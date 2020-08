Bcons tung căn hộ 50m² ra thị trường khu Đông

289 căn hộ Bcons Bee gia nhập thị trường

Ngay từ dự án đầu tay là Bcons Suối Tiên, Bcons đã đột phá khi tung ra thị trường đến 653 căn hộ có diện tích trung bình 50m². Dù là sản phẩm đầu tay nhưng các sản phẩm đã nhanh chóng được thị trường hấp thụ chỉ trong vòng 2 tháng khi giới thiệu ra thị trường. Tiến sang dự án thứ 2 là Bcons Miền Đông, Bcons càng tỏ rõ hướng chiến lược lấy phân khúc căn hộ có giá vừa túi tiền người mua nhà ở thực làm dòng sản phẩm chủ lực phát triển kinh doanh.

Không dừng ở đó, sau thành công với hai dự án tọa lạc khu vực đối diện khu du lịch Suối Tiên, Bcons đã bức phá mạnh hơn khi chào thị trường 1.815 căn hộ Bcons Garden và 965 căn hộ của Bcons Green View ngay hướng trung tâm hành chính thành phố Dĩ An đều có diện tích nhỏ.

Bcons Bee có vị trí thuận lợi để an cư

Tới đây, dòng sản phẩm căn hộ tầm trung khá mang thương hiệu Bcons tiếp tục được bổ sung thêm 289 căn hộ chung cư Nội Hóa (có tên thương mại là Bcons Bee), nâng tổng số lượng căn hộ mang thương hiệu Bcons cung cấp cho thị trường nhà ở thành phố Dĩ An là 4.453 căn hộ. Số lượng căn hộ này đã phần nào giải tỏa được áp lực nguồn cung nhà ở cho nhóm khách hàng có thu nhập trung bình đang tìm kiếm một chốn an cư lạc nghiệp.

Bcons Bee tọa lạc trong khu vực kinh tế phát triển

Giao thông ngày nay giữa Dĩ An và TP.HCM đã không còn là yếu tố trở ngại nên việc sinh sống ở Dĩ An và làm việc tại TP.HCM đang là hướng lựa chọn thích hợp.

Trong khi ấy, vị trí các dự án Bcons thuận lợi về giao thông, không gian sống bố trí hợp lý, chỉ cách TP.HCM vài phút di chuyển đã làm thay đổi về quan điểm chọn vị trí mua nhà của rất nhiều người trong thời gian qua. Trong các khách hàng đã mua căn hộ của Bcons phần đông là đang làm việc tại các quận nội - ngoại thành TP.HCM.

Dự báo, dự án mới này sẽ tiếp tục là một tâm điểm của thị trường về thanh khoản bởi Bcons Bee sở hữu hàng loạt tiện ích tối ưu. Khu căn hộ Bcons Bee tọa lạc tại khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, ngay mặt tiền đường D1 có lộ giới hiện hữu là 12m, trong tương lai tuyến đường này sẽ mở rộng thêm 7m nữa. Từ đây, cư dân di chuyển qua trục đường Trần Đại Nghĩa rộng 17m, rồi vào quốc lộ 1K là trục đường huyết mạch kết nối với TP.HCM, Đồng Nai, và các khu vực khác của Bình Dương.

Tiềm năng phát triển về kinh tế của Dĩ An được đánh giá nhiều tiềm lực lớn. Hiếm có thành phố nào có vị trí chiến lược như Dĩ An, khi nằm ngay trong vùng vốn của lĩnh vực sản xuất công nghiệp và dịch vụ là Bình Dương - TP.HCM - Đồng Nai. Từ đó, Dĩ An được thừa hưởng mọi điều kiện để thúc đẩy ngành sản xuất, dịch vụ. Bản thân Dĩ An cũng sở hữu hệ thống 6 khu công nghiệp và 2 cụm công nghiệp có cả ngàn doanh nghiệp đang hoạt động.

Phát triển không gian sống để đáp ứng cho cuộc sống hiện đại

Giao thông Dĩ An kết nối liền mạch với các tuyến đường huyết mạch liên tỉnh, liên khu vực; gần các sân bay hiện tại và trong tương lai; gần cảng biển, trung tâm tài chính của khu vực… Đây là những yếu tố vàng bổ trợ đắc lực cho Dĩ An phát triển kinh tế xã hội.

Giá hấp dẫn với 1,2 tỉ đồng/căn hộ

Trong giai đoạn đô thị hóa mở rộng và TP.HCM phát triển mạnh ra khu vực vùng ven, Dĩ An được xem là địa chỉ hưởng lợi lớn trong kế hoạch này. Với hạ tầng xã hội đã phát triển, giao thông đồng bộ, Dĩ An đang là điểm lựa chọn an cư cho giới trẻ không chỉ đang làm việc tại Dĩ An, Bình Dương mà còn ở TP.HCM.

Để đáp ứng nhu cầu cho nhóm đối tượng mua nhà trẻ tuổi, Bcons khi phát triển dự án rất chú trọng đến không gian sống vừa năng động và phải tiện nghi. Theo đó, chủ đầu tư chỉ xây dựng với mật độ khoảng 36,83%, diện tích đất còn lại được chủ đầu tư dành phát triển hệ thống tiện ích phục vụ đời sống tinh thần cho cư dân.

Các căn hộ Bcons Bee có diện tích nhỏ phong phú từ 33,48m² đến 68,73m². Diện tích căn hộ thiết kế như vầy rất phù hợp với khả năng tài chính của người trẻ còn độc thân hay vừa lập gia đình.

Với hàng loạt yếu tố ưu việt từ giá cả, vị trí, môi trường sống Bcons Bee được đánh giá sẽ là dự án cho người có nhu cầu ở thực chọn lựa trong giai đoạn hiện nay.