Giải mã sức hút của các khu đô thị - công nghiệp

Khu đô thị - công nghiệp: xu thế phát triển tất yếu

Đại dịch Covid-19 và mối quan hệ căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới Mỹ - Trung đang thúc đẩy xu hướng mới trong đầu tư của các doanh nghiệp. Làn sóng dịch chuyển từ Trung Quốc đến các nước khác của các tập đoàn đa quốc gia ngày càng nhiều và Việt Nam trở thành một điểm sáng đầy tiềm năng. Thị trường bất động sản công nghiệp tại Việt Nam nhờ đó cũng ngày càng sôi động hơn.

Tuy nhiên, để tranh thủ được xu hướng này, theo các chuyên gia, Việt Nam cần nhanh chóng quy hoạch và phát triển các khu công nghiệp hiện đại, đầy đủ hạ tầng và dịch vụ kèm theo để thu hút lực lượng chuyên gia, lao động đến sinh sống, làm việc. Bởi cùng với làn sóng đầu tư mới, nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp cũng sẽ bùng nổ.

Thực tế, mô hình khu đô thị - khu công nghiệp đã hình thành ở Việt Nam từ hơn 10 năm qua, tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau nên các trường hợp thành công chưa nhiều. Điểm sáng đáng ghi nhận là các khu đô thị - công nghiệp do VSIP phát triển ở Bình Dương với tỷ lệ lấp đầy của KCN khá cao, kéo theo các khu dân cư cũng phát triển sầm uất, kinh doanh thương mại tấp nập. Chỉ trong một thời gian ngắn, các khu đô thị - công nghiệp này đã góp phần lớn giúp Bình Dương phát triển toàn diện, tốc độ đô thị hóa tăng cao giúp gia tăng giá trị cho bất động sản. Hiện nay, giá bất động sản tại đây đã tăng hàng chục lần, nhất là ở hai địa phương vừa lên thành phố là Thuận An và Dĩ An.

Tỉnh Đồng Nai cũng ghi nhận sự thành công của khu công nghiệp - đô thị Amata hay khu đô thị - công nghiệp Biên Hòa 1 và 2. Sau hơn 10 năm xây dựng, các khu vực này đã trở thành đầu tàu kinh tế của Đồng Nai, không chỉ công nghiệp mà thương mại - dịch vụ cũng phát triển vượt bậc, dân cư đông đúc và giá trị bất động sản đã bắt kịp TP.HCM. Nhờ đó, cùng với TP.HCM hiện nay thành phố Biên Hòa đã trở thành trung tâm kinh tế lớn nhất khu vực Đông Nam bộ. Hiện Đồng Nai đang bắt đầu phát triển tiếp các khu đô thị - công nghiệp mới tại một số khu vực như Trảng Bom, Nhơn Trạch…

Các chuyên gia cho rằng, những trường hợp thành công về phát triển khu đô thị - công nghiệp như Đồng Nai, Bình Dương là xu hướng tất yếu trong giai đoạn sắp tới. Và nếu muốn tận dụng tốt nhất làn sóng đầu tư mới từ dòng vốn FDI, Việt Nam cần nhanh chóng nhân rộng mô hình phát triển này.

PNR estella - đô thị kiểu mẫu đón đầu xu hướng

Nằm trong tổng thể khu đô thị - công nghiệp Sông Mây quy mô lên đến 473 ha, sát khu dân cư hiện hữu, PNR Estella là dự án khu đô thị được UBND tỉnh Đồng Nai cấp phép cho Công ty CP Nông sản Đông Việt làm chủ đầu tư và Tập đoàn PN Holding là đơn vị phát triển, phân phối. Tập đoàn PN Holding đã dành tâm huyết tiên phong quy hoạch PNR Estella với tổng diện tích lên đến 32,8 ha, hứa hẹn trở thành một khu đô thị đa chức năng kiểu mẫu, nơi trải nghiệm sống và làm việc đáng giá dành cho giới doanh nhân, chuyên gia, kỹ sư làm việc trong khu công nghiệp Sông Mây.

Toạ lạc trên tuyến đường ĐT767, liền kề Quốc lộ 1A, PNR Estella dễ dàng di chuyển đến các khu vực trọng yếu như TP.HCM, trung tâm thành phố Biên Hòa, sân bay Quốc tế Long Thành, KCN Hố Nai, KCN Giang Điền, bệnh viện ĐK Thống Nhất, Khu du lịch Thác Giang Điền, siêu thị Lotte Mart, bệnh viện ĐK Đồng Nai, sân Golf Đồng Nai…

Được phát triển theo mô hình đô thị đa chức năng, PNR Estella sở hữu hệ thống tiện ích đáng mơ ước so với các dự án trong khu vực. Bên cạnh các dãy nhà phố vườn, nhà phố thương mại, dự án còn tích hợp trung tâm thương mại, khu phức hợp thương mại - văn phòng, hệ thống giáo dục gồm 3 trường học, trung tâm y tế, trung tâm thể dục thể thao, khu vui chơi trẻ em, trung tâm sinh hoạt cộng đồng... Hệ thống tiện ích “tất cả trong một” này nhằm đáp ứng nhu cầu sống, giải trí, làm việc cho cư dân và cả khu vực xung quanh.

Đặc biệt, với 7 công viên xen kẽ trong từng phân khu nhà ở cùng hồ cảnh quan rộng lớn, PNR Estella mang đến không gian sống xanh mát, gần gũi thiên nhiên. Đây là nơi lý tưởng giúp cư dân tận hưởng cuộc sống yên bình bên những người thân yêu.

Một điểm cộng thêm cho PNR Estella là dự án được quy hoạch hiện đại, xứng tầm khu đô thị kiểu mẫu. Ngay trục chính vào khu đô thị là trung tâm thương mại đẳng cấp phục vụ nhu cầu mua sắm, giải trí. Dọc theo trục lộ chính của đường nội khu rộng lớn là các dãy shophouse phục vụ nhu cầu hàng ngày của cư dân. Ngay lõi trung tâm khu đô thị là khu phức hợp thương mại - văn phòng dành cho các doanh nghiệp đang hoạt động trong khu công nghiệp Sông Mây.

Với một loạt lợi thế vượt trội, Tập đoàn PN Holding kỳ vọng, khi hoàn thành, khu đô thị PNR Estella không chỉ thu hút lượng lớn cư dân, chuyên gia lao động đến sinh sống, giải trí mà còn là sản phẩm thỏa mãn 4 tiêu chí của các nhà đầu tư bất động sản: an cư, gia tăng giá trị, cho thuê và kinh doanh.