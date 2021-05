D-Homme - căn hộ ‘may đo’ tăng cường chức năng sức khỏe và an ninh

Hơn cả “may đo”

Khách hàng thuộc trung lưu tại TP.HCM hiện nay đang hướng tới phân khúc chung cư hạng sang sở hữu vị trí đắc địa cùng những tiện ích đặc quyền. Quan sát thực tế trên thị trường thời gian, nhiều chủ đầu tư đang tạo ra những sản phẩm BĐS cao cấp khác biệt, phục vụ "khẩu vị" ngày càng thay đổi của khách hàng mục tiêu.

Đại diện sáng giá là dự án căn hộ hạng sang may đo cho giới nhà giàu Việt D-Homme tọa lạc tại mặt tiền giao điểm Hồng Bàng - Ba Tháng Hai - Minh Phụng. Tại khu đất quý còn sót lại trung tâm Chợ Lớn (Q.6, TP.HCM) này, nhà phát triển DHA Corp đã dành nhiều tâm huyết cùng mức đầu tư hàng nghìn tỉ đồng để chăm chút cho hệ tiện ích cao cấp xứng tầm.

Phối cảnh dự án D-Homme tại trung tâm Chợ Lớn

Không chỉ giới hạn 6 căn hộ trên một nhánh, D-Homme còn dành nhiều không gian cho tiện ích sức khỏe cao cấp với 3 hồ bơi không sử dụng hóa chất Clo gây hại cho sức khỏe, thiết bị vệ sinh Innoci chuyên dùng tại các resort hạng sang, khu Aqua Gym với công nghệ thủy trị liệu đặc biệt... Hay những tiện ích hạng sang không thể thiếu như VIP Lounge, Private Bar, vườn đọc sách thư giãn, vườn năng khiếu âm nhạc, CLB Yoga... chỉ phục vụ gia chủ D-Homme.

Thêm vào đó, D-Homme còn sở hữu những yếu tố “đo ni đóng giày” cho các gia đình thượng lưu người Việt với hệ thống thông gió và đón nắng tự nhiên, căn hộ tứ view, thiết kế bếp đóng và sàn nước chăm chút cho bữa ăn thuần Việt. Đặc biệt, dự án còn có xuất hiện đặc biệt của căn hộ Dual Key 4 phòng ngủ siêu sang trang bị công nghệ Smart Home dành cho đại gia đình có nếp sống chung nhiều thế hệ.

Ngay từ khi mới “rục rịch” ra mắt thị trường, D-Homme đã khiến đông đảo khách hàng tâm đắc chờ đợi loại hình “may đo” chuẩn mới sau 10 năm chạy theo tiêu chuẩn Sing - Mỹ. Tuy nhiên chưa dừng lại ở đó, đến nay dự án còn một lần nữa khẳng định sức hút với thế hệ căn hộ tăng cường chức năng sức khỏe và an ninh toàn diện.

Đột phá chức năng sức khỏe và an ninh toàn diện

Căn hộ sức khỏe “thời” dịch bệnh không chỉ dừng lại ở yếu tố xanh, đầu tư các thiết bị chăm sóc sức khỏe đơn thuần, mà đòi hỏi cao về việc thông thoáng. D-Homme là dự án được nghiên cứu, đầu tư lớn cho việc đảm đón nắng và luân chuyển không khí chủ động theo nguyên tắc: khí tươi vào nhà, thán khí ra ngoài.

Những căn hộ thông thoáng sẽ hạn chế sự phát triển của vi rút gây mầm bệnh, tốt cho sức khỏe cư dân

Mỗi căn hộ tại dự án sở hữu hành lang rộng 1,8m và trần cao 3m, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đón gió tươi và tiếp sáng theo phương ngang cho từng căn hộ.

Mô phỏng về hệ thống đón sáng tự nhiên ở dự án D-Homme

Chủ đầu tư DHA Corp của dự án cũng mạnh tay chi tiền tỷ cho những hạng mục tiện ích khác độc đáo, bảo vệ sức khỏe cư dân như: Hồ bơi điện phân đồng không clo đầu tiên tại khu Tây, hồ sục khoáng CO 2 , Aqua Gym...

Thấu hiểu nhu cầu cần sự bảo vệ tuyệt đối và tôn trọng trong vấn đề sinh hoạt cá nhân của phân khúc khách hàng thượng lưu, chủ đầu tư DHA Corporation đầu tư mạnh cho an ninh 5 lớp (Trạm kiểm soát sảnh ra vào của cư dân, đội ngũ an ninh và CCTV 24/7, Face ID thang máy, Digital Key cửa căn hộ,…) nghiêm ngặt tại dự án căn hộ cao cấp D-Homme.

Ban công độ cao chuẩn 1,4m cùng trang bị lưới thủy tinh mang đến sự an toàn tuyệt đối cho các cư dân nhí nhưng vẫn đảm bảo thẩm mỹ sang trọng cho ngôi nhà

Nói đến yếu tố an toàn, một lần nữa không thể không nói đến sự chu đáo của DHA Corp trong đầu tư dự án D-Homme với trọng tầng số 17 dành riêng cho công tác lánh nạn theo quy định PCCC mới nhất của khu vực. Điều khó tìm thấy ở các dự án được ra mắt cùng thời điểm.

Một chi tiết nhận được nhiều khách hàng dành lời khen cho D-Homme là thiết kế lan can cao đến 1,4m, vượt trên độ an toàn thường thấy là 1,1m. Chưa kể, mỗi căn hộ còn được trang bị lưới thủy tinh cho ban công từng căn hộ theo yêu cầu của gia chủ. Trang bị này mang đến sự an toàn tuyệt đối cho các cư dân nhí nhưng vẫn đảm bảo thẩm mỹ sang trọng cho ngôi nhà.