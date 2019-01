Ấn tượng lễ ra mắt The Riviera Villas

Buổi lễ diễn ra ấm cúng và đẳng cấp theo phong cách dạ tiệc của giới thượng lưu châu Âu, với số lượng khách mời giới hạn. Sự kết hợp hoàn hảo của ánh nến, của những ly vang Pháp sóng sánh và tiếng nhạc du dương trong khuôn viên toà lâu đài sang trọng Chloe Gallery đã cho khách hàng một buổi tối trải nghiệm trọn vẹn cuộc sống vương giả của giới siêu giàu.

Là tổ hợp giới hạn những căn biệt thự siêu sang phong cách châu Âu bán cổ điển, The Riviera Villas sở hữu vị trí đắc địa hiếm có trên thị trường nhờ sở hữu 3 mặt tiền sông lớn, hội tụ phong thủy và tài lộc. Nhờ “món quà” độc nhất được thiên nhiên ưu ái ban tặng, The Riviera Villas đã nhận được sự quan tâm của giới đầu tư và khách hàng muốn tìm kiếm một môi trường sống trong lành, sinh thái và trên hết là sự khác biệt, độc tôn của giới thượng lưu.

Đặc biệt trong bối cảnh thị trường bất động sản cao cấp ven sông tại khu trung tâm đã cạn kiệt nguồn cung, giá chuyển nhượng ở thị trường thứ cấp đang bị đẩy lên quá cao, The Riviera Villas với vị thế đắc địa, môi trường sống xanh và an lành nhờ giữ lại những mảng xanh tự nhiên hài hòa, mang lại sức khỏe và tinh thần thư thái cho chủ nhân chính là lựa chọn hoàn hảo trên thị trường.

Ngay tại lễ ra mắt, tất cả những căn biệt thự được giới thiệu trong đợt này đều đã tìm được chủ nhân sở hữu chính là minh chứng cho sức hút mãnh liệt của The Riviera Villas.

Kết tinh tâm huyết của chủ đầu tư và các kiến trúc sư về một dòng biệt thự siêu sang phong cách bán cổ điển, The Riviera Villas là sự giao thoa hài hòa giữa vẻ đẹp tinh tế, thuần khiết của kiến trúc châu Âu và khung cảnh tuyệt mỹ của thiên nhiên bao la. Vượt trên tất cả những chuẩn mực về kiến trúc, không gian sống và tiện ích, biệt thự The Riviera mang lại cho khách hàng một nơi an cư sang trọng và khác biệt trong cộng đồng cư dân đẳng cấp. Kết tinh tâm huyết của chủ đầu tư và các kiến trúc sư về một dòng biệt thự siêu sang phong cách bán cổ điển, The Riviera Villas là sự giao thoa hài hòa giữa vẻ đẹp tinh tế, thuần khiết của kiến trúc châu Âu và khung cảnh tuyệt mỹ của thiên nhiên bao la. Vượt trên tất cả những chuẩn mực về kiến trúc, không gian sống và tiện ích, biệt thự The Riviera mang lại cho khách hàng một nơi an cư sang trọng và khác biệt trong cộng đồng cư dân đẳng cấp.

Chia sẻ tại buổi lễ ra mắt, “Phượng hoàng BĐS” - bà Nguyễn Thị Thanh Tú, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc TLM Real Estate Corporation - đơn vị phát triển và phân phối chính thức dự án nhấn mạnh: “Trên thị trường bất động sản hiện nay, các dự án vừa đáp ứng nhu cầu sống chuẩn xanh, chuẩn sinh thái tại những vị trí đắc địa đang trở nên khan hiếm. Đặc biệt, những dự án sở hữu địa thế ven sông lại càng hiếm hoi. Với The Riviera Villas, quý khách hàng sẽ được tận hưởng một cuộc sống an lành và đẳng cấp, với ưu thế tuyệt vời 3 mặt tiền sông”.

Với diện tích từ 300 m2 - 450 m2, The Riviera Villas là nơi để gia chủ tự do thể hiện những ý tưởng thiết kế độc đáo và sáng tạo, được tự do lựa chọn và xây dựng một không gian sống hoàn hảo, phù hợp, nơi cái tôi, sự khác biệt được trân trọng và đề cao.

The Riviera Villas là sự kết hợp hoàn hảo thiết kế châu Âu bán cổ điển trong môi trường sống sinh thái Sức hấp dẫn của tổ hợp biệt thự The Riviera Villas và khu đô thị sinh thái phức hợp King Bay còn đến từ hạ tầng giao thông khu vực đang được đầu tư đồng bộ và hoàn chỉnh. Nhiều dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn đang được chính phủ tích cực triển khai như: tuyến cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây; đường Vành đai 3, cầu Cát Lái, cao tốc Bến Lức - Nhơn Trạch - Long Thành... giúp rút ngắn thời gian kết nối với trung tâm TP.HCM xuống chỉ còn 20 phút và trung tâm hành chính Thủ Thiêm chỉ 15 phút. Sức hấp dẫn của tổ hợp biệt thự The Riviera Villas và khu đô thị sinh thái phức hợp King Bay còn đến từ hạ tầng giao thông khu vực đang được đầu tư đồng bộ và hoàn chỉnh. Nhiều dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn đang được chính phủ tích cực triển khai như: tuyến cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây; đường Vành đai 3, cầu Cát Lái, cao tốc Bến Lức - Nhơn Trạch - Long Thành... giúp rút ngắn thời gian kết nối với trung tâm TP.HCM xuống chỉ còn 20 phút và trung tâm hành chính Thủ Thiêm chỉ 15 phút.

Là một khách hàng chuyên đầu tư bất động sản cao cấp, anh Mạnh Tuấn (42 tuổi) đánh giá: “Tổ hợp biệt thự The Riviera Villas được xây dựng bài bản và chi tiết trong một khu đô thị sinh thái phức hợp hoàn chỉnh, phù hợp với những gia đình muốn tìm kiếm một chốn an cư lý tưởng tại vị trí liền kề trung tâm thành phố. Tiềm năng gia tăng giá trị của dự án này rất lớn nhờ cộng hưởng lợi thế về dịch vụ, tiện ích và hạ tầng giao thông khu vực, đặc biệt khi sân bay quốc tế Long Thành chính thức khởi công, hứa hẹn sẽ là của để dành giá trị cho chủ nhân sở hữu”.

Là một phân khu nằm trong tổng thể dự án rộng 125 ha của khu đô thị sinh thái phức hợp King Bay, các cư dân của The Riviera Villas sẽ tận hưởng trọn vẹn các tiện ích nội khu đẳng cấp: Bến du thuyền triệu đô, công viên bờ sông rộng 6 ha, bãi biển cát trắng nhân tạo, đài ngắm cảnh ven sông, hệ thống giáo dục quốc tế, bệnh viện quốc tế,… hòa mình vào một cộng đồng dân cư văn minh, thành đạt.

Tin liên quan Tinh hoa kiến trúc bán cổ điển trong biệt thự sinh thái 3 mặt tiền sông

“Hội tụ lợi thế nhờ tọa lạc tại vị trí đắc địa nơi hạ tầng giao thông phát triển, không gian sống nghỉ dưỡng sang trọng cùng hàng loạt tiện ích cao cấp kết hợp phong cách kiến trúc Châu Âu bán cổ điển, The Riviera Villas sẽ trở thành đô thị sinh thái tiên phong của giới thượng lưu tại cửa ngõ phía Đông Sài Gòn”, đại diện Tập đoàn TLM cho biết.