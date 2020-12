Dòng tiền ‘chảy’ ngược về bất động sản Phú Yên

Nhiều chuyên gia nhận định, với nhiều tiềm năng lợi thế lớn, thị trường BĐS Phú Yên đang cho thấy vị thế “đi sau về trước” của mình trên bản đồ BĐS cả nước.

Nhiều tín hiệu lạc quan

Báo cáo mới nhất của CBRE vào cuối quý 3/2020 về triển vọng thị trường BĐS khu vực châu Á - Thái Bình Dương dự báo hầu hết các mảng thị trường BĐS sẽ bắt đầu hồi phục từ cuối năm 2020 đến cuối năm 2021. Việt Nam, bên cạnh New Zealand, Trung Quốc, Đài Loan là các quốc gia, vùng lãnh thổ dẫn đầu.

Những năm qua Chính phủ và chính quyền địa phương đã triển khai nhiều công trình hạ tầng trọng điểm, nhấn mạnh tầm quan trọng của liên kết vùng. Trong đó có nhiều công trình hạ tầng trọng điểm như: khánh thành và thông xe hầm Đèo Cả và hầm Cù Mông, sân bay Tuy Hòa được nâng cấp định hướng phát triển các đường bay quốc tế…

Theo ông Nguyễn Thành Nguyễn, Giám đốc Kinh doanh - Marketing, Công ty Cổ phần Việt Thành, bên cạnh Nha Trang, Phú Quốc là những thị trường đã quá sôi động, một số địa phương đang nổi lên như những thị trường tiềm năng. Hiện trên toàn vùng duyên hải Nam Trung bộ, Phú Yên là một trong những nơi “hạ cánh” mới sở hữu nhiều tiềm năng phát triển vượt trội về thương mại - du lịch - BĐS của các nhà đầu tư.

Các phiên tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ven biển tại TP.Tuy Hòa thu hút hàng nghìn hồ sơ tham gia Ảnh: Việt Nữ

Các phiên tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ven biển tại TP.Tuy Hòa những năm qua thu hút hàng nghìn hồ sơ tham gia. Giá bán cũng cao hơn nhiều so với ước tính của chính quyền địa phương, thể hiện sức hấp dẫn của thị trường trong mắt các nhà đầu tư. Chị Nguyễn Kim C. (một nhà đầu tư đến từ Hà Nội) chia sẻ: “Từ năm 2018, Phú Yên đã thu hút các nhà đầu tư do thị trường này có nhiều quỹ đất đẹp, giá BĐS còn thấp và tính thanh khoản cao. Vì vậy, dù là thị trường mới nổi nhưng tôi vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào địa phương này”.

Khu đô thị Oriana Residences tọa lạc tại vị trí “đại lộ phồn hoa - giao thoa phú quý” Ảnh: Việt Nữ

Lộ diện dự án Khu đô thị hỗn hợp nghìn tỉ đồng tại Phú Yên

Giữa tháng 10.2020, UBND tỉnh Phú Yên đã có quyết định chỉ định thầu dự án Khu đô thị hỗn hợp DL-2 tại đường Lê Duẩn nối dài, xã An Phú, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên do chỉ có một nhà đầu tư trúng sơ tuyển là Công ty cổ phần Việt Thành (đại diện Liên danh Việt Thành - An Phú).

Khu đô thị hỗn hợp DL-2 (tên thương mại là Oriana Residences) có tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng, sở hữu vị trí độc tôn tiếp giáp 4 mặt tiền đường, trong đó có đại lộ Lê Duẩn - con đường được mệnh danh là đại lộ kim cương, là tuyến đường nằm trong trục phát triển kinh tế ven biển tại Phú Yên. Đây cũng là con đường tập trung nhiều resort nghỉ dưỡng đẳng cấp như Sao Mai, New City, Bắc Âu … Không chỉ vậy, dự án còn giáp đường N2 được quy hoạch rộng 52 m nối từ đường Hùng Vương xuống biển TP.Tuy Hòa. N2 là con đường có diện tích lớn nhất Phú Yên hiện nay.

Với địa thế “tựa sơn hướng hải” phía tây dự án có ngọn núi Chóp Chài hùng vĩ, phía đông hướng biển tạo nên thế phong thủy giúp cư dân an cư, lạc nghiệp bền vững. Liền kề đại lộ N2 rộng 52m và tuyến đường huyết mạch du lịch Lê Duẩn, Oriana Residences là dự án tâm điểm, góp phần hình thành một cộng đồng cư dân, một khu đô thị kiểu mẫu phía bắc thành phố biển Tuy Hòa.

Oriana Residences được quy hoạch với 274 căn nhà phố liên kế, shophouse và biệt thự Ảnh: Việt Nữ

Với tổng diện tích 8,4 ha, Oriana Residences được quy hoạch là dự án khu đô thị hỗn hợp có đầy đủ các loại hình BĐS như nhà phố liên kế, shophouse và biệt thự. Điều này không chỉ giúp những nhà đầu tư có nhiều sự lựa chọn mà còn làm gia tăng lợi nhuận khi quyết định đầu tư. Sau khi hoàn thiện, Oriana Residences sẽ trở thành bộ sưu tập BĐS độc bản dành cho những chủ nhân thông thái đang tìm kiếm sự thư giãn, tái tạo năng lượng trong guồng quay của cuộc sống”.

Phú Yên là một thị trường mới, giàu tiềm năng trong khi giá BĐS tại địa phương này còn khá mềm và có biên độ tăng giá tốt. Vì vậy, một dự án có nhiều lợi thế như vị trí độc tôn, đa dạng kênh đầu tư và pháp lý vững chắc như Oriana Residences được kỳ vọng sẽ đem lại sự an gia, phú quý cho gia chủ và giới đầu tư.