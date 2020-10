Cất nóc tòa căn hộ resort cao nhất Hội An - dự án Shantira Beach Resort & Spa

Với tâm huyết và tiềm lực của mình, Tập đoàn Hoàng Gia Hội An đã quyết tâm xây dựng dự án nhằm đảm bảo kịp tiến độ bàn giao cho khách hàng vào quý 2/2021. Tòa A được khởi công xây dựng vào ngày 11.5.2019 với 248 căn hộ có chiều cao là 11 tầng được xem là tòa nhà cao nhất hiện nay tại Hội An nằm trong quần thể khu nghỉ dưỡng Shantira Beach Resort & Spa. Được thiết kế với 100% căn hộ hướng biển và tầm nhìn toàn cảnh Phố Hội, Cù lao Chàm, tất cả các phòng ngủ tại căn hộ resort biển đều có thể nhìn được thấy biển, mang đến cho du khách một trải nghiệm tuyệt vời khi có thể đón bình minh ngay khi vừa thức giấc.

Được xây dựng tại vị trí đắc địa cuối cùng trên tuyến đường di sản ven biển văn hóa miền Trung và liền kề Phố Hội, Shantira Beach Resort & Spa là một thiên đường nghỉ dưỡng 5 sao liền kề Phố Hội theo chuẩn quốc tế, điểm đến đầu tư đắt giá bậc nhất Hội An. Với quy mô đầu tư và đẳng cấp xứng tầm quốc tế, Shantira Beach Resort & Spa hứa hẹn là một dự án tiềm năng được giới tinh hoa săn đón, không những thích hợp làm nơi nghỉ dưỡng sang trọng giữa tinh túy đất trời mà còn tôn vinh đẳng cấp thời thượng cho chủ nhân.

Tập đoàn Hoàng Gia Hội An và tâm huyết cùng bất động sản nghỉ dưỡng Phố Hội

Tập đoàn Hoàng Gia Hội An với hơn 21 năm kinh nghiệm trong đầu tư, vận hành và quản lý hệ thống khách sạn du lịch và nghỉ dưỡng đạt chuẩn quốc tế tại thị trường du lịch là điểm đến số 1 của thế giới - Hội An với chuỗi khách sạn 4 và 5 sao đẳng cấp quốc tế đã đầu tư và vận hành: MGallery by Sofitel (5 sao), khách sạn Royal Riverside Hội An, khách sạn River Suite Hội An… Sở hữu lợi thế là “người địa phương”, rất am hiểu thị trường Hội An, trong những năm gần đây tập đoàn đã mở rộng lĩnh vực sang đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp để tiếp tục khẳng định thương hiệu, giá trị và tiềm lực của chính mình; đồng thời góp phần đưa BĐS Hội An phát triển xứng tầm với tiềm năng vốn có.

Với những thành công đã đạt được cùng tâm huyết và tình cảm dành cho mảnh đất Phố Hội, trong năm 2020, Hoàng Gia Hội An tiếp tục ghi dấu ấn bằng việc đầu tư và phát triển dự án bất động sản nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao theo chuẩn quốc tế: dự án Shantira Beach Resort & Spa. Dự án sở hữu 2 dòng sản phẩm mới đặc trưng là căn hộ resort biển và biệt thự mặt tiền biển.

Đại diện Hoàng Gia Hội An cho biết: "Với tất cả tâm huyết dành cho mảnh đất Hội An, thông qua dự án Shantira Beach Resort & Spa, chúng tôi mong muốn sẽ góp phần mang lại một điểm đến đẳng cấp và lý tưởng trên bản đồ du lịch phố cổ đồng thời cũng mang lại những cơ hội đầu tư đầy tiềm năng cho khách hàng đang tìm kiếm bất động sản ven biển và ngôi nhà nghỉ dưỡng cao cấp".

Shantira Beach Resort & Spa - dấu ấn mới trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

Dự án là một khuôn viên resort rộng 8,6 ha, tọa lạc tại vị trí đắt giá khi vừa nằm bên bãi biển An Bàng - một trong 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh, vừa liền kề trung tâm phố cổ Hội An. Shantira Beach Resort & Spa sở hữu hệ thống sản phẩm hữu hạn và khác biệt trên thị trường với 497 căn hộ resort biển và 70 căn biệt thự mặt tiền biển. Được quản lý bởi đơn vị Dusit Thani - tập đoàn quốc tế với hơn 70 năm kinh nghiệm khai thác thị trường Đông Nam Á.

Toàn cảnh tầm nhìn từ tòa A - căn hộ resort biển

Hiện dự án đang được gấp rút hoàn thành các hạng mục để kịp bàn giao vào quý 1/2021 đối với biệt thự mặt tiền biển và quý 2/2021 đối với căn hộ resort biển. Có thể nói đây là nỗ lực phi thường của chủ đầu tư trong việc vượt qua những khó khăn từ dịch Covid-19 trong 6 tháng đầu năm để đảm bảo được quá trình thi công và chất lượng xây dựng công trình.

Việc dự án hoàn thành vượt tiến độ và sớm ra mắt thị trường sẽ mang lại nguồn cung mới cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đồng thời tiếp tục tạo dựng niềm tin vững chắc nơi khách hàng đầu tư.