Cơ hội bứt phá cho bất động sản tại đô thị vệ tinh TP.HCM

Theo đó, UBND thành phố cùng Sở xây dựng đã thống nhất hạn chế tối đa việc cấp phép cho các dự án nhà ở cao tầng tại khu vực nội thành. Việc này đã tạo khó khăn và buộc các doanh nghiệp BĐS tìm cơ hội triển khai dự án tại các tỉnh vùng ven, đặc biệt là tại những đô thị vệ tinh đã có hệ thống hạ tầng phát triển.

Điển hình là tại khu vực huyện Bến Lức (Long An) phía Tây Nam TP.HCM, đây là vùng đô thị vệ tinh chỉ cách trung tâm thành phố từ 30 - 40 phút đi xe và sở hữu nhiều tuyến giao thông huyết mạnh. Hiện các tuyến QL1A, QL51, QL50, QL62, QLN2 đang được nâng cấp và mở rộng. Song song đó, cao tốc Bến Lức - Long Thành, đường vành đai 4 đoạn Bến Lức - Hiệp Phước, metro 3A Bến Thành - Tân Kiên và đặc biệt là tuyến đường sắt HCM – Cần Thơ đang trong quá trình phát triển, xây dựng.

Bến Lức, Long An đã phát triển từ hạ tầng xã hội đến khu công nghiệp.

Tất cả những hệ thống giao thông này, kết hợp với số lượng lớn hạ tầng khu công nghiệp sẽ kết hợp tạo nên một nền tảng vô cùng lý tưởng để phát triển nên vùng đô thị vệ tinh có nền kinh tế vượt bậc ven TP.HCM. Điều này rất phù hợp với mong muốn của chính phủ về việc thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn tại vùng ven khi hạ tầng xã hội đã được phát triển tương ứng. Từ đó cũng sẽ hình thành nên điều kiện sống lý tưởng với chi phí hợp lý hơn cho người dân địa phương cũng như người thành phố đang có xu hướng giãn ra vùng ven.

Đại dịch Covid-19 đã khiến cho bộ phận lớn người dân lo ngại về sự đông đúc và ô nhiễm không khí trong khu vực thành phố. Theo các chuyên gia BĐS, khách hàng hiện nay đã quan tâm hơn đến những khu dân cư có khả năng phục vụ đa dạng nhu cầu sinh hoạt, làm việc tại nhà và mang nhiều yếu tố sinh thái, an dưỡng sức khỏe. Đây là điều mà các dự án tại vùng ven có thể dễ dàng đáp ứng do sở hữu quỹ đất dồi dào.

The Pearl Riverside – dự án nhà phố compound ven sông từ SeaHoldings là đơn cử cho khu dân cư đáng sống tại vùng ven. Được bao quanh bởi hạ tầng giao thông hoàn chỉnh của huyện Bến Lức, từ The Pearl Riverside đến quận 1 chỉ mất 30 phút thông qua QL1A và đại lộ Võ Văn Kiệt, thời gian này thậm chí còn nhanh hơn so với di chuyển đến trung tâm từ các quận rìa như Tân Phú, Bình Tân, Thủ Đức. Cư dân tại đây cũng có thể hoàn toàn hài lòng về môi trường sống và tiện ích khi The Pearl Riverside sở hữu không gian xanh mát và tiện ích đa dạng, đẳng cấp.

Tổng thể khu nhà phố compound ven sông The Pearl Riverside.

Công viên The Pearl River Park ven bờ sông Vàm Cỏ Đông rộng 5.500m2, hiện chuẩn bị khai trương, sẵn sàng phục vụ nhu cầu sử dụng của khách hàng. Chủ đầu tư cũng đã chăm chút trong từng hạng mục nhằm đảm bảo công viên cùng hệ thống cây xanh trải dài khắp nơi trong dự án sẽ tạo nên một quần thể sinh thái tạo sự sảng khoái, thư giãn và nhiều lợi ích sức khỏe cho cư dân.

SeaHoldings cũng đã phát triển The Pearl Riverside theo hướng một khu dân cư “Tất cả trong một”, điều này có nghĩa là hệ thống tiện ích tại đây có thể đáp ứng toàn bộ việc sinh hoạt, giải trí, vận động, học tập và làm việc. Trong đó, có thể kể đến những tiện ích nổi bật như bến du thuyền, khu BBQ, khu tập luyện thể thao ngoài trời, cầu Vọng Cảnh trong công viên The Pearl River Park, Clubhouse với nhà hàng, không gian sinh hoạt, tổ chức tiệc, hồ bơi, trường học tiêu chuẩn quốc tế và cuối cùng là tòa nhà thương mại – dịch vụ 10 tầng.

Hiện tại The Pearl Riverside đã hoàn thành 90% công viên ven sông rộng 5.500m2

SeaHoldings vốn đã tạo được dấu ấn trên thị trường với hai dự án trước đó là căn hộ Fresca Riverside hiện đang bàn giao nhà và khu dân cư Lago Centro đang trao sổ đỏ đến tay khách hàng. Công ty luôn khao khát mang đến những sản phẩm nhà ở chất lượng vượt trội với pháp lý minh bạch. The Pearl Riverside cũng không phải ngoại lệ, hiện nay dự án đã có được pháp lý hoàn chỉnh bậc nhất thị trường với quy hoạch 1/500, công nhận chủ đầu tư, giấy phép xây dựng, giấy phép kinh doanh và dự án cũng đã được ngân hàng bảo lãnh, tài trợ.