Chọn mua sản phẩm của chủ đầu tư uy tín để tránh rủi ro

Năng lực phát triển rất quan trọng

Câu chuyện đặt mua căn hộ nhưng đợi mãi không được nhận nhà luôn ám ảnh với người đi mua nhà. Vậy cho nên, việc xem xét năng lực chủ đầu tư rất quan trọng.

Bcons Bee đáp ứng cho nhu cầu mua nhà của người trẻ

Như tại thị trường nhà ở Dĩ An, dù chỉ mới được chú ý đến nhiều trong vài năm trở lại đây. Đặc biệt là từ cuối năm 2018, khi Bcons tung ra liên tiếp 2 dự án căn hộ là Bcons Suối Tiên và Bcons Miền Đông có giá trên dưới 1 tỉ đồng, ngay sát quận 9 và Thủ Đức có thanh khoản cao (100% sản phẩm được đặt mua trong 2 tháng sau khi công bố). Lập tức, thị trường căn hộ Dĩ An thu hút sự chú ý không chỉ người làm việc tại Dĩ An mà cả người đang sống làm việc tại TP.HCM, tạo nên lực cầu mạnh mẽ cho thị trường và đã mở ra cơ hội mới cho các đơn vị phát triển dự án.

Đến tháng 9.2020, tại thị trường Dĩ An, ngoài Bcons Suối Tiên đã bàn giao căn hộ, Bcons Miền Đông đang trong tiến trình hoàn thiện để bàn giao theo kế hoạch là cuối năm 2020 này, Bcons cũng đang triển khai đầu tư và đi phát triển xây dựng thêm dự án khác là Bcons Garden, Bcons Green View và chuẩn bị phát triển thêm Bcons Bee.

Công trường Bcons Garden đang tấp nập thi công

Đảm bảo tiến độ xây dựng để bàn giao nhà cho khách hàng đúng cam kết là vấn đề được Bcons chú trọng. Như Bcons Suối Tiên, chủ đầu tư Bcons đã giao nhà sớm hơn lộ trình cam kết với khách hàng 3 tháng, còn Bcons Miền Đông cũng hoàn thành phần xây dựng thô để cất nóc sớm hơn kế hoạch đề ra trước đó. Đến các dự án mới là Bcons Garden, Bcons Green View cũng đã đang trong giai đoạn xây dựng phần thô.

Chọn căn hộ giá vừa tầm với - Bcons Bee giá 1,25 tỉ đồng

Anh Trần Hanh, hiện đang làm việc tại công ty trong ngành kỹ thuật ở quận 1, TP.HCM - khách hàng đã ký hợp đồng mua căn hộ Bcons Garden cho biết, tại Dĩ An hiện đã có nhiều dự án căn hộ nhưng anh chọn mua căn hộ Bcons vì đã tìm hiểu kỹ về đơn vị này. Anh tìm hiểu cùng lúc cả dự án Bcons Bee và Bcons Garden, và anh quyết định chọn căn 3 phòng ngủ để ở, để đáp ứng tốt cho gia đình đông người. Bên cạnh đó, gia đình cũng đang tính toán đầu tư thêm 1 căn Bcons Bee để có nguồn sinh lợi lâu dài.

Giá các căn hộ Bcons Bee rất phù hợp cho cả người mua nhà lần đầu để ở và đầu tư lâu dài. Với mức giá 1,25 tỉ đồng/căn 2 phòng ngủ, được ngân hàng hỗ trợ cho vay cùng với tiến độ thanh toán linh hoạt. Khách mua chỉ đóng 30% khi ký hợp đồng và phần còn lại đóng theo tiến độ xây dựng, công trình cứ hoàn thiện 3 tầng/đóng 1 đợt; 25% còn lại là thanh toán vào lúc nhận căn hộ.

Hiện tại, với mức giá của các căn hộ Bcons tính ra là khá mềm so với mặt bằng giá trên thị trường. Vị trí dự án lại gần TP.HCM. Bcons Bee tọa lạc ngay mặt tiền đường D1 có lộ giới hiện hữu là 12m, thuộc khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An, Dĩ An.

Với cự ly khoảng cách của Bcons Bee với khu vực trung tâm Dĩ An và thậm chí là TP.HCM vẫn được đánh giá nằm trong cự ly vàng của an cư. Dự án nằm ngay khu dân cư sầm uất, gần các tiện ích ngoại khu như trường học, chợ, trung tâm thương mại, bệnh viện. Ngay trong nội khu dự án còn có các tiện ích tại chỗ như hồ bơi, nhà trẻ, khu shophouse, khuôn viên dạo bộ.

Tiện ích phục vụ cho cư dân Bcons Bee ngay trong khuôn viên dự án

Với nguồn cung mới trong khu vực trung tâm hiện ít ỏi và giá cả lại cao thì người mua nhà an cư không nên ngại phải đi xa hơn một chút. Với tình hình giao thông kết nối liền mạch như ngày nay, việc đi lại không còn là vấn đề phải đắn đo nhiều. Như tại Bcons Bee, thông qua tuyến đường quốc lộ 1K, di chuyển trong vài phút là đã đến các khu vực trung tâm ở Dĩ An, Bình Dương và cả TP.HCM.

Theo chia sẻ của anh Trần Hanh, vốn đã sinh sống hơn 10 năm tại Dĩ An nên giờ đổi sang nhà rộng hơn cũng tiếp tục chọn Dĩ An, vì môi trường sống tại đây vẫn đầy đủ tiện nghi đặc biệt là không quá xô bồ như trong nội khu các thành phố. Hằng ngày, cả nhà vẫn di chuyển vào TP.HCM làm việc bởi giao thông rất thuận lợi.

Vì vậy, lựa chọn Bcons Bee để an cư khi làm việc tại Bình Dương và cả ở TP.HCM đều rất hợp lý. Bcons Bee cung cấp cho thị trường 289 căn hộ ở có diện tích từ 33,54m² đến 68,73m²; 100% căn hộ đều có 2 phòng ngủ. Theo kế hoạch, vào quý 2/2022, Bcons Bee sẽ bàn giao nhà cho khách hàng.