Căn hộ hạng sang được săn đón, The Marq trở thành lựa chọn nổi bật

Tương lai rộng mở cho các căn hộ hạng sang

Báo cáo thị trường mới nhất của CBRE Việt Nam cho thấy sự khởi sắc của các dự án căn hộ hạng sang tại TP.HCM.

Căn hộ hạng sang đang được săn đón tại TP.HCM

Một trích dẫn số liệu của CBRE cho thấy giá căn hộ hạng sang tại TP.HCM đã tăng thêm khoảng 17% đạt mức trung bình 5.518 USD mỗi m² trong năm 2018 và có thể tăng 10% lên mốc 6.000 USD mỗi m² vào năm 2020. Điều đáng nói ở đây là tuy các căn hộ hạng sang đều có giá cao nhưng lượng tiêu thụ ở phân khúc này lên đến 90%, thậm chí còn lên đến 100% ở các vị trí đắc địa. Điều này khẳng định mức độ được ưa chuộng của loại hình sản phẩm này tại TP.HCM.

Ở TP.HCM hiện nay, phần lớn quỹ đất đều được dùng để phục vụ cho các công trình thương mại - tài chính, khách sạn, du lịch, hạ tầng xã hội của thành phố... Vì thế quỹ đất để phát triển nhà ở, nhất là phân khúc hạng sang, cao cấp tại khu vực trung tâm đã gần như cạn kiệt. Cộng với những năm trở lại đây, xu hướng đầu tư bất động sản của các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam ngày càng tăng cao, nhất là khi luật Nhà ở cho phép người nước ngoài mua và sở hữu bất động sản Việt Nam có hiệu lực. Chính vì thế giá căn hộ hạng sang ở khu vực trung tâm thành phố liên tục nhảy vọt và luôn nằm trong tầm ngắm của giới thượng lưu cũng như các nhà đầu tư, bởi những căn hộ này luôn tọa lạc tại các vị trí đắc địa bậc nhất thành phố, các dự án luôn được chủ đầu tư trau chuốt kỹ lưỡng từng chi tiết và xem đó là một biểu tượng cho lối sống mới, đáp ứng nhu cầu khắt khe nhất của khách hàng.

Nhận thấy được điều đó, Hongkong Land - một trong những nhà đầu tư bất động sản hàng đầu châu Á đã bắt tay với An Khang để tạo ra căn hộ The Marq ngay tại trung tâm quận 1.

Vị trí vàng của căn hộ The Marq tại quận 1

Điểm “trội” của The Marq chính là dự án được thực hiên bởi những đơn vị phát triển dự án hàng đầu trong nước lẫn quốc tế như: Coteccons (nhà thầu chính), P&T Consultants (thiết kế kiến trúc), PTang Studio (thiết kế nội thất),...

Quanh bán kính của The Marq là các lãnh sự quán, các tòa nhà kinh tế hạng A, hay các trung tâm mua sắm, giải trí nổi tiếng và đặc biệt là các hệ thống giáo dục lâu năm.

Điều gì đã làm nên siêu phẩm The Marq?

Căn hộ The Marq được gọi là đẳng cấp không chỉ bởi vị trí “vàng” mà còn bởi những tiện ích, thiết kế chuẩn “6 sao” mà dự án mang lại.

Đặt chân đến The Marq, bạn sẽ cảm nhận ngay sự thanh bình với những hàng cây xanh cùng tiếng nước chảy “róc rách” của thác nước dài 25m và đôi nam nữ khiêu vũ đầy tính biểu tượng. Ngoài ra sảnh đón tràn đầy ánh sáng, sang trọng đẳng cấp thật sự tạo ấn tượng cho bất cứ vị khách nào.

Xuất hiện và mang trong mình sứ mệnh tạo nên một chuẩn mực sống thượng lưu đích thực, The Marq được thiết kế với những tấm kính trong suốt phục vụ cho việc ngắm cảnh thành phố từ chính căn nhà của mình. Đặc biệt, trần nhà cao ấn tượng lên đến 3,3m, ngoài ra còn có một số căn được thiết kế thông tầng với phòng khách cao đến 6,9m và có cả thang máy riêng trong nhà.

Căn hộ The Marq còn sở hữu vật liệu cao cấp như sàn, tường đá cẩm thạch nhập khẩu, thiết bị bếp thương hiệu Kuppersbush, phụ kiện Axor từ Đức, thiết bị vệ sinh Duravit từ Mỹ,... và hệ thống Smart Mirror thông minh đem đến những trải nghiệm tốt nhất.

Sân thượng tầng 26 với hệ thống tiện ích “all-in-one” tại The Marq

Là nơi hội tụ hệ thống tiện ích “all-in-one”, cụm tiện ích của The Marq trên tầng thượng (tầng 26). Khu tiện ích The Sky Club gồm: Hồ bơi trẻ em, hồ jacuzzi, khu tập luyện thể thao (gym & sauna), khu tiệc ngoài trời như: Sky Dining, BBQ Bar, phòng chiêu đãi tiệc,... và hồ bơi vô cực dài 30m để cư dân có thể thả mình bồng bềnh và ngắm nhìn thành phố.

So với một số dự án cùng phân khúc trên thị trường tại khu vực trung tâm thành phố, The Marq thu hút khách hàng với mức giá bán hợp lý cùng tiến độ thanh toán ưu việt. Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán trước 10% là đã có thể ký hợp đồng mua bán và trở thành chủ nhân của không gian sống sang trọng giữa lòng thành phố nhộn nhịp và sở hữu những tiện ích ưu việt. Hơn thế nữa, phương thức thanh toán 1%/ tháng cho phép khách hàng chủ động cân đối nguồn tài chính của mình. Hơn thế nữa, The Marq còn hỗ trợ cư dân có thể vay lên đến 70% giá trị căn hộ, ân hạn nợ gốc trong 12 tháng từ khi bàn giao.