Bình Dương - điểm sáng mới thị trường bất động sản phía Nam

Việc này đã thu hút sự quan tâm theo dõi của cả người dân, cộng đồng doanh nghiệp các nơi khác, kéo theo đó là sự bùng nổ nhu cầu về nhà ở và tạo ra diện mạo mới cho thị trường bất động sản (BĐS) tại đây.

Những đổi thay từ quy hoạch, hạ tầng

Đầu năm 2020, thị trường BĐS Bình Dương trở nên sôi động và thu hút nhiều nhà đầu tư bởi các chính sách, quy hoạch. Đầu tiên, UBND tỉnh Bình Dương công bố bảng giá đất mới giai đoạn 2020 - 2024. Theo đó, giá đất trên địa bàn tỉnh sẽ tăng bình quân từ 5-30%. Ngày 1.2, Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập 2 thành phố Thuận An và Dĩ An. Ngoài ra, làn sóng dịch chuyển đầu tư ra vùng ven càng khiến cho thị trường BĐS nơi đây trở nên hấp dẫn.

Hiện nay, ngoài QL 13, vành đai 3, vành đai 4, đại lộ Mỹ Phước - Tân Vạn - Nhơn Trạch, ĐT 746, ĐT 747B mở rộng, sắp tới các khu vực này còn đón thêm nhiều công trình giao thông “tỉ đô”. Có thể kể đến như tuyến cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, cao tốc TP.HCM - Lộc Ninh, metro thành phố mới Bình Dương - Uyên Hưng - Tân Thành, metro Dĩ An - Tân Uyên, kéo dài metro Bến Thành - Suối Tiên đến thị xã Dĩ An…

Các công trình này tạo sự gắn kết về kinh tế, lưu thông hàng hóa giữa TP.HCM với Bình Dương, thành phố Biên Hòa trở nên vô cùng thuận lợi. Kết hợp với sân bay quốc tế Long Thành, cảng Cát Lái, cảng Cái Mép - Thị Vải,… sẽ giúp cho khu vực kinh tế sôi động nhất cả nước như hổ mọc thêm cánh. Cộng với việc chính quyền địa phương luôn sát cánh tháo gỡ nhanh những khó khăn trong việc thực hiện thủ tục pháp lý đầu tư nên doanh nghiệp có thêm điều kiện triển khai nhanh dự án đưa sản phẩm ra thị trường.

Thị trường sôi động

Tại Bình Dương, một thị trường được cho là trầm lắng trong khoảng 10 năm qua dù hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư khá đồng bộ và lại rất gần với TP.HCM, từ sau tết đến nay bỗng trở nên nhộn nhịp hẳn lên khi xuất hiện nhiều nhà đầu tư địa ốc mới, đẩy mạnh đầu tư, mở rộng thị trường và bắt tay nhau để cùng phát triển các dự án tại Bình Dương như Setia (Malaysia), Linkhouse, An Gia, Đất Xanh Group, Phú Đông, TDH, DKRS, DKRA, Samland,…

Sau quá trình chuẩn bị, nhiều dự án đã bắt đầu được tung ra thị trường từ quý 2/2020 như: Eco Xuân, Emerald Golfview, Opal Skyline, Astral City, Charm City, New Galaxy… cũng với những dự án được triển khai trước đó như Bcons Suối Tiên, Phú Đông Premier, Opal Boulevard… đã khiến cho thị trường càng trở nên sôi động, khách hàng cũng có thêm nhiều lựa chọn.

Ecoxuan The Essential Residence, một trong những dự án đang được triển khai tại Bình Dương

Thành phố Thuận An, với vị trí tiếp giáp TP.HCM, được xem là cửa ngõ giao thương của tỉnh Bình Dương đã lọt vào tầm ngắm của nhiều nhà đầu tư.Thuận An có vị trí đắc địa tiếp giáp với TP.HCM và dễ dàng giao thương với Đồng Nai thông qua các tuyến QL 13, ĐT 743, đường cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn…

Đáng kể nhất là đề án cải tạo, mở rộng quốc lộ 13 lên 6 làn xe nối Bình Dương - TP.HCM, xây cầu vượt tại giao lộ QL 13 - cầu Ông Bố thuộc TP.Thuận An và nút giao ngay cổng Khu công nghiệp VSIP 1. Dự kiến đến năm 2022 sẽ đi vào hoạt động, giúp rút ngắn khoảng cách di chuyển từ Thuận An đến TP.HCM. Đây là những điểm sáng để BĐS Thuận An nói chung và tỉnh Bình Dương không ngừng gia tăng giá trị.

Ecoxuan The Essential Residence - điểm nhấn trên đại lộ vàng

Trước tiềm năng gia tăng giá trị của BĐS TP.Thuận An, nhiều nhà đầu tư đã lựa chọn những dự án có ưu thế về vị trí, hạ tầng và pháp lý để đầu tư sinh lời và kỳ vọng sự gia tăng giá trị BĐS trong thời gian tới. Trong đó Ecoxuan The Essential Residence đang là một trong những dự án có sức hấp dẫn đặc biệt khi tọa lạc trên trục giao thông huyết mạch kết nối giữa TP.HCM và Bình Dương đó chính là tuyến QL 13 - đại lộ Bình Dương.

Ngoài việc kết nối thuận tiện, thì các tiện ích, công trình trọng điểm của khu vực đều được tập trung trong bán kính 2km quanh dự án như: Khu công nghiệp Vietnam Singapore (VSIP), Lotte Mart, AEON Mall, Lotte Mart, Golf & Resort Sông Bé, MM Mega, BV Quốc tế Becamex, BV Quốc tế Comlumbia Asia, UBND TP.Thuận An… Ngoài ra Ecoxuan The Essential còn sở hữu nhiều tiện ích cao cấp và hoàn thiện bên trong dự án như: Skybar, gym, hồ bơi Jacuzzi, khu vực BBQ, sân tennis, khu vui chơi trẻ em, trường mầm non… Tất cả sẽ mang đến cho cư dân những trải nghiệm và tiện nghi tuyệt vời cho cuộc sống.

Không những thế, với mức giá công bố bình quân chỉ 26 triệu đồng/m², cùng chính sách thanh toán tối ưu chỉ 30% là sở hữu (tương ứng 390 triệu đồng) và tổng tỷ lệ thanh toán chỉ 50% đến khi thông báo nhận nhà, có thể nói Ecoxuan The Essential Residence đang là dự án hấp dẫn, đáp ứng tối đa nhu cầu an cư và tỷ suất đầu tư trên trục đại lộ huyết mạch phía Đông TP.HCM là QL 13.

Tiện ích và quy hoạch hoàn chỉnh, hiện hữu… là một trong những điểm cộng không thể bỏ qua khi đến với Ecoxuan The Essential Residences