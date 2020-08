Đi tìm không gian sống tôn vinh tính cân bằng

Kể từ khi Báo cáo hạnh phúc thế giới lần đầu được công bố, cho đến nay, các quốc gia Bắc Âu bao gồm Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan và Iceland… vẫn luôn là những cái tên đứng đầu bảng xếp hạng. Tất cả những đánh giá này không hề ngẫu nhiên. Các nước Bắc Âu có thứ hạng cao trong bảng xếp hạng hạnh phúc bởi họ có chính sách phúc lợi xã hội bền vững, chất lượng giáo dục, y tế, an ninh cao, đảm bảo cuộc sống ổn định.

Song, điều quan trọng hơn, người dân tại các quốc gia này luôn hướng đến những giá trị vô hình: Tạo dựng cuộc sống tôn vinh tính cân bằng - giá trị thực sự giúp con người duy trì trạng thái tích cực.

Sống cân bằng là bí quyết hạnh phúc của người dân Bắc Âu

Tại Việt Nam, một quốc gia đang trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ, khái niệm sống cân bằng còn tương đối mới mẻ. Tuy nhiên, với sự thức thời và tư duy phát triển của lớp người trẻ hiện đại, lối sống này được dự đoán sẽ trở thành một xu hướng, mô hình bền vững trong thời đại mới.

Đây cũng được coi là thách thức đối với các doanh nghiệp nhất là trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản. Làm thế nào để mang đến sự cân bằng trong từng sản phẩm, để mỗi trải nghiệm là sự hài lòng, tạo ra những cảm xúc tích cực đối với khách hàng? Trong lĩnh vực bất động sản, khi không gian sống trở thành trung tâm, quyết định năng lượng của mỗi người, câu hỏi này trở thành một nỗi trăn trở của những chủ đầu tư ‘có tâm và có tầm’, kiến tạo những chốn an cư giao hòa với thiên nhiên, xây dựng một cộng đồng văn minh, tiện ích đủ đầy, thỏa mãn từ thể chất lẫn tinh thần cho từng thành viên.

The Zei - Chốn an cư của sự cân bằng

The Zei là một trong những dự án tiêu biểu cho mô hình cấp tiến này. Lấy tên gọi Năng lượng làm tôn chỉ kiến tạo một cộng đồng dân cư hạnh phúc, không gian sống nơi đây tôn vinh tính cân bằng trong bố cục thiết kế, dịch vụ và môi trường đa tiện ích khép kín.

Đề cao tự do cá nhân nhưng không gian sinh hoạt chung vẫn là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống của các gia đình hiện đại, quyết định tính cân bằng tại chốn an cư. Tại The Zei, khoảng chung trong căn hộ là điểm nhấn trung tâm, chiếm 40% diện tích tổng thể của căn hộ, kết hợp thiết kế bếp mở, nối liền phòng khách, cho những phút giây sum vầy thêm đầm ấm, trọn vẹn.

Không gian riêng khép kín với phòng ngủ thiết kế thông minh, tường thạch cao cách âm, sàn tre ấm áp, êm ái tạo nên những khoảng lặng cần thiết để mỗi người tìm lại cảm xúc cân bằng sau ngày dài hối hả.

Chọn The Zei, chọn cuộc sống cân bằng

Để những trải nghiệm sống của cư dân thêm phần trọn vẹn, chủ đầu tư chú trọng đến từng chi tiết nhỏ như điều hòa multi sử dụng một cục nóng tối ưu không gian, ban công rộng thoáng khí với kính Low-E hai lớp, tránh khói bụi, ồn ào, đảm bảo sự tĩnh tại đối lập với phố thị phồn hoa bên ngoài cánh cửa.

Tại The Zei, những giá trị sống quý báu được trân trọng và hiện thực hóa qua chuỗi tiện ích đẳng cấp, hiện đại: trung tâm thương mại quy tụ hàng loạt thương hiệu uy tín, khu thể thao phức hợp, bể bơi bốn mùa, khu vui chơi trẻ em đa chức năng.

Chủ đầu tư còn dành nhiều tâm huyết xây dựng chuỗi tiện ích đặc quyền, nơi con trẻ thỏa mãn đam mê tìm hiểu vũ trụ với các thiết bị chuyên dụng, gieo niềm vui lấp lánh qua mỗi buổi trải nghiệm lý thú tại vườn sinh vật học, khám phá thế giới côn trùng, các loài hoa khoe sắc hương và cây cỏ. Trong khi đó, những bậc phụ huynh, người cao tuổi có thể tìm đến không gian thiền Zen Space để học điều tiết cơ thể, thư giãn tâm trí, tìm lại sự cân bằng trong nội tại, hay thăng hoa cảm xúc với vườn picnic rợp bóng cây, cùng giao lưu với hàng xóm, tạo nên một cộng đồng kết nối.

Không gian sinh hoạt chung được thiết kế thông minh, linh hoạt

Vừa linh hoạt, vừa cân bằng, triết lý thiết kế độc đáo của The Zei thể hiện sự tinh tế, thông hiểu nhu cầu của cư dân từ chủ đầu tư. “Chúng tôi tuân thủ những tiêu chuẩn cao nhất trong thiết kế, cân nhắc những tiện ích độc đáo nhằm nâng tầm trải nghiệm sống của cư dân, giúp họ tìm được nhịp sống cân bằng trong bối cảnh hiện đại”, ông Đặng Xuân Tâm - đại diện chủ đầu tư HD Mon Holdings chia sẻ.