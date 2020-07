Bàu Bàng chuyển mình, bất động sản lên ngôi

Đây cũng là một điểm tựa vững chắc cho thị trường bất động sản tăng trưởng.

Trung tâm đô thị - công nghiệp mới

Bàu Bàng “án ngữ” ngay cửa ngõ phía Bắc của tỉnh Bình Dương, cách thành phố Thủ Dầu Một chỉ 30km và TP.HCM khoảng 60km. Từ một vùng đất thuần nông, sau 6 năm thành lập, Bàu Bàng đã vươn lên một cách mạnh mẽ, trở thành một địa phương có nền kinh tế công nghiệp phát triển hàng đầu của tỉnh.

Năm 2019 giá trị sản xuất công nghiệp của Bàu Bàng đạt hơn 18.000 đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cũng đạt con số khá ấn tượng với hơn 4.428 tỉ đồng. Bên cạnh đó, Bàu Bàng đã cấp mới khoảng 360 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh cá thể với số vốn đăng ký hơn 71 tỉ đồng, nâng tổng số hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn lên gần 7.193 hộ, vốn đăng ký đạt ước tính 1.576 tỉ đồng. Con số này cho thấy sự lớn mạnh trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ của Bàu Bàng.

Phối cảnh tổng thể dự án Crystal Central

Hiện nay, trên địa bàn Bàu Bàng đang có 4 KCN chính với tổng diện tích khoản 4.852 ha, chiếm phần lớn tổng diện tích KCN của Bình Dương. Cụ thể là khu đô thị - công nghiệp Bàu Bàng quy mô gần 3.200 ha, Tân Bình 352,49 ha, Cây Trường 700 ha, Lai Hưng 600 ha.

Theo định hướng phát triển đến năm 2025, Bàu Bàng sẽ trở thành trung tâm đô thị, công nghiệp kỹ thuật cao, dịch vụ logistics hàng đầu của Bình Dương và là đô thị vệ tinh của thành phố thông minh Bình Dương.

Trung tâm thương mại nằm trong khuôn viên dự án Crystal Central

Để thực hiện mục tiêu này, Bàu Bàng đang lên kế hoạch mở rộng diện tích KCN Tân Bình lên 1.055 ha và xúc tiến đầu tư thêm khu công nghệ - khoa học kỹ thuật cao quy mô 900 ha cùng hệ thống cảng cạn ICD rộng 20 ha. Một loạt công trình giao thông trọng điểm cũng được khởi động như đường tạo lực Mỹ Phước - Bàu Bàng, đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng, đường Hồ Chí Minh, đường Vành đai 5, cao tốc Đức Hòa - Chơn Thành, metro Thủ Dầu Một - Mỹ Phước - Bàu Bàng - Long Nguyên… nhằm tăng cường tính kết nối cũng như mở ra cơ hội phát triển toàn diện.

Bất động sản bứt phá

Sự phát triển của lĩnh vực công nghiệp, giao thông đã liên tục tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ cho thị trường bất động sản Bàu Bàng. Khoảng hai năm trở lại đây, các nhà đầu tư đổ về Bàu Bàng săn lùng quỹ đất phát triển dự án ngày càng nhiều, tạo nên sự sôi động cho thị trường.

Theo thống kê, Bàu Bàng đang có khoảng 26 dự án đất nền và nhà xây sẵn. Phần lớn các dự án đều tập trung gần các KCN hoặc nằm dọc theo các trục đường lớn, giao thông thuận tiện. Nổi bật trong số đó là dự án Crystal Central quy mô 5,9 ha do Công ty Bất động sản Đại Tín phát triển và phân phối.

Crystal Central tọa lạc ngay trung tâm đô thị - công nghiệp Bàu Bàng với hàng loạt lợi thế về tiện ích và hệ thống giao thông kết nối

Điểm mạnh của Crystal Central là tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 13 và đường ĐH 516, ngay cửa ngõ dẫn vào khu đô thị - công nghiệp Bàu Bàng 3.200 ha, đồng thời kết nối trực tiếp với đại lộ Bàu Bàng - Mỹ Phước - Tân Vạn. Dự án được quy hoạch hiện đại với 331 căn nhà phố thương mại cùng hệ thống tiện ích phong phú gồm trung tâm thương mại, trường học, công viên đa năng, sân chơi trẻ em, sân tập thể dục thể thao… Trong tương lai, đây sẽ là khu đô thị kết hợp mua sắm sôi động, đáp ứng mọi nhu cầu cư dân cũng như hàng ngàn chuyên gia, kỹ sư đang làm việc trong các khu công nghiệp tại Bàu Bàng.

Hiện nay, toàn bộ hạ tầng của Crystal Central đã hoàn thiện và cư dân đã bắt đầu dọn về sinh sống. Dự án đang chào thị trường với mức giá chỉ từ 736 triệu đồng/nền kèm chương trình chiết khấu 8 - 10 chỉ vàng và cơ hội trúng nhiều phần quà giá trị cao gồm xe Honda SH, Air Blade, Smart TV, chuyến du lịch nghỉ dưỡng Bali… Đây cũng là những lợi thế lớn của Crystal Central so với các dự án trong khu vực.

Theo các chuyên gia, mặt bằng giá bất động sản tại Bàu Bàng hiện đã tăng khoảng 20 - 25% so với một năm ngoái. Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư có xu hướng dịch chuyển mạnh về các đô thị công nghiệp ở phía Bắc tỉnh Bình Dương thì với vị trí chiến lược cùng mức đầu tư thấp, Crystal Central được giới kinh doanh bất động sản đánh giá là “miếng bánh ngon” dành cho các nhà đầu tư muốn đón đầu sự bứt phá của nền kinh tế Bàu Bàng, tương tự Thuận An và Dĩ An vài năm trước.