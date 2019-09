Đêm nhạc không biên giới kỷ niệm 30 năm thành lập EVA Air

Vừa qua, vào ngày 11.9.2019 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh, EVA Air và Evergreen đã long trọng tổ chức đêm nhạc tri ân khách hàng đã gắn bó và đồng hành cùng hãng. Đêm nhạc không chỉ mang tính chất kỷ niệm 30 năm thành lập hãng mà còn là sự kiện văn hóa âm nhạc lớn, giúp thúc đẩy giao lưu âm nhạc giữa Đài Loan và Việt Nam.

Sự kiện giao lưu âm nhạc giữa Đài Loan và Việt Nam kỷ niệm 30 năm thành lập EVA Air

Các buổi biểu diễn có sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng Evergreen đến từ Đài Loan, được xem là “linh hồn” của đêm diễn. Đây là dàn nhạc chuyên nghiệp được thành lập năm 2002 bởi ông Y.F Chang, Chủ tịch Tập đoàn Evergreen, cũng là đơn vị chủ quản của EVA Air. Dàn nhạc được liên kết với quỹ Y.F Chang với mong muốn kết nối con người thông qua âm nhạc không biên giới tuyệt đẹp. Cùng với đó, Hãng cũng đã mời ngôi sao đàn vĩ cầm Richard Lin - người từng đoạt giải nhất cuộc thi Đàn vĩ cầm kỳ thứ 10 tại Indianapolis và nữ ca sĩ nổi tiếng Đông Nhi, cũng là đại sứ thương hiệu của EVA Air Việt Nam cùng tham gia trình diễn.

Dàn nhạc giao hưởng trứ danh Evergreen và Richard Lin lần đầu biểu diễn tại Việt Nam

Chương trình đã giúp người xem sống lại những ký ức tuyệt đẹp thông qua việc thưởng thức các bài danh ca cổ điển và các bài hát kinh điển nổi tiếng. Đêm nhạc được chia làm hai phần, phần một gồm những khúc ca vang bóng một thời như Bản giao hưởng số 9 của Dvorzak, bài hát Đài Loan Ánh trăng nói hộ lòng tôi, bài hát dân gian Việt Nam Trống cơm, bài hát chủ đề phim Nga Triệu đóa hoa hồng và bài hát dân gian Mỹ Oh Susanna, bản Waltz số 2 chọn từ Jazz Suite số 2, nhạc sĩ Bizet: Farandole trích từ ca khúc số 2 L’Arlesienne, cuối phần một là màn trình diễn bởi Richard Lin với ca khúc Bài ca kẻ lang thang của Sa La Cát Thái và Vũ điệu Tra Nhĩ Đạt Sư của Mông Đề.

Trong khi đó, ở phần hai, khán giả được đắm mình và say sưa với “khúc mở đầu Light Cavalry” của Franz von Suppe, My heart will go on chủ đề phim Titanic, Waltz bên dòng Danube xanh xinh đẹp của tác giả Jr.John Strauss, bài hát dân gian Ý Trở về Surriento, và tiết mục 3 bài hát nổi tiếng của nữ ca sĩ Đông Nhi Xin anh đừng, Trách ai bây giờ và Xin lỗi anh quá phiền. Kết thúc đêm trình diễn là giai điệu hoành tráng nhất của khúc mở đầu “1812”.

Sự kiện có sự góp mặt của ca sĩ Đông Nhi - đại sứ hình ảnh của EVA Air Việt Nam

Đêm nhạc diễn ra thành công ngoài mong đợi với sự đón nhận và thưởng thức nhiệt tình của đông đảo khán giả. Điều này cho thấy sự gần gũi và giao thoa giữa hai nền văn hóa âm nhạc Việt Nam - Đài Loan. Ngoài ra, đêm nhạc kỷ niệm sẽ tiếp tục được tổ chức vào ngày 15.9.2019 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.