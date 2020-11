Bất động sản nào mang lại lợi nhuận cho giới đầu tư trong quý 4/2020

Đặc biệt, xu hướng này định hình rõ ràng ở những nhà đầu tư nhỏ, lẻ, có vốn ít.

Bất động sản vùng ven lên ngôi

Theo báo cáo thị trường bất động sản quý 3/2020 của Hội môi giới Bất động sản Việt Nam (VARs) vừa công bố, thị trường bất động sản nước ta đang có dấu hiệu khởi sắc với nhiều tín hiệu tốt, tỷ lệ hấp thụ từ các sản phẩm mới ghi nhận tăng so với các quý trước. Điều này cho thấy thị trường đã có sự phục hồi đáng kể so với đầu năm nay.

Cụ thể, tổng lượng sản phẩm nhà ở được bán trên toàn thị trường trong quý 3 đạt 73.933 sản phẩm. Khu Tây ghi nhận nguồn cung tăng nhẹ với nguồn cung mới 377 căn hộ với tỷ lệ tiêu thụ rơi vào mức cao bậc nhất trong các khu vực với hơn 80%.

Bất động sản vùng ven đang trở thành một trong những thị trường được nhiều nhà đầu tư nhỏ, tìm lực tài chính ít hướng đến nhờ có quỹ đất rộng, giá thấp, khả năng sinh lời cao

Lãnh đạo công ty đánh giá, xét theo hướng Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn thì thành phố vẫn còn quỹ đất nhưng khu vực này vẫn chưa có sự phát triển về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nhưng giá cả đất đai đã tăng khá cao, vượt qua nhiều tầm với của phần lớn người dân. Vô hình chung làm cho thị trường trung tâm giờ đây chỉ còn lại những “ông lớn” có tiềm lực tài chính dồi dào đầu tư.

“Mặt bằng chung giá sản phẩm bất động sản trung tâm thành phố đang ở ngưỡng rất cao, điều này vô hình chung tạo nên làn sóng đầu tư chỉ dành riêng cho các ông lớn có tài chính vững vàng. Nếu là một nhà đầu tư nhỏ lẻ với số vốn ít thì những mảnh đất, sản phẩm vùng ven sẽ là lựa chọn tối ưu trong thời điểm hiện tại”, đại diện Thắng Lợi Group nói thêm.

Long An - điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong quý 4/2020

Với vị thế tiếp giáp TP.HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai - thị trường có quỹ đất rộng, giá cả thấp hơn nhưng đang có sự phát triển mạnh mẽ của cơ sở hạ tầng, trở thành điểm đến với các nhà đầu tư, người mua có nhu cầu ở.

Trong đó, Long An đang nổi lên là một thị trường hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư sành sỏi khi nơi đây đang có gần 2 triệu dân, hàng hoạt dự án cơ sở hạ tầng đã và sắp được triển khai. Hơn thế, nơi đây còn tiếp giáp với phía Nam Sài Gòn thông qua con đường Nguyễn Văn Linh và QL50 không chỉ thuận tiện khi di chuyển mà còn hưởng lợi từ địa thế long mạch của Nam Sài Gòn.

Các chuyên gia phân tích, giá trị bất động sản Long An trong 2 - 3 năm tới sẽ có chỉ số tăng trưởng vượt bậc. Nhất là phân khúc đất nền nơi đây sẽ có giá bán chênh lệch cao hơn 20% - 36% so với mức giá ban đầu trong năm 2020. Đây sẽ là một tín hiệu tốt cho các nhà đầu tư đang quan tâm đến thị trường bất động sản tại tỉnh Long An.

Mang lại nhiều tiềm năng tăng trưởng, tuy nhiên đầu tư vào vùng ven vẫn có nhiều rủi ro mà nhà đầu tư cần nắm. “Bất động sản vùng ven hiện nay đang có cơ hội rất lớn và sẽ là hướng đi triển vọng trong tương lai dành cho người mua ít vốn. Tuy nhiên trước khi xuống tiền, khách hàng cần tìm hiểu kỹ về quy hoạch, hạ tầng, hạ tầng giao thông. Đặc biệt, yếu tố không thể thiếu là thông tin quy hoạch, chủ đầu tư, tính minh bạch pháp lý…”, lãnh đạo Thắng Lợi Group chia sẻ thêm.

Vừa qua, đơn vị này cũng mới ra mắt thêm dự án The Sol City (xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) quy mô lên đến 103 ha với 3 phân khu chính gồm: The Sol Center, Smart Town và Sky Gate Town. Hiện đơn vị đang giới thiệu phân khu The Sol Center với quy mô lên đến 36 ha, mang đến thị trường tổng cộng 975 sản phẩm, bao gồm: biệt thự Sonata Villa, shophouse Sol Central, nhà phố Sol River.

Thắng Lợi Central Hill - một trong những dự án của Thắng Lợi Group tại Long An đang dần hoàn thiện

Trong dịp cuối năm, nhân đại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập, Thắng Lợi Group đã triển khai chương trình tri ân khách hàng với gói khuyến mãi cực sốc dành cho tất cả khách hàng. Theo đó, ngay khi người mua tiến hành giao dịch 1 trong các sản phẩm của Thắng Lợi Group như nhà phố/ shophouse/ nền nhà phố sẽ được TẶNG NGAY 1 sổ tiết kiệm tương đương 23% giá trị sản phẩm (từ 350 triệu đồng đến 1,5 tỉ đồng). Đặc biệt, khi mua 1 căn Shophouse, khách hàng còn được nhận ngay 1 xe Vinfast Lux A2.0 trị giá 974 triệu đồng.

Đây là cơ hội hiếm có để khách hàng vừa có thể kinh doanh sinh lời và an cư lâu dài, không lo về tài chính trong tương lai tại một trong những khu đô thị hiện đại và sầm uất bậc nhất cả nước.