảng này; lãi suất tiền gửi ngân hàng không thực không hấp dẫn…

Với tiềm năng cho thuê tốt, The Grand Manhattan cam kết cho thuê 1,6 tỉ đồng trong 2 năm đầu tiên

Biên độ tăng giá cao

Theo một báo cáo của CBRE Việt Nam, TP.HCM chỉ có khoảng 400 căn hộ thuộc phân khúc hạng sang (luxury) có giá dao động từ 80 triệu - 160 triệu đồng/m2 ( khoảng 3.500 - 7.000 USD/m2), và phần lớn nằm ở quận trung tâm. Con số này chiếm tỷ lệ khiêm tốn chưa đến 0,3% so với nguồn cung căn hộ toàn thị trường (gần 160.000 căn).

Do vậy, khi phân khúc này xuất hiện thêm dự án mới, thị trường dường như tăng nhiệt. Đơn cử như dự án căn hộ hạng sang The Grand Manhattan ra mắt hồi đầu năm nay. Tổ hợp gồm 3 tòa tháp cao 39 tầng và 4 tầng hầm xây dựng trên khu đất rộng 1,4 héc ta, cung cấp cho thị trường khoảng 1.000 căn hộ hạng sang sở hữu lâu dài.

The Grand Manhattan sở hữu vị trí 2 mặt tiền, tại 100 Cô Giang - Cô Bắc, quận 1 Với thực trạng quỹ đất quận 1 khan hiếm, giá sơ cấp và thứ cấp của các căn hộ hạng sang luôn được đẩy lên trong những năm gần đây. Mới đây, Bloomberg trích dẫn số liệu của CBRE cho thấy, giá căn hộ hạng sang tại TP.HCM đã tăng 17%, đạt mức trung bình khoảng 118 triệu đồng/m2 (5.518 USD/m2) trong năm 2018 và có thể còn tăng gần 10% lên mốc khoảng 138 triệu đồng/m2 (6.000 USD/m2) vào đầu năm 2020.

Tuy nhiên, cũng theo đơn vị này, mặt bằng giá căn hộ cao cấp tại trung tâm thành phố hơn 10 triệu dân này còn khá khiêm tố so với nhiều thành phố lớn khác trong khu vực. Chẳng hạn so với giá trung bình tại Tokyo (15.800 USD/m2) thấp hơn một nửa, chỉ bằng khoảng 1/3 so với Singapore là 25.600 USD và thấp hơn nhiều so với Hong Kong là 45.500 USD.

Do vậy, khả năng tăng giá của căn hộ hạng sang tại trung tâm quận 1 theo đánh giá của nhiều nhà đầu tư là còn dư địa khá lớn khi đầu tư lâu dài. Theo anh Trần Quang Hải Long (Q.Phú Nhuận), một nhà đầu tư vào dự án The Grand Manhattan phân tích về những yếu tố như vị trí, chủ đầu tư, cũng như nguồn cung của phân khúc này, anh cho rằng khả năng sinh lời của căn hộ vào khoảng 25-30%.

Với khả năng tăng giá và lợi tức cao từ cho thuê, các căn hộ hạng sang khu vực trung tâm như The Grand Manhattan đang là lựa chọn của giới đầu tư sành sỏi, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài khi họ chuộng tính ổn định bền vững.