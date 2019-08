Đẩy mạnh cung cấp viên gỗ nén cho thị trường Nhật

Sáng 8.8, Công ty Eastwood Energy và Tập đoàn CellMark (Thụy Điển) tiến hành ký hợp đồng dài hạn cung cấp viên gỗ nén vào thị trường Nhật Bản với số lượng tối thiểu 300.000 tấn kể từ năm 2021. Đây là lần đầu tiên Eastwood Energy ký kết hợp đồng dài hạn với CellMark để cung cấp viên gỗ nén cho thị trường Nhật Bản.

Viên nén gỗ đang trở thành sản phẩm được ưa chuộng ở nhiều quốc qia, nhằm thay thế những nguồn năng lượng hóa thạch như than đá, dầu khí… đang dần cạn kiệt . Sản phẩm được sử dụng làm nhiên liệu chất đốt cho các nhà máy nhiệt điện (thay thế than đá, dầu) và dùng trong thiết bị tạo nhiệt của các ngành công nghiệp, dân dụng. Tại Eastwood Enegy, viên gỗ nén được chế biến từ các nguyên liệu là phụ phẩm của hoạt động chế biến gỗ như dăm bào, mùn cưa hay từ gỗ các loại cây keo, tràm, bạch đàn và cao su, được ép thành viên nhỏ đường kính 6 - 8 mm. Do được nén chặt dưới tác động của nhiệt và áp suất mà không sử dụng chất phụ gia nên viên gỗ nén có ưu điểm là cung cấp nhiệt lượng cao với chi phí rẻ và cạnh tranh so với các nhiên liệu thay thế khác. Ngoài ra, viên gỗ nén còn dễ vận chuyển, lưu trữ và phần tro sau khi sử dụng có thể tận dụng làm phân bón sạch.