HAPPY ONE - Premier: Cơ hội để người trẻ sở hữu căn hộ đầu tiên

Nhu cầu sở hữu một ngôi nhà để được an cư lạc nghiệp là ước muốn của bất cứ gia đình trẻ nào, nhưng với giá nhà đất tăng lên chóng mặt như hiện nay, cơ hội sở hữu ngôi nhà đầu tiên của những người trẻ có mức thu nhập trung bình ngày càng xa tầm với.

Báo cáo thị trường bất động sản quý 3/2019 cho thấy trong 5 năm qua, giá nhà đất tại TP.HCM tăng liên tục. Chẳng hạn vào năm 2015, giá căn hộ hạng C vào khoảng 16 triệu đồng/m², nhưng nay đã lên 25 triệu đồng/m². Đất nền còn tăng chóng mặt hơn, giá đất một số khu vực tăng 200 - 300% so với cách đây 5 năm. Vậy nên để có nơi cư trú, một bộ phận người trẻ phải chấp nhận về Bình Dương, Đồng Nai mua nhà. Tuy nhiên, đến cuối năm 2019, giá căn hộ ở những tỉnh này cũng “rượt đuổi” sát nút Sài Gòn.

Thị trường BĐS tăng vọt, khiến cho các gia đình trẻ khó khăn hơn trong việc tìm kiếm ngôi nhà đầu tiên

Nhận thấy nhu cầu khá lớn của thị trường cũng như mong muốn sở hữu căn hộ đầu tiên cho gia đình trẻ, Vạn Xuân Group đã nhanh chóng triển khai căn hộ trung tâm Tân Sơn Nhất HAPPY ONE - Premier, với chính sách thanh toán đầy hấp dẫn.

Chỉ cần thanh toán đợt đầu khoảng 600 triệu đồng cho căn hộ giá khởi điểm 1,9 tỉ đồng, cùng mức lãi suất vay ngân hàng 0% đến khi nhận nhà. Một gia đình trẻ có mức thu nhập từ 30 triệu đồng/tháng đã có được cơ hội sở hữu ngay một căn hộ thông minh bậc nhất khu vực phía Bắc thành phố với nhiều tiện ích hấp dẫn đi kèm.

Anh Hoàng Văn Nam đã tìm đến HAPPY ONE - Premier sau khi tìm hiểu rất nhiều dự án trên thị trường đã đưa ra kết luận, “hai vợ chồng tôi cưới nhau đã 3 năm nhưng vẫn phải đi ở trọ. Với những chính sách hấp dẫn của chủ đầu tư dành cho dòng căn hộ trung tâm Tân Sơn Nhất HAPPY ONE - Premier, vợ chồng tôi đã có thể có được “tổ ấm” đầu tiên trong cuộc đời mà vẫn đảm bảo được mức thu nhập thảnh thơi để lo cho con cái và các chi phí sinh hoạt khác”.

Chưa kể, với vị trí đắc địa nằm ngay trục đường Nguyễn Oanh, cách sân bay Tân Sơn Nhất 10 phút, kết nối trực tiếp với các tuyến đường huyết mạch như Phạm Văn Đồng, Quốc lộ 1A với khả năng sinh lời cao nên cư dân ở thực có thể bán lại hoặc cho thuê căn hộ tại HAPPY ONE - Premier với giá trị gia tăng gấp nhiều lần sau vài năm.

HAPPY ONE - Premier: Tận hưởng trọn vẹn không gian căn hộ đẳng cấp thương gia

Với mức giá 1,9 tỉ đồng nhưng HAPPY ONE - Premier lại được giới chuyên gia đánh giá là dòng căn hộ thượng đẳng, khi Vạn Xuân Group mạnh tay ứng dụng công nghệ nhà thông minh đến từ Mỹ. Tiêu biểu là chủ đầu tư đã sử dụng công nghệ IoT (Internet of Things) để kiểm soát hệ thống an ninh, nhằm đảm bảo an toàn cho cư dân, hệ thống khóa từ cũng được bố trí ngay cửa chính mỗi căn hộ; các thiết bị chiếu sáng, điều hòa nhiệt độ, bình nóng lạnh… đều có thể điều khiển từ xa hoặc thông qua điện thoại thông minh, nhờ vậy mỗi khi đi ra ngoài mà quên tắt điện hoặc các thiết bị chủ nhà đều có thể điều khiển từ xa theo ý muốn.

Wifi free cũng được trang bị ở tất cả các khu vực công cộng để cư dân có thể tra cứu, làm việc, trò chuyện cùng bạn bè hay giải trí… bất cứ lúc nào. Ngay cả những khu vực chức năng cơ bản cũng được chú trọng như bãi đỗ xe thông minh kết nối với hệ thống an ninh ngay cổng ra vào, tự động vào khu vực đỗ xe không cần thẻ kiểm soát; tìm kiếm và hướng dẫn vị trí đỗ xe bằng điện thoại hoặc bảng thông tin.

Mảng xanh được bố trí hoàn thiện khắp các khu vực chức năng với mật độ xây dựng chỉ 34,19%

Bên cạnh đó mỗi căn hộ của HAPPY ONE - Premier còn được bàn giao đầy đủ nội thất cao cấp theo tiêu chuẩn châu Âu, không gian xung quanh đậm chất miền nhiệt đới với mảng xanh phân bố rộng khắp, mang đến bầu không khí trong lành cho cộng đồng dân cư, đồng thời góp phần cải thiện môi trường cho khu vực.