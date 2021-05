Chữ tín và khát vọng ở đại đô thị Felicia City Bình Phước

Dự án dựa trên nền tảng sở hữu Khu Du lịch sinh thái Lâm Viên Mỹ Lệ quy mô 70 ha nổi tiếng tại Bình Phước, Felicia City Bình Phước là tên thương mại của dự án Khu đô thị thương mại dịch vụ Mỹ Lệ 46 ha liền kề KDL sinh thái Mỹ Lệ đều do Công ty TNHH Mỹ Lệ làm chủ đầu tư đã tạo nên dấu ấn tiên phong phát triển đô thị hiện đại, sinh thái bậc nhất ở tỉnh Bình Phước.

Đại diện hai doanh nghiệp ký kết phát triển, phân phối dự án

Sự kiện ký kết hợp tác trên đã diễn ra vào ngày 5.5, tại khách sạn The Reverie Saigon, quận 1, TP.HCM. Hai bên đã cam kết hợp tác ở nội dung phát triển, phân phối dự án, hoàn thiện các tiêu chuẩn, thiết kế dự án đại đô thị sinh thái toàn diện Felicia City Bình Phước, đưa dự án trở thành một đại đô thị hiện đại bậc nhất, kiểu mẫu, hàng đầu tại tỉnh Bình Phước.

Phối cảnh dự án đại đô thị Felicia City Bình Phước (Khu đô thị TM-DV Mỹ Lệ)

Dự án tổng mức đầu tư gần 1.000 tỉ đồng, có quy mô 120 ha ở vị trí mặt tiền đường DT741, trung tâm hành chính huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước, trong đó 46 ha là đô thị và thương mại, gắn với các tiện ích giáo dục, y tế mang đẳng cấp quốc tế; 70 ha là khu du lịch sinh thái mang đặc trưng của vùng đất Bình Phước. Đặc biệt nơi đây sẽ xây dựng công trình Bảo tàng Điều Quốc gia Việt Nam giới thiệu lịch sử, quá trình hình thành, phát triển của ngành cây công nghiệp điều tỉnh Bình Phước vươn đến địa phương hàng đầu của Việt Nam về trồng, sản xuất, chế biến, xuất khẩu điều.

Bà Trần Thị Xuân Hiền, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Mỹ Lệ phát biểu

Theo bà Trần Thị Xuân Hiền, đại diện chủ đầu tư Công ty TNHH Mỹ Lệ, Công ty TNHH Mỹ Lệ là một doanh nghiệp hàng đầu của tỉnh Bình Phước, hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành, trong đó là doanh nghiệp hàng đầu về sản xuất, chế biến sản phẩm điều cho thị trường trong nước và quốc tế. Cùng với sự đầu tư xây dựng Lâm viên Sinh thái Mỹ Lệ, Công ty đầu tư dự án Đại đô thị Felicia City Bình Phước (Khu đô thị TM-DV Mỹ Lệ) nhằm gắn kết với với khu du lịch, tạo điểm nhấn đô thị đặc biệt ở Trung tâm của huyện Phú Riềng, làm đổi thay bộ mặt đô thị ở vùng đất cách mạng Phú Riềng đỏ, đón đầu cơ hội đầu tư mới. Hiện tại dự án đã hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định: Quyết định chấp thuận đầu tư, quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép xây dựng…

Dự án còn hướng đến mục tiêu mang lại giá trị đón đầu làn sóng đầu tư mới với giá trị FDI hàng tỉ đô la Mỹ đổ vào Bình Phước trong 2 năm gần đây, tạo chốn an cư chất lượng cao không chỉ cho người dân mà cả các chuyên gia, kỹ sư quốc tế đến Bình Phước sinh sống và làm việc. Đặc biệt trong quá 1/2021, đầu tư trong nước và phát triển doanh nghiệp tăng mạnh so với cùng kỳ. Cụ thể, trong quý 1/2021, thu hút đầu tư vốn nước ngoài (FDI) được 24 dự án với số vốn đăng ký 325,72 triệu USD, tăng 71,4% số dự án và tăng 671,8% số vốn đăng ký so cùng kỳ năm 2020, đạt 162,9% kế hoạch năm.

Ông Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch - Tổng giám đốc Thiên An Holdings, đơn vị phát triển, phân phối dự án, phát biểu

“Lễ ký kết hợp tác phát triển dự án giữa Thiên An Holdings với Công ty TNHH Mỹ Lệ nhằm hiện thực hóa tâm huyết và khát vọng tiên phong phát triển dự án thành điểm an cư, nghỉ dưỡng bậc nhất ở Bình Phước. Chúng tôi sẽ phát triển khu đại đô thị này đạt những tiêu chuẩn đẳng cấp theo các mô hình đô thị hiện đại trên thế giới và kiến tạo các tiện ích, lợi ích, giá trị sinh lời cao cho khách hàng và người dân khi đến sinh sống hoặc đầu tư, từng bước hình thành nơi đây thành điểm đến cho cộng đồng văn minh” - ông Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Thiên An Holdings chia sẻ tại lễ ký kết.