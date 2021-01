Đề xuất lập lực lượng Quản lý thị trường chống hàng gian trên mạng

Ông Linh khẳng định trong 1-2 năm tới, nhiệm vụ chính của QLTT sẽ là đấu tranh chống hàng gian, hàng giả trên môi trường mạng, “chứ không phải đi bắt, đi kiểm tra ở ngoài phố”, vì ngay cả các phương thức giao dịch, bán hàng truyền thống thì giờ đây cũng thoả thuận trước trên mạng.

Vì thế, ông Linh cho biết cơ quan này sẽ kiến nghị cho phép thành lập lực lượng chuyên trách chống gian lận thương mại trên môi trường mạng nhằm hướng tới xây dựng lực lượng ngày một hiện đại, không bó hẹp trong những không gian cũ.

Thiếu tướng Đàm Thanh Thế, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, cho biết mắc dù mới thành lập, vừa phải một mặt củng cố lực lượng, hoàn thiện bộ máy song QLTT năm qua đã “đánh trúng, đánh đúng nhiều tụ điểm phức tạp, ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Ông Thế ủng hộ việc QLTT cần tiếp tục hoàn thiện, xây dựng các cục nghiệp vụ ngày càng tinh nhuệ, theo hướng cần những chuyên gia trong các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực mới.

Thượng tá Nguyễn Huy Lục, Cục An ninh mạng (Bộ Công an), cho biết thêm trong năm qua, việc đấu tranh chống gian lận trên môi trường mạng chính là điểm sáng của QLTT, với sự phối hợp thường xuyên và hiệu quả của các đơn vị chuyên môn của Cục An ninh mạng. Vụ việc điển hình là triệt phá kho hàng 10.000 mtại tỉnh Lào Cai, hoặc mới nhất là ngày 19.1 vừa qua, các lực lượng hai bên đã tập kích, kiểm tra, thu giữ hơn 5.000 sản phẩm của hàng loạt cửa hàng bán hàng nhái nhãn hiệu của các thương hiệu hàng đầu thế giới