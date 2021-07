Đề xuất tiêm vắc xin cho gần 63.000 shipper tại TP.HCM

Theo đó, danh sách đăng ký tiêm vắc xin của doanh nghiệp có hoạt động xe mô tô ứng dụng công nghệ phục vụ vận chuyển hàng hóa thiết yếu tại TP.HCM đính kèm có 16 doanh nghiệp với số người đăng ký cần tiêm vắc xin là 61.850 người.

Cụ thể, dẫn đầu về số người đăng ký là Grab với 22.000 người, kế đó là Ahamove với 14.679 người, thứ 3 là Gojek (7.841 người), NowFood (3.931 người), Giao hàng tiết kiệm - GHTK (3.800 người), J&T (2.255 người), Giao hàng nhanh - GHN (1.500 người), Best (1.143 người), Shopee (1.050 người), Beamin (1.000 người), Lazada (858 người), Viettel Post (My Go - 757 người), Ninja Van (457 người), Tiki (355 người), ZTO (137 người) và Ship 60 (86 người).

Theo Sở Công thương, đề xuất này nhằm thực hiện chỉ đạo của Phó chủ tịch UBDN TP Lê Hòa Bình tại văn bàn 2491 ngày 26.7 về tăng cường quản lý hoạt động xe mô tô ứng dụng công nghệ phục vụ vận chuyển hàng hóa thiết yếu trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, trong đó mục 4 giao Sở Y tế phối hợp với Sở Công thương, UBND TP.Thủ Đức và các quận huyện rà soát, ưu tiên tiêm vắc xin cho đối tượng là nhân viên giao hàng của các đơn vị cung ứng dịch vụ shipper.